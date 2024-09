Krzysztof Żuk: Uniezależniamy nasze dochody od bieżących działań rządu

Pamiętajmy również, że w poprzednich latach była ogromna luka w finansowaniu oświaty, która sięga już ok. 30 mld zł. Wobec tego mamy pełną świadomość, że od razu wspólnie z rządem jej nie zlikwidujemy. Na pewno trzeba dokładnie monitorować wydatki i szukać rozwiązań zarówno w budżecie państwa (m.in. w postaci określenia standardu usług oświatowych), jak i w zmianie prawa oświatowego po to, żeby z części wydatków móc zrezygnować. Różnego rodzaju działania racjonalizujące są możliwe, a zespół złożony z przedstawicieli organizacji samorządowych i MSWiA ma się tym też zająć. Podobnie jak przeglądem zadań zleconych samorządom.

Powinna zostać wprowadzona standaryzacja tych zadań, bo to jest drugie źródło zwiększonych wydatków samorządów. Jeśli teraz mówimy o tworzeniu większej bazy dochodów własnych, z których finansowalibyśmy wydatki bieżące, to trzeba pamiętać o tym, że właściwe oszacowanie zadań zleconych i wydatków oświatowych jest punktem wyjścia. Założeniem nowej ustawy jest to, by nie zwiększać dalej luki oświatowej.

Czyli będą dalsze rozmowy z rządem w sprawie finansowania oświaty?

Te rozmowy cały czas są prowadzone i będą kontynuowane. Mamy deklarację minister Barbary Nowackiej, że będziemy ściśle współpracować, poszukując optymalnych rozwiązań nie tylko w wymiarze finansowym, ale także organizacyjnym, w tym również zmian prawa w stopniu, który pozwoli nam zadbać o jakość usług oświatowych.

To jest najważniejsze zadanie państwa i samorządu, zwłaszcza miast na prawach powiatu, bo to one dźwigają ogromne wydatki na edukację. Zakładamy, że to, co jest już dziś w ustawie zagwarantowane, będzie rozszerzane o takie właśnie działania.