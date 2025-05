Samorządy inwestują w adaptację do zmian klimatu. I mogą liczyć na wsparcie

Dlaczego program ten został zawieszony? Zgodnie z informacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – instytucji koordynującej instrument zielonej transformacji miast – to efekt planowanego przeniesienia części środków w ramach KPO na cele zbrojeniowe. Resort funduszy podjął wcześniej decyzję, aby 26 mld zł zostało przesunięte na nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). W efekcie wartość instrumentu będzie wynosiła ok. 14 mld zł, a aktualny limit możliwych do zawarcia w 2025 r. umów – 8 mld zł.

– Wnioski skutecznie złożone, ale przekraczające wartość puli w programie, znajdą się na liście rezerwowej. Ich ocena może być podejmowana w miarę dostępnych środków z zastrzeżeniem, że podjęcie wniosku do oceny nie gwarantuje możliwości przyznania pożyczki – wyjaśnia BGK. Z kolei wnioski niezawierające wymaganych informacji mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. Pożyczki będą przyznawane w miarę dostępnego limitu środków.

Kilkadziesiąt miejskich planów adaptacji do zmian klimatu otrzyma wsparcie z NFOŚiGW

Nie oznacza to jednak, że samorządy zostają bez instrumentów wsparcia. Te nadal oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod koniec kwietnia fundusz poinformował, że 37 projektów zgłoszonych przez miasta z całej Polski otrzyma wsparcie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Wnioskowane o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027 wynosi ponad 5,8 mln zł, a wartość projektów – ponad 7,4 mln zł. W ubiegłym roku NFOŚiGW przyznał dofinansowanie na opracowanie MPA dla 19 miast. Łączna wartość dotacji na ten cel to 2,8 mln zł z programu FEnIKS.

– Miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem, w którym samorządy ustalają rozwiązania dopasowane do lokalnych warunków. MPA opiera się na wnioskach z analizy zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, występujących na terenie gminy, a także scenariuszy prognozowanych zmian klimatu oraz ryzyka, które z tych zmian wynika. Stanowi strategiczny plan działań, które przygotują gminę do skutków zmian klimatu i przyczynią się do zwiększenia jej odporności na zjawiska pogodowe – wyjaśnia NFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie na opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie dotyczyło miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast z przedziału 15–20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, z wyjątkiem projektów finansowanych w ramach innych programów NFOŚiGW.