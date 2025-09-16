Jak aplikacje ułatwiają życie w mieście. Wykorzystują je nie tylko duże gminy

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie funkcje oferują aplikacje typu smart city w różnych miastach?

W jaki sposób aplikacje mobilne ułatwiają komunikację mieszkańców z samorządem?

Jakie nowe funkcje planowane są w aplikacjach smart city w przyszłości?

Właściwie trudno wyobrazić sobie obecnie nowoczesny samorząd, bez mobilnych platform, zapewniających dostęp do informacji i usług, a także komunikację z urzędami.

– To tylko kwestia czasu i o takie aplikacje postara się większość gmin. A te, które aplikacje już mają, czyli obecnie większość dużych ośrodków miejskich, będą je rozszerzały o coraz to nowe funkcjonalności – tak jak to się stało u nas – zapewnia Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.

Najpopularniejsze narzędzie

Kraków i Warszawa swoje aplikacje: mKraków i Warszawa 19115 związały z miejskimi centrami kontaktu. Warszawska aplikacja jest jednym z kanałów Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, mKraków funkcjonuje podobnie. W obu aplikacjach główny nacisk jest kładziony na możliwość zgłaszania problemów, jakimi mają się zająć służby miejskie.

– Celem jest uproszczenie i usprawnienie komunikacji mieszkańców z administracją samorządową w zakresie przekazywania problemów. Sprawy przekazywane są bezpośrednio z systemu do właściwych służb miejskich lub zewnętrznych podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację – mówi Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego magistratu.