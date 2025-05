Inteligentne miasta: Jak samorządy korzystają z nowych technologii

Zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz model analityczno-matematyczny wykorzystano do stworzenia specjalnej mapy Lublina, którą przekazano do wydziału podatkowego, by zmniejszyć szarą strefę związaną z nienaliczaniem podatku od nieruchomości. W wielu miastach, na przykład w Poznaniu, funkcjonuje rozkład jazdy LIVE, umożliwiający śledzenie autobusów i tramwajów w czasie rzeczywistym.

Mniej awarii

We Wrocławiu od ponad pół roku działa wykorzystujący sztuczną inteligencję system, który wspomaga zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Umożliwia błyskawiczne wykrycie zagrożenia, pokazuje stan zużycia infrastruktury, przewiduje możliwe przyszłe awarie. Ułatwia racjonalne zaplanowanie konserwacji i napraw. To ważne w przypadku sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która w mieście ma długość ponad 4 tys. km. MPWiK Wrocław wdrażało go przez rok we współpracy z Deloitte, korzystając z rozwiązań chmurowych AWS (Amazon Web Services). Przygotowano 40 modeli matematycznych zasilonych od kilkunastu do kilkudziesięciu zmiennymi każdy.

– System pozwala przewidzieć ryzyko awarii z dokładnością prawie 90 proc. – wyjaśnia Piotr Słomianny, dyrektor finansów MPWiK we Wrocławiu. Gdyby trzeba było przeprowadzić remont lub modernizację całej sieci, potrzebny byłby ponad 1 mld zł. System pokazuje jej obraz w rzeczywistym czasie, a na interaktywnej mapie zaznaczone są elementy, które wymagają uwagi. Dzięki temu można planować remonty w sposób najkorzystniejszy finansowo i logistycznie. – Planujemy rozwój systemu, dodanie nowych funkcji – dodaje Łukasz Kowalski, Business Development Director, Deloitte.

Narzędzie AI wykorzystuje też m.in. Biuro Poznań Kontakt. To miejska infolinia, w której e-konsultantka – voicebot, analizuje wypowiedź dzwoniącego i przekierowuje go do odpowiedniego konsultanta. W 2024 r. boty Biura Poznań Kontakt zrealizowały kilkaset tysięcy połączeń – e-konsultantka przeprowadziła ich ponad 230 tysięcy.

Prawne i formalne blokady

W Krakowie na prawie 700 usług administracyjnych, udostępnionych mieszkańcom przez władze miasta, w przypadku 407 możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku. – Jednak cyfrową odpowiedź od urzędu mieszkańcy mogą otrzymać tylko w co czwartej sprawie. Ta różnica często wynika z braku możliwości formalnych, a nie technologicznych – mówi Paweł Schmidt, dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa. Ma nadzieję, że zmiany technologiczne na linii urzędy–obywatele przyspieszą, gdy wzrośnie liczba osób, które założą skrzynki do e-doręczeń.