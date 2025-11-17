Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

W minionym tygodniu uwagę samorządowców skupiał Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wydarzenie, organizowane tradycyjnie przez samorząd województwa, gromadzi przedstawicieli samorządów, parlamentu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorców, ekspertów i dziennikarzy. Wśród gości tegorocznej edycji był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Gospodarzem kongresu był Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Jesteśmy na wrocławskim lotnisku, gdzie realizuje się wielka inwestycja wojskowo-cywilna podwójnego zastosowania. To wspaniały przykład współpracy na szczeblach centralnym i regionalnym. Nie ma bezpiecznej Polski bez silnych regionów – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji inaugurującej wydarzenie. – Podczas spotkania będziemy podpisywać list intencyjny tworzący Dolnośląską Inicjatywę Zbrojeniową. Współpraca podmiotów branży obronnej będzie jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki – podkreślił wicepremier.

– To wyjątkowy i historyczny dzień – stwierdził Paweł Gancarz. – Tematami Kongresu Samorządowego zawsze są najbardziej aktualne wyzwania. Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i wymieniać nasze doświadczenia. Na Dolnym Śląsku działa wiele firm szeroko pojętej branży zbrojeniowej, a ich potencjał to ogromna szansa dla regionalnej gospodarki – dodał marszałek.

Rozmowy o przyszłości i rozwoju

Dolnośląski Kongres Samorządowy to największa debata o przyszłości i rozwoju Dolnego Śląska, a także o najbardziej aktualnych wyzwaniach. Wydarzenie niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników.

Jednym z najważniejszych punktów kongresu było wspomniane podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Inicjatywy Zbrojeniowej. Jego sygnatariuszami byli Ministerstwo Obrony Narodowej, samorząd województwa dolnośląskiego, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz dolnośląscy przedsiębiorcy z sektora zbrojeniowego.

– Celem powołania Dolnośląskiej Inicjatywy Zbrojeniowej jest integracja przemysłowego, naukowego i administracyjnego potencjału Dolnego Śląska. Umożliwi to skuteczną wymianę doświadczeń i budowanie ważnych projektów w obszarze technologii obronnych – wyjaśnia marszałek Paweł Gancarz.

Bezpieczeństwo w różnych wymiarach

Kongres zainaugurowała rozmowa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównymi tematami były m.in. powszechna służba wojskowa, dezinformacja w internecie i mediach oraz doświadczenia ubiegłorocznej powodzi i krajowy program budowy w większych miastach linii metra, powiązanych z systemem schronów dla mieszkańców.

Dalsza część wydarzenia została podzielona na cztery panele tematyczne, poświęcone szerokiemu spojrzeniu na bezpieczeństwo, obronę cywilną, energetykę i inwestycje.

Debata „Kraj i region wobec zagrożeń. Czy jesteśmy bezpieczni?”, z udziałem Pawła Gancarza, Anny Żabskiej, wojewody dolnośląskiej, oraz Jarosława Wolskiego, analityka wojskowego, koncentrowała się na roli regionów w systemie bezpieczeństwa państwa, współpracy cywilno-wojskowej oraz budowaniu odporności społecznej wobec zagrożeń międzynarodowych.

– Możliwe, że przyjdzie czas, kiedy będzie konieczność powoływania do wojska. Jednak dziś jest czas na edukację. Musimy zrobić wszystko, żeby przygotować społeczeństwo na te chwile, które mamy nadzieję, że nie nadejdą, ale które mogą okazać się trudne. Szkolimy strażaków, GOPR-owców, harcerzy. Potrzebne są też szkolenia ratownicze dla młodzieży – mówił marszałek Gancarz.

– Musimy budować społeczną odporność. W ostatnich kilku latach żyjemy w permanentnym kryzysie: pandemia, wojna, powódź. To pokazuje, że musimy być gotowi zawsze i na wiele różnorodnych zagrożeń – wskazała Anna Żabska.

Z kolei dyskusja „Obrona cywila w regionach – wyzwania i priorytety”, w której uczestniczyli m.in. Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia, Małgorzata Calińska-Mayer i Monika Włodarczyk, radne Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, prof. Wojciech Horyń z Akademii Wojsk Lądowych, a także przedstawiciele służb – płk Edward Chyła, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, i st. bryg. Piotr Grzyb z Państwowej Straży Pożarnej, skupiła się na roli samorządów w systemie obrony cywilnej, współdziałaniu służb i społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych oraz edukacji obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa.

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła rekordową liczbę uczestników

Energetyka i inwestycje pod lupą

W trakcie kongresu była również przestrzeń do debaty o wyzwaniach związanych z gospodarką i transformacją energetyczną.

Panel „Energia przyszłości – bezpieczeństwo w nowych czasach” zebrał głosy przedstawicieli administracji, sektora prywatnego i ekspertów branży energetycznej. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, Roman Warchoł, wiceprezes spółki Tauron Nowe Technologie, oraz Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.

Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego, inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju sieci przesyłowych, budowy małych reaktorów jądrowych i roli samorządów w transformacji sektora energetycznego.

– Dziś kluczowe jest zbudowanie świadomości, że jesteśmy w stanie lokalnie sami budować naszą regionalną niezależność energetyczną. To już nie tylko energetyczny gigant – czyli Tauron – ale my wszyscy samorządowcy musimy współpracować nad nowymi rozwiązaniami, które zapewnią nam bezpieczeństwo – mówi wicemarszałek Wojciech Bochnak.

Z kolei panel „Inwestycje w infrastrukturę – podstawa bezpieczeństwa” podkreślał znaczenie dobrze zaplanowanych inwestycji w drogi, transport publiczny, infrastrukturę energetyczną i cyfrową dla rozwoju oraz bezpieczeństwa regionu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Radosław Stępień, prezes Polskiej Grupy Lotniczej, oraz Marek Łapiński i Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący dolnośląskiego sejmiku.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jak zrównoważyć inwestycje infrastrukturalne z potrzebami lokalnych społeczności i jak zwiększyć odporność gospodarki regionu na kryzysy.

– Przywracanie linii kolejowych do użytku po kilkudziesięciu latach to niezwykle istotna inwestycja nie tylko w komfort przemieszczania się, ale także w nasze bezpieczeństwo. Dziś często tu powtarzane hasło „dual use” odnosi się także do kolei – to również transport sprzętu czy możliwość ewakuacji w sytuacji zagrożenia – mówi Michał Rado.

– Największe inwestycje w infrastrukturę leczniczą, jak budowane przez samorząd województwa szpitale, powinny być prowadzone przez państwo. My mamy to szczęście, że jesteśmy regionem bardzo dobrze rozwiniętym i możemy sobie na tak ogromne inwestycje pozwolić. Uznaliśmy, że jest to konieczne, i robimy to z myślą o mieszkańcach regionu – wyjaśniał Cezary Przybylski.

– W aglomeracji wrocławskiej mamy wiele wyzwań – chociażby połączenie lotniskowego terminala, w którym jesteśmy, koleją z centrum miasta. To ma podwójne znaczenie: oczywiście komfort podróżnych, ale też możliwość transportu do niego towarów i sprzętu w razie sytuacji zagrożenia. Przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego jest niezwykle istotną inwestycją i połączenie dworca z lotniskiem musi się w tym projekcie znaleźć – zaznaczył Marek Łapiński.

Dolnośląski Kongres Samorządowy od lat jest miejscem merytorycznej debaty i wymiany doświadczeń między administracją, nauką i biznesem. Tegoroczna edycja, poświęcona bezpieczeństwu w jego wielu wymiarach – od militarnego, przez energetyczny, po społeczny – przypomina, że tylko współpraca i wzajemne zaufanie mogą zagwarantować stabilną przyszłość regionu i Polski.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego