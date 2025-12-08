Jakie podwyżki dla samorządowców. Tylko inflacyjne, czy jednak wyższe?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są powody różnic w wysokości wynagrodzeń samorządowców w różnych miastach?

Jak system płacowy wpływa na motywację osób pełniących funkcje publiczne na szczeblu lokalnym?

Które czynniki decydują o zmianach w wynagrodzeniach władz lokalnych i jak są one ustalane?

Jakie argumenty przemawiają za reformą systemu wynagradzania w sektorze samorządowym?

Zarobki samorządowców od dawna budzą duże emocje. – W Polsce ludzie, od których w największym stopniu zależy jakość życia obywateli i przyszłość państwa, mają nieadekwatnie niskie dochody. Dotyczy to też prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Od lat ich pensje rosną wolniej od inflacji, a różnica pomiędzy ich wynagrodzeniem a minimalnym i średnim spada – uważa Zygmunt Frankiewicz, wieloletni szef Związku Miast Polskich i prezydent Gliwic, a od dwóch kadencji senator.

Przez lata prezydent Warszawy nie miał podwyżek. Teraz dostał konkretną

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarabia teraz ponad 23 tys. brutto. Wcześniej jego pensja wraz z dodatkami wynosiła 18 293 zł brutto i nie zmieniała się od początku jego urzędowania w stolicy.

Pod koniec listopada, na sesji Rady Warszawy, szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski, tłumaczył, że prezydent Trzaskowski wnosił wówczas o ustalenie wynagrodzenia w wysokości 80 proc. maksymalnej stawki. A powodem była zła sytuacja finansowa miasta, która teraz uległa poprawie, więc nic nie stało na przeszkodzie, by zwiększyć włodarzowi miasta pensję. Za wzrostem głosowało 34 radnych, sześciu wstrzymało się od głosu, a 13 było przeciw. Podwyżka obowiązuje od lipca.

Wynagrodzenie prezydenta stolicy, podobnie jak innych samorządowców, składa się z pensji zasadniczej i dodatków: funkcyjnego, specjalnego i stażowego. Teraz część zasadnicza u Rafała Trzaskowskiego wynosi 11 680 zł, dodatek funkcyjny – 4 507 zł. To zgodnie z prawem maksymalne możliwe stawki. Prezydentowi stolicy przysługuje dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy jego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4 856,10 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 2 336 zł.