AI w urzędach: przyspiesza obsługę mieszkańców, upraszcza język, analizuje dane

– Do końca roku w Urzędzie Miasta Krakowa zostanie wdrożone rozwiązanie Microsoft Copilot, które pomoże w automatyzacji takich zadań, jak przygotowywanie podsumowań spotkań, szybkie porównywanie dokumentów czy tworzenie prezentacji na podstawie materiałów źródłowych – wyjaśnia z kolei Joanna Dubiel z krakowskiego ratusza. Poza tym AI jest także wykorzystywana w analityce obrazu i monitoringu przestrzeni publicznej, np. do zliczania osób w parkach czy nadzoru nad parkingami. Pomaga też w digitalizacji dokumentów, jak wyodrębnianie danych z aktów notarialnych. – Pracujemy nad rozwiązaniem opartym na chmurze obliczeniowej. Umożliwi to standaryzację podejścia, zwiększenie bezpieczeństwa, lepszą dostępność i dalszą skalowalność zastosowań – zapowiada Dubiel.

AI nie zastępuje urzędników, lecz pomaga przejmować powtarzalne zadania

Rozwój AI nie jest powodem do zwolnień. – AI nie zastępuje urzędników, lecz pomaga przejmować powtarzalne zadania, które odciążają pracowników i pozwalają im poświęcić więcej czasu na pracę wymagającą kompetencji i kontaktu z mieszkańcami – mówi urzędniczka.

Raport ZMP i Fundacji Miasto wykazał, że AI trafia do urzędów przede wszystkim oddolnie. – Już co drugi urzędnik z badanych miast korzysta z narzędzi takich jak ChatGPT czy Copilot – podkreślają autorzy raportu. Jednak tylko 27,5 proc. samorządów wdrożyło AI w sposób instytucjonalny i systemowy. W praktyce AI najczęściej wspiera administrację (63 proc.), promocję i turystykę (47 proc.) oraz bezpieczeństwo publiczne (17 proc.).

Raport zwraca także uwagę na bariery. 56 proc. respondentów wskazało na braki kompetencyjne, a 52 proc. na niejasności prawne. Aż 8 na 10 miast zgłasza potrzebę szkoleń dla urzędników, a 6 na 10 podkreśla konieczność wsparcia finansowego na projekty pilotażowe i jasnych wytycznych regulujących użycie AI. Choć niemal połowa samorządów planuje wdrożenie AI w ciągu najbliższych 2-3 lat, to ponad połowa wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji. – AI w polskich samorządach zaczyna się od urzędników, a nie od systemów. To oni są pionierami, którzy pokazują, jak AI może stać się codziennym narzędziem pracy w administracji – mówi Adam Mikołajczyk z Fundacji Miasto.

– Samorządy potrzebują dziś nie tylko technologii, ale przede wszystkim wsparcia, inspiracji i edukacji – mówi Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora biura ZMP. Dodaje, że dlatego Związek organizuje takie wydarzenia jak Kongres Local-SoMe’25, który w listopadzie odbędzie się we Wrocławiu. To doskonała okazja, by wspólnie rozmawiać o cyfryzacji, bezpieczeństwie i nowych technologiach w samorządach.