Jak samorządy kuszą mieszkańców, by dzielili się z nimi podatkami

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mieszkają i rozliczają swój PIT w Warszawie, to najwyższa pozycja po stronie dochodów w miejskim budżecie. W 2024 roku było to ponad 8,5 miliarda złotych.

7 tys. Tyle (w złotych) wpływa do budżetu z Krakowa średnio od jednego podatnika rozliczającego się w tym mieście

Także w Kielcach od kilku lat jest organizowana loteria podatkowa. W tym mieście w tym roku można wygrać bony o wartości 10 tys. zł lub 10 bonów o wartości 2 tys. zł. „Wystarczy w roku 2025 wskazać miasto Kielce jako miejsce zamieszkania w deklaracji PIT za 2024. To kolejny argument, aby rozliczać PIT właśnie w Kielcach” – podkreślają lokalni urzędnicy.

Miejskie inwestycje z podatków

Inne samorządy też chcą, by mieszkańcy, którzy nawet nie są zameldowani w ich mieście czy gminie też płacili tam podatki. Jak podaje krakowski magistrat w Krakowie rozlicza się 700 tys. osób. Jeśli wziąć pod uwagę dochód z PIT zapisany w tegorocznym budżecie miasta, to na jednego podatnika przypadnie średnio około 7 tys. zł - w 2025 roku do budżetu z tytułu udziału w podatku PIT wpłynie 5 mld zł. Za kwotę, wpływającą od jednego podatnika, można wyremontować co najmniej jedno miejsce parkingowe, naprawić 10 m2 chodnika, zbudować 20 m2 parkowej alejki, czy też obustronnie obniżyć krawężnik na pasach i zastąpić go pochyłością łatwą do pokonania wózkiem, rowerem czy na rolkach. - To kwota niebagatelna, bo równa połowie wydatków, które miasto zaplanowało na trwający już rok. Wniosek: każde rozliczone zeznanie podatkowe to wkład w rozwój miasta, w którym powstają i spełniają się nasze potrzeby, plany i aspiracje – mówi Dariusz Nowak, z krakowskiego magistratu.

Co roku od lutego do kwietnia Kraków prowadzi kampanię zachęcającą mieszkańców – tych, którzy jeszcze tego nie zrobili – do rozliczenia się z fiskusem za pośrednictwem krakowskich urzędów skarbowych. „Dzięki temu część podatku nie powędruje do innej miejscowości, tylko przyczyni się do rozwoju infrastruktury, usług i oferty miasta, w którym żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, kształcimy siebie lub nasze dzieci” - przekonują krakowscy urzędnicy.