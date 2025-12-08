Od połowy grudnia pociągi pojadą inaczej. Kogo zmiany dotkną najbardziej?

Powrót po 12 latach

W województwie śląskim po 12 latach pociągi znów dojadą do stacji Kłobuck. To efekt kończącej się inwestycji na odcinku linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie oraz zakończonych w 2024 r. prac między Herbami Nowymi a Ruścem Łódzkim. Czas przejazdu z Chorzowa do Kłobucka skróci się do 75 minut – przed inwestycją był o ponad pół godziny dłuższy. Z kolei w Małopolsce zakończono prace na pierwszym odcinku modernizowanej w ramach projektu „Podłęże–Piekiełko” linii kolejowej 104, co pozwoli na uruchomienie stacji Rabka Zaryte i wydłużenie połączeń regionalnych.

Na terenie Warmii i Mazur przywrócony zostanie ruch pociągów spalinowych na linii Giżycko – Korsze, gdzie wymieniono blisko 50 km torów. Od 14 grudnia między Ełkiem a Giżyckiem najszybsze pociągi już na całym odcinku pojadą z prędkością do 160 km/h, natomiast po zakończeniu wszystkich prac podróż między Ełkiem a Olsztynem skróci się o około 50 minut, a prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie z 80 do 160 km/h.

W nowym rozkładzie 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. takie trasy jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, czy Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.

Gdzie pociągi pojadą objazdami

Ale w różnych miejscach podróżować będzie się gorzej. Np. w Małopolsce na trasie pomiędzy Krakowem Głównym, Miechowem i Tunelem oraz na odcinku Kozłów – Sędziszów, gdzie prowadzone roboty spowodują skrócenie relacji, wprowadzenie tras okrężnych, ograniczenie postojów oraz wydłużenie czasów przejazdu, co potrwa do połowy przyszłego roku. W Łódzkiem modernizacja na trasie między Koluszkami, Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem i Częstochową spowoduje przekierowanie części składów na objazdy.

W województwie śląskim przewidziane jest wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Opole – Częstochowa, przy czym składy PKP Intercity zostaną kierowane trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle. Natomiast na Pomorzu utrzymana pozostanie nocna przerwa w ruchu między Słupskiem a Lęborkiem, zarazem wybrane połączenia dalekobieżne zostaną skrócone lub skierowane na trasy alternatywne.