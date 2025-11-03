Materiał powstał we współpracy z Miastem ŁÓDŹ

Holding Łódź, który skupia cztery kluczowe spółki komunalne – Miejską Arenę Kultury i Sportu (MAKiS), Orientarium ZOO Łódź, Aquapark Fala oraz Expo-Łódź – w praktyce funkcjonuje od czerwca. Jego powołanie miało na celu konsolidację miejskich instytucji w ramach jednej struktury, co umożliwi wdrożenie wspólnej strategii biznesowej, generowanie oszczędności oraz inwestowanie w rozwój infrastruktury bez dodatkowego obciążania budżetu miasta.

Realne oszczędności

Holding stawia sobie za cel podniesienie jakości życia i atrakcyjności Łodzi poprzez konkretne inwestycje. Przedstawiciele miasta i spółki podkreślają, że konsolidacja miejskich spółek w jednej organizacji była kluczowa. Dla budżetu miasta połączenie oznacza oszczędności, a dla łodzian – nowe inwestycje.

– Choć Holding Łódź funkcjonuje de facto zaledwie od czerwca, pozwoliło to już zaoszczędzić ponad 5 mln zł na dopłatach do spółek, a nam zaplanować kolejne inwestycje – mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.

– Holding to realne oszczędności dla budżetu miasta i konkretne inwestycje dla łodzian, które podnoszą jakość życia i atrakcyjność Łodzi. Dzięki jego powstaniu możemy realizować kolejne przedsięwzięcia – dodaje Łukasz Goss, prezes Holdingu Łódź.

Wiceprezes Urban Kielichowski wskazuje na mechanizmy, które umożliwiają realizację tych planów.

– Naszą siłą jest wspólna polityka finansowa i zarządcza Holdingu – mówi. – Dzięki dostępowi wszystkich spółek do zagregowanych środków pieniężnych grupy możemy kierować inwestycje tam, gdzie przynoszą one największą efektywność i jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo płynnościowe całej organizacji. Wspólne centra kompetencyjne w obszarach finansowym i marketingowym oraz skoordynowane podejście do zakupów i inwestycji – takich jak wspólny zakup energii elektrycznej, wspólne parkingi czy w przyszłości infrastruktura gastronomiczna – pozwalają nam działać jeszcze sprawniej i korzystniej dla miasta i mieszkańców – wylicza Urban Kielichowski.

Inwestycje za ponad 66 mln zł

– Efekt? Koszt finansowania niższy o ok. 1 mln zł rocznie dzięki silniejszej pozycji Holdingu w negocjacjach z rynkiem finansowym. Co istotne, ta korzyść będzie powtarzać się rokrocznie i zasilać nasze dalsze inwestycje – dodaje wiceprezes Holdingu.

Jak przedstawiają się najbliższe plany inwestycyjne?

– Holding będzie co roku inwestował miliony złotych w Atlas Arenę, Orientarium, aby były coraz atrakcyjniejsze dla łodzian i turystów. Nasz Aquapark Fala, który jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc wypoczynku w Łodzi, także zainwestuje miliony złotych w nowe atrakcje dla łodzian i – co ważne – także w to, by rozładować kolejki gości w sezonie. Chcemy także zmodernizować perłę łódzkiego wypoczynku, czyli Arturówek. Powstanie tam luksusowy kompleks domków leśnych, miejsce dla kamperów. A razem z MOSiR-em odnowimy za prawie 7 mln zł wodny plac zabaw dla dzieci – zapowiada Łukasz Goss.

Łącznie tylko w najbliższym roku Holding Łódź zainwestuje ponad 66 mln zł w modernizację obiektów i nowe atrakcje w tworzących go spółkach. A jak te zamierzenia wyglądają w szczegółach, także w dłuższej perspektywie?

Cztery żywioły w Orientarium

Wiceprezydent Piotrowski przypomina, że miasto ogłosiło już nową inwestycję w Orientarium.

