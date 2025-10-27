Bezpieczeństwo to system naczyń połączonych – od cyberprzestrzeni po wodociągi, od prawa po procedury, od edukacji po sprzęt. Warszawa od lat buduje swoją odporność na kryzysy, inwestując w infrastrukturę, ludzi i standardy działania.

Dzięki połączeniu intensywnej pracy samorządu, rządowego wsparcia i współpracy instytucjonalnej, stolica konsekwentnie wzmacnia swoją odporność i kontynuuje działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – z myślą o tym, by w każdej sytuacji miasto działało sprawnie, chroniło i nie pozostawiało nikogo bez wsparcia. Bo bezpieczeństwo to nie tylko sprzęt i procedury, ale także zaufanie.

Nowe umowy, nowe możliwości

Dzięki zmianom w przepisach możliwe stało się korzystanie z rezerw finansowych na cele związane z zarządzaniem kryzysowym. Na ostatniej sesji rady miasta przekazano środki m.in. na zakup nowoczesnych systemów informatycznych dla Zarządu Dróg Miejskich. Obecnie realizowany jest kolejny etap programu – tym razem z rządowym wsparciem.

Na mocy podpisanej umowy z wojewodą mazowieckim Warszawa otrzyma ponad 84 mln zł w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Środki te przeznaczone zostaną na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (ponad 57 mln zł), a także na rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych (prawie 21 mln zł). W ramach tych działań przewidziano m.in. modernizację obiektów straży pożarnej oraz zakup sprzętu.

– Bezpieczeństwo to naczynia połączone. My w Warszawie przekonujemy się o tym każdego dnia. Za poprzednich rządów w tej sprawie nie działo się kompletnie nic, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronę cywilną – mimo że samorządowcy domagali się działań – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

– Dzisiaj mamy ustawę, dzięki której sprawy bardzo przyspieszyły i ta współpraca rozwija się bardzo harmonijnie. My, zanim jeszcze się pojawiły pieniądze rządowe, przeznaczyliśmy środki z budżetu miasta na program „Warszawa chroni”. Bardzo się cieszę, że teraz pieniądze będą przez rząd zapewnione co roku – dodał Rafał Trzaskowski.

OLiOC wprowadzono od 1 stycznia 2025 r. Jego łączny budżet na lata 2025–2026 wynosi 34 mld zł. W programie przewidziano niemal 5 mld zł dla samorządów na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Woda – zasób strategiczny

Największa część środków, które otrzyma Warszawa, trafi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego infrastruktura odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Bo pewność dostaw wody to nie tylko kwestia komfortu życia, ale kluczowy element bezpieczeństwa publicznego.

Bez dostępu do czystej wody nie sposób zapewnić higieny, funkcjonowania służb ratowniczych, placówek medycznych czy schronów. Dlatego inwestycje w infrastrukturę wodną są traktowane priorytetowo.

Tydzień wcześniej podpisano umowę na budowę drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis, a rozpoczęto już prace nad nowym ujęciem wody na Wiśle. Obecnie planowany jest zakup nowoczesnego sprzętu i technologii o wartości ponad 34 mln zł – w tym cystern, agregatów, kontenerowych stacji uzdatniania wody, pojazdów oraz dronów z zaawansowanymi systemami kamerowymi. To nie tylko inwestycje w technologię, ale realne zabezpieczenie miasta i jego mieszkańców na wypadek kryzysu.

Ze wspomnianych na wstępie nowych środków skorzystają także inne jednostki miejskie: zakład oczyszczania, metro, a nawet ogród zoologiczny, gdzie powstanie stacja zasilania i zakupiona zostanie cysterna do wody pitnej.

Rozbudowa kolektora Mokotowskiego Bis

Budowa drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis to jedna z kluczowych inwestycji w infrastrukturę krytyczną Warszawy, realizowana w ramach programu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, rosnącą liczbą mieszkańców oraz potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego miasta.

Nowy odcinek kolektora, o średnicy 2,8 m i długości niemal 2,4 km, zostanie wykonany metodą mikrotunelingu, co pozwoli na precyzyjne prowadzenie prac pod ziemią bez ingerencji w tkankę miejską. Po zakończeniu budowy oba etapy kolektora Mokotowskiego Bis będą w stanie zretencjonować łącznie ponad 23 tys. m sześc. mieszaniny ścieków i wód opadowych, znacząco ograniczając ryzyko zrzutów burzowych podczas intensywnych opadów i odciążając istniejący system kanalizacyjny.

Inwestycja wpisuje się w szerszy kontekst działań miasta na rzecz adaptacji do zmian klimatu, ujętych m.in. w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” oraz w „Strategii #Warszawa2030”. Jej realizacja nie tylko zwiększy pojemność sieci kanalizacyjnej o kolejne 17 tys. m sześc., ale także poprawi efektywność zarządzania systemem kanalizacji ogólnospławnej dzięki wdrożeniu rozwiązań typu RTC (Real Time Control). To oznacza lepsze reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne czy długotrwałe susze, które coraz częściej dotykają duże aglomeracje miejskie.

Projekt ma również wymiar społeczny – zapewnienie ciągłości dostaw wody i sprawnego odprowadzania ścieków to fundament bezpieczeństwa mieszkańców, placówek medycznych, służb ratowniczych i infrastruktury miejskiej. Dzięki tej inwestycji Warszawa nie tylko wzmacnia swoją odporność na kryzysy, ale także podnosi jakość życia mieszkańców, dbając o komfort, zdrowie i środowisko. To kolejny dowód na to, że stolica nie czeka na kryzys, lecz działa z wyprzedzeniem – planując, inwestując i konsekwentnie realizując cele zrównoważonego rozwoju.

Wiedza i procedury są równie ważne jak sprzęt. Dlatego szkolenia pracowników miejskich jednostek stanowią istotny elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i wzmacniania odporności Warszawy. W najbliższym czasie na terenie jednej ze spółek miejskich odbędą się kolejne ćwiczenia realizowane wspólnie z policją. Równolegle Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje cykl szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej.

Warszawa chroni – kompleksowo i z wyprzedzeniem

Ale działania