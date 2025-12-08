Reklama

Od połowy grudnia pociągi pojadą inaczej. Kogo zmiany dotkną najbardziej?

Modernizacja linii kolejowych pozwoli na uruchomienie nieczynnych od wielu lat tras, ale w niektórych miejscach będzie komplikować podróże.

Publikacja: 08.12.2025 15:06

W połowie grudnia PKP wprowadza nowy rozkład jazdy 2025/2026, w którym część pociągów przyspieszy dzięki zakończonej modernizacji torów, ale niektóre zwolnią przez wciąż jeszcze prowadzone lub dopiero co rozpoczęte remonty

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w nowym rozkładzie jazdy PKP na lata 2025/2026?
  • W których regionach zakończone modernizacje umożliwią szybsze podróże kolejowe?
  • Gdzie zostaną przywrócone trasy kolejowe po wielu latach przerwy?
  • Jakie zmiany w organizacji ruchu mogą wydłużyć czas podróży?

W połowie grudnia PKP wprowadza nowy rozkład jazdy 2025/2026, w którym część pociągów przyspieszy dzięki zakończonej modernizacji torów, ale niektóre zwolnią przez wciąż jeszcze prowadzone lub dopiero co rozpoczęte remonty. W takich miejscach zaplanowano zmiany w organizacji ruchu – m.in. trasy okrężne, wydłużone czasy jazdy oraz komunikację zastępczą.

Gdzie pojedziemy szybciej? Przykładowo na Dolnym Śląsku skróci się z 65 do 57 minut czas przejazdu na odcinku Legnica – Żagań, a na trasie Jaworzyna Śląska – Legnica pociągi przyspieszone pojadą 39 minut zamiast 51 minut, a osobowe zredukują czas podróży z 55 do 44 minut. W województwie kujawsko-pomorskim po 14 latach przerwy zostanie przywrócony ruch na linii Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek, gdzie zmodernizowane perony, rozjazdy, przejazdy kolejowo-drogowe i nowe urządzenia sterowania ruchem umożliwią kursowanie pociągów z prędkością do 120 km/h.

Przykładem dobrego i pożytecznego zagospodarowania dawnych terenów kolei jest m.in. nowojorski High
Rewitalizacja
Kiedyś jeździły tu pociągi... Jak miasta rosną na terenach pokolejowych

Po półrocznych pracach wracają też pociągi na liniach Rypin – Brodnica oraz Brodnica – Jabłonowo Pomorskie: na tym drugim odcinku przejazd będzie krótszy o kwadrans. Na Pomorzu pociągi wracają na modernizowany odcinek Lębork – Słupsk, gdzie przez ponad trzy miesiące kursowała komunikacja zastępcza.

Powrót po 12 latach

W województwie śląskim po 12 latach pociągi znów dojadą do stacji Kłobuck. To efekt kończącej się inwestycji na odcinku linii kolejowej Chorzów Batory – Nakło Śląskie oraz zakończonych w 2024 r. prac między Herbami Nowymi a Ruścem Łódzkim. Czas przejazdu z Chorzowa do Kłobucka skróci się do 75 minut – przed inwestycją był o ponad pół godziny dłuższy. Z kolei w Małopolsce zakończono prace na pierwszym odcinku modernizowanej w ramach projektu „Podłęże–Piekiełko” linii kolejowej 104, co pozwoli na uruchomienie stacji Rabka Zaryte i wydłużenie połączeń regionalnych.

Na terenie Warmii i Mazur przywrócony zostanie ruch pociągów spalinowych na linii Giżycko – Korsze, gdzie wymieniono blisko 50 km torów. Od 14 grudnia między Ełkiem a Giżyckiem najszybsze pociągi już na całym odcinku pojadą z prędkością do 160 km/h, natomiast po zakończeniu wszystkich prac podróż między Ełkiem a Olsztynem skróci się o około 50 minut, a prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie z 80 do 160 km/h.

W nowym rozkładzie 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. takie trasy jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, czy Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.

Gdzie pociągi pojadą objazdami

Ale w różnych miejscach podróżować będzie się gorzej. Np. w Małopolsce na trasie pomiędzy Krakowem Głównym, Miechowem i Tunelem oraz na odcinku Kozłów – Sędziszów, gdzie prowadzone roboty spowodują skrócenie relacji, wprowadzenie tras okrężnych, ograniczenie postojów oraz wydłużenie czasów przejazdu, co potrwa do połowy przyszłego roku. W Łódzkiem modernizacja na trasie między Koluszkami, Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem i Częstochową spowoduje przekierowanie części składów na objazdy.

W październiku wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej prowadzą
Transport
Nowe połączenia kolejowe z regionalnymi lotniskami? Jeśli będą pieniądze

W województwie śląskim przewidziane jest wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Opole – Częstochowa, przy czym składy PKP Intercity zostaną kierowane trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle. Natomiast na Pomorzu utrzymana pozostanie nocna przerwa w ruchu między Słupskiem a Lęborkiem, zarazem wybrane połączenia dalekobieżne zostaną skrócone lub skierowane na trasy alternatywne.

Zarządzająca infrastrukturą spółka Polskie Linie Kolejowe rozszerzy testowane od września kody QR, które po zeskanowaniu telefonem pokazują bieżące odjazdy z konkretnej stacji lub przystanku. Dotychczas dostępne były na Podhalu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Od połowy grudnia ta funkcja obejmie wszystkie lokalizacje w Polsce – kody będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich stacjach i przystankach.

Źródło: rp.pl

Transport rozkład jazdy PKP Kolej