– Do 2029 r. powstanie tam „Pawilon Żywiołów”, którego wartość wynosi 120 mln zł. Będzie to nowoczesny, wielopoziomowy kompleks łączący świat natury, edukację i wyjątkowe wrażenia. Zwiedzający odbędą podróż przez cztery żywioły – ziemię, wodę, ogień i powietrze – odkrywając, jak kształtują one życie na naszej planecie. Każda strefa przeniesie gości w inny, fascynujący świat – opowiada Tomasz Piotrowski. – Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie stworzyli Holdingu – zaznacza.

– Równocześnie w Orientarium ZOO Łódź uruchamiamy nowe atrakcje. Wkrótce otworzymy Figloraj, który uzupełni ofertę ogrodu zoologicznego i przyciągnie jeszcze większą liczbę gości – dodaje Łukasz Goss.

Metamorfoza Arturówka

Nowe oblicze zyska perła łódzkiego wypoczynku. Realizowane inwestycje połączą aktywny wypoczynek, edukację przyrodniczą i relaks w jednym z najpiękniejszych, zielonych zakątków miasta. W efekcie Arturówek stanie się doskonałym miejscem zarówno na rodzinny spacer, jak i dłuższy pobyt w bliskości natury – bez konieczności opuszczania Łodzi.

Już w przyszłym sezonie letnim mieszkańcy Łodzi i turyści będą mogli korzystać z pierwszych elementów kompleksu: parceli dla kamperów – przygotowanych z myślą o miłośnikach caravaningu, domków na drzewie – komfortowych apartamentów na wynajem, które pozwolą przeżyć wyjątkowy nocleg blisko natury, ulepszonego parku wodnego z nowymi atrakcjami, zapewniającego dzieciom bezpieczną i pełną emocji zabawę, oraz letniej strefy gastronomicznej, oferującej przekąski i posiłki w wakacyjnym klimacie.

– Nie mogę się już doczekać nowych luksusowych domków, które będzie można wynająć. Będą także miejsca dla turystów, którzy podróżują kamperami. Tego w Łodzi brakowało i było mnóstwo próśb, byśmy coś na to zaradzili – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

W kolejnym etapie inwestycji oferta Arturówka zostanie rozbudowana o całoroczną restaurację, minizoo tworzone we współpracy z Orientarium ZOO Łódź oraz powiększony wodny plac zabaw z jeszcze większą liczbą stref aktywności.

– W miejscu istniejącego i nadgryzionego zębem czasu wodnego placu zabaw wybudujemy nowy, większy obiekt. Znajdą się w nim wodny plac zabaw oraz brodzik fontannowy dla całych rodzin. Wodne atrakcje zostaną m.in. wyposażone w sześć zjeżdżalni, armatki wodne, grzyby wodne z dyszami oraz kurtyny. Powstaną także nowe toalety, szatnie, gastronomia – mówi Łukasz Goss.

Zmiany w Atlas Arenie i na stadionie Widzewa

Holding realizuje również szeroki program inwestycyjny w Atlas Arenie i na stadionie miejskim Widzewa.

Jak zauważa Łukasz Goss, prace prowadzone w Atlas Arenie w 2025 i 2026 r. podniosą komfort widzów, ułatwią organizację wydarzeń i wzmocnią rolę hali jako jednego z najważniejszych obiektów widowiskowych w Polsce. W latach 2025–2026 na modernizację obiektu przeznaczone zostanie ponad 14 mln zł.

– Hala, która służy nam już 16 lat, przechodzi szeroko zakrojoną modernizację. Remontujemy zarówno przestrzeń dla publiczności, jak i zaplecze techniczne, m.in. garderoby dla artystów i szatnie dla sportowców – mówi Maciej Łaski, prezes MAKiS. – Po wymianie systemu oświetlenia w hali przyszedł czas na nowe multimedia, dostosowane do międzynarodowych standardów transmisji wydarzeń sportowych i widowisk. Dla miasta oznacza to szansę na kolejne prestiżowe imprezy sportowe, a dla widzów – gwarancję wysokiej jakości obrazu z każdego miejsca na trybunach.

Najważniejsze inwestycje w Atlas Arenie obejmują ponadto nowe trybuny mobilne, Sky Bar – ekskluzywną przestrzeń na czwartym piętrze hali, łączącą komfort oglądania wydarzeń z ofertą gastronomiczną, oraz modernizację systemu wentylacji, która zapewni komfort podczas imprez odbywających się w lecie.

Modernizacja będzie prowadzona także na stadionie Widzewa. – Planujemy zmianę oświetlenia meczowego. Będzie nowoczesne, LED-owe, i poprawi komfort oglądania meczów Widzewa w Ekstraklasie. Obecne oświetlenie nie spełnia oczekiwań producentów sygnału telewizyjnego, zgodnych z wymaganiami PZPN, UEFA, FIFA. Ponadto zmiana pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną o 30–40 proc. – wyjaśnia Maciej Łaski.

Aquapark na nowej fali

Również Aquapark Fala – jedno z najatrakcyjniejszych miejsc wypoczynku w Łodzi – jest beneficjentem rekordowych nakładów inwestycyjnych w mieście.

W tym roku goście obiektu mogli już skorzystać z rozbudowanej strefy saun, wyremontowanego brodzika ze statkiem czy kultowych wodnych „samochodzików”, czyli Aqua Battle, a także poczuć wirtualne emocje z VR na zjeżdżalni Anakonda. Tegoroczne nakłady inwestycyjne w Aquaparku Fala sięgnęły 20 mln zł. Są o ponad 7 mln zł netto wyższe niż rok wcześniej. Jak podkreślają przedstawiciele Holdingu Łódź, nigdy w historii aquaparku nie było takich nakładów realizowanych bez wsparcia zewnętrznego.

Ale to nie koniec zmian. Na sezon ‘26 powstanie zupełnie nowa strefa kas letnich, która ułatwi gościom wejście. – Zainstalujemy 1000 nowych szafek, zmodernizujemy prysznice i toalety. A wszystko po to, by zlikwidować kolejki, które są naszą zmorą w gorących dniach – mówi Krzysztof Babij, prezes Aquaparku Fala.

Dodaje, że nowe życie zyska najstarsza zjeżdżalnia aquaparku i wieża. – Zostaną zmodernizowane, odmienione, zyskają nowe kolory, zieleń i jakość. Będą nową atrakcją – zapowiada prezes Babij.

Równocześnie będzie trwała budowa nowego wodnego placu zabaw dla dzieci na terenie zewnętrznym. – Nie zapominamy o naszych najmłodszych gościach, bo rodziny z dziećmi są dla nas bardzo ważne. Nie trzeba jeździć do aquaparków w Hiszpanii czy Włoszech, by skorzystać z fantastycznych atrakcji. Te zapewni naszym gościom Aquapark Fala. W 2026 r. zainwestujemy w nowe atrakcje prawie 27 mln zł – zapewnia Krzysztof Babij.

Warto dodać, że w ramach wspólnej inicjatywy Holdingu i Biblioteki Miejskiej w Łodzi przed Aquaparkiem Fala stanął nowoczesny, samoobsługowy BookBox, czyli książkomat, łączący funkcje biblioteki i paczkomatu. Jest dostępny przez całą dobę, umożliwiając wygodny i szybki odbiór lub zwrot zamówionych książek o dowolnej porze, nawet po wizycie na basenie.

– Na razie planujemy, że książkomat będzie stał do końca 2026 r. Jeśli pomysł okaże się sukcesem, będziemy z Aquaparkiem Fala i Holdingiem Łódź współpracować dalej – mówi Bożena Orczykowska, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, wszystkie te inwestycje stały się możliwe dzięki powołaniu Holdingu Łódź. Oczywiście tworzące go instytucje współpracowały już wcześniej przy organizacji wspólnych wydarzeń czy akcji promocyjnych. Holding pozwala jednak pójść krok dalej – wdrożyć wspólną strategię biznesową, generować oszczędności i inwestować w rozwój infrastruktury bez dodatkowego obciążania budżetu miasta.

– Holding Łódź będzie robił wszystko, aby Atlas Arena, stadiony, Aquapark Fala, Orientarium ZOO Łódź i Hala Expo były z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjne dla łodzian, turystów, sportowców i branży wystawienniczej – deklaruje Łukasz Goss.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Miastem ŁÓDŹ