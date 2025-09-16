Jak aplikacje ułatwiają życie w mieście. Wykorzystują je nie tylko duże gminy

Aktualizacja: 17.09.2025 05:11 Publikacja: 16.09.2025 15:52
Właściwie trudno wyobrazić sobie obecnie nowoczesny samorząd, bez mobilnych platform, zapewniających dostęp do informacji i usług, a także komunikację z urzędami
Właściwie trudno wyobrazić sobie obecnie nowoczesny samorząd, bez mobilnych platform, zapewniających dostęp do informacji i usług, a także komunikację z urzędami.
– To tylko kwestia czasu i o takie aplikacje postara się większość gmin. A te, które aplikacje już mają, czyli obecnie większość dużych ośrodków miejskich, będą je rozszerzały o coraz to nowe funkcjonalności – tak jak to się stało u nas – zapewnia Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.
Kraków i Warszawa swoje aplikacje: mKraków i Warszawa 19115 związały z miejskimi centrami kontaktu. Warszawska aplikacja jest jednym z kanałów Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, mKraków funkcjonuje podobnie. W obu aplikacjach główny nacisk jest kładziony na możliwość zgłaszania problemów, jakimi mają się zająć służby miejskie.
– Celem jest uproszczenie i usprawnienie komunikacji mieszkańców z administracją samorządową w zakresie przekazywania problemów. Sprawy przekazywane są bezpośrednio z systemu do właściwych służb miejskich lub zewnętrznych podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację – mówi Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego magistratu.
Podobnie działa mKraków – interwencje i wszelakie zgłoszenia trafiają do właściwych jednostek. Zainteresowani otrzymują odpowiedź o sposobie rozwiązania problemu. W obu aplikacjach można znaleźć wiele przydatnych dla mieszkańców informacji ogólnych, np. harmonogram odbioru odpadów. W stolicy udostępniona jest mapa z lokalizacją ogólnodostępnych toalet i indeks jakości powietrza. Kraków informacji o toaletach na razie nie udostępnia, a do szczegółowych informacji o stanie powietrza służy inna aplikacja – Powietrze Kraków 2.0.
W Warszawie 19115 znajduje się również zakładka „Warszawa chroni” poświęcona bezpieczeństwu. Dzięki niej jest możliwość sprawdzenia na mapie, gdzie w mieście znajdują się: szpitale, apteki, urządzenia AED, miejsca schronienia przed upałem, poidełka, zraszacze. Można też znaleźć informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny pozwalający przetrwać kilka dni w sytuacji kryzysowej. W module „Odsłuchaj alarmy” użytkownik ma możliwość posłuchania, jakie są obowiązujące sygnały alarmowe, a w razie potrzeby może zgłosić też słabo słyszalne syreny alarmowe.
Warszawa 19115 funkcjonuje już 12 lat (od 2013 roku), a jej funkcjonalności są dostosowywane do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Kilka razy w roku udostępniane są aktualizacje, poszerzany jest również katalog informacji, które można uzyskać dzięki aplikacji. Krakowska aplikacja mKraków jest całkiem nowa – w swoim podstawowym zakresie rozpoczęła działalność w maju tego roku. Od sierpnia 2025 r. po premierze najnowszej jej wersji jest możliwość opłacenia parkingu.
– To, co wyróżnia mKraków, to fakt posiadania od samego początku zniżek. Posiadacze Karty Krakowskiej (KK) i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ (KKR 3+), np. taniej zapłacą za parking – podkreśla Dariusz Nowak. Użytkownicy nieposiadający KK i KKR 3+ mają zapewniony nieograniczony dostęp do informacji ogólnych: m.in. rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, harmonogramu wywozu odpadów, lokalizacji obiektów sportowych, a także konsultacji społecznych czy ankiet.
Krakowska apka jest i będzie na bieżąco dopracowywana i rozbudowywana. Docelowo zaplanowano w niej uruchomienie funkcji m.in. wynajęcia roweru miejskiego, zakupu biletów do instytucji kultury, oddania głosu w budżecie obywatelskim (Warszawa ma zakładkę z przeglądem projektów realizowanych w budżecie obywatelskim). Przygotowywana jest też wersja wielojęzyczna aplikacji, na początek w języku angielskim.
Aplikacją, dzięki której mieszkańcy mają zniżki i benefity, może pochwalić się też Poznań. To aplikacja przypisana do programu Ok Poznań. – Z benefitów typu tańsze bilety na wydarzenia kulturalne czy zniżki na parkowanie mogą korzystać osoby płacące podatki w Poznaniu – informuje Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznań.
Poza tym miasto ma też aplikację Smart City Poznań, uruchomioną 5 lat temu. Jej główne funkcjonalności dotyczą zgłaszania spraw do miejskich służb (w kategoriach czystość, drogi, zwierzęta, środowisko, pojazdy, społeczna inwentaryzacja reklam). Jest też rozkład jazdy komunikacji miejskiej na żywo, informacje o wydarzeniach i aktualnościach, tzw. moduł odpadowy (powiadomienia o planowanym wywozie odpadów dla wskazanego adresu) oraz... wyszukiwarka cmentarna z lokalizacją grobów wraz z wyznaczeniem trasy na podstawie aktualnej lokalizacji.
Najwięcej, bo ponad 280 zniżek oferuje aplikacja Łódź.pl, opracowana dla projektu Karta Łodzianina. Projekt jest największym w kraju programem lojalnościowym dla mieszkańców, ale też – przy pomocy Łodzi.pl - platformą do informowania o wydarzeniach w mieście. Dzięki aplikacji łodzianie mają zniżki m.in. na komunikację miejską, Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Łódzkie Orientarium, Aquapark Fala, obiekty sportowe MOSiR, do ogrodu botanicznego, instytucji kultury i sztuki oraz wiele innych.
Przy pomocy apki można też płacić za parkowanie, otrzymywać powiadomienia o terminach wywozów śmieci czy odbierać powiadomienia kryzysowe.
Jak tłumaczy łódzki ratusz – celem miejskiej apki jest zebranie w jednym miejscu jak największej liczby funkcjonalności i informacji dla mieszkańców. Inaczej zaplanowany kontakt z mieszkańcami mają np. Bydgoszcz i Gdańsk. W obu miastach działa kilka aplikacji.
– Każda z nich odpowiada na konkretne potrzeby użytkowników, wspierając codzienne funkcjonowanie i budowanie bardziej zaangażowanej społeczności lokalnej – wyjaśnia Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego gdańskiego magistratu. I tak Gdańskie Centrum Kontaktu umożliwia zgłaszanie problemów wymagających interwencji służb miejskich (awarie, ubytki w nawierzchni czy sugestie dotyczące organizacji ruchu). W Bydgoszczy jest to apka DoB – Dbamy o Bydgoszcz, służąca do zgłaszania zdarzeń. Czyste Miasto Gdańsk wspiera mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami (są harmonogramy odbioru śmieci oraz informacje o lokalnych inicjatywach związanych z ideą współdzielenia i przedłużania życia przedmiotów). Z kolei aplikacja Jestem z Gdańska jest cyfrową wersją karty mieszkańca. Użytkownicy uzyskują dostęp do zniżek i przywilejów – m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do instytucji kultury czy wygodnego zarządzania profilem rodziny. Aplikacja zapewnia także szybki dostęp do aktualności i wydarzeń miejskich.
Apki umożliwiającej lepszy kontakt z mieszkańcami nie ma jeszcze np. Olsztyn, ale już trwają prace nad takim rozwiązaniem. – Niedawno ogłosiliśmy postępowanie na wykonawstwo – mówi Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy olsztyńskiego urzędu miasta.
