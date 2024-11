Prezydent Sosnowca: Należy znieść dwukadencyjność samorządów

Należy znieść tę dwukadencyjność. Te przepisy to zabieranie kompetencji, które daje nam demokracja: wyboru swoich przedstawicieli we władzach samorządowych. To mieszkańcy mają decydować, o tym, kto rządzi ich małą ojczyzną, a nie politycy. Według mnie wprowadzenie dwukadencyjności to łamanie zasad demokracji, ale też konstytucji, bo jest to odbieranie pewnej grupie społecznej czynnego prawo wyborczego, a do tego nie powinniśmy nigdy dopuszczać.

Traktowanie przez polityków parlamentarnych mieszkańców miast czy miasteczek jako osób, które sobie nie radzą, nie potrafią wybierać i trzeba im pomóc, jest dyskredytacją tych wyborców, tych ludzi.

W ostatnich wyborach samorządowych blisko połowa włodarzy – przynajmniej wśród członków Związku Miast Polskich – zostało zmienionych, bez kadencyjności. Tak zdecydowali mieszkańcy.

Pożegnali się z wieloletnimi prezydentami. Jak w Gdyni, jak w Toruniu...

Dokładnie tak. U nas w województwie śląskim też jest bardzo duża grupa nowych prezydentów czy burmistrzów.

Choćby w Zabrzu czy w Gliwicach...

Jest też bardzo dużo nowych włodarzy w mniejszych ośrodkach. Często o tych małych miastach mówiło się, że to są małe księstwa, że tam już jest taka pajęczyna, która oplata te miejscowości.

Nie da się ukryć, że patologie się zdarzały...

Nie powiem, że nie. Tak jak w każdej grupie społecznej, jak w każdej dziedzinie życia są też niestety wśród nas ludzie nieuczciwi, ale od to są odpowiednie organy. A od oceny działań administracji samorządowej są mieszkańcy. I to oni mają mieć prawo decydować, kto ma zarządzać ich miejscowością, a nie polityk w Warszawie, który w pewnym momencie powie: nie.

Wydaje nam się, że dwie kadencje – dziesięć lat – to jest bardzo dużo, ale ja sam będę niedługo miał właśnie dziesięć lat sprawowania funkcji prezydenta miasta. I zdaję sobie sprawę, że pierwsze dwa–trzy lata to jest tak naprawdę czas na przygotowywanie większych inwestycji, które samorząd sobie zaplanował, a które chce zrealizować. Duża inwestycja wymaga przygotowania zabezpieczenia finansowania, procedur przetargowych, a to trwa miesiącami. A jeszcze później realizacja takiej inwestycji. To w sumie zajmuje kilka ładnych lat. Często się zdarzało, że tylko jedną z takich inwestycji można przeprowadzić.

Absolutnie jestem za tym, żeby to mieszkańcy decydowali, czy ktoś ma kontynuować swoje zadania, czy nie, a nie ktoś z zewnątrz ma ograniczać prawa wyborcze, które daje im demokracja.