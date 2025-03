Urzędniczka podkreśla, że powstanie przestrzeni to efekt współpracy i odpowiedź na sygnały płynące ze środowiska startupowego, które zabiegało o stworzenie w mieście miejsca, w którym te społeczności będą mogły się spotykać, pracować i dzielić doświadczeniami. Aktualnie w Plus Jeden odbywają się cykliczne spotkania społeczności związanych z cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami, AI, różnymi językami programowania, a także hackathony programistyczne oraz konferencje kierowane do istniejących startupów oraz osób planujących stworzenie startupu. W tym momencie dla użytkowników dostępnych jest ok. 30 miejsc do pracy z dostępem do Wi-Fi, z których skorzystać może każdy bez opłat. Do dyspozycji użytkowników są też budki akustyczne oraz salka do spotkań biznesowych.

W 2024 roku z miejsc do pracy skorzystało ok. 5 tys. osób. Użytkownikami przestrzeni są głównie osoby związane z branżą IT, ale także architekci, studenci i licealiści pracujący nad różnymi projektami. Poza tym Poznań oferuje także bezpłatne doradztwo (np. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), mentoring oraz szkolenia i warsztaty. W zeszłym roku z bezpłatnej oferty szkoleniowej skorzystało ponad tysiąc osób.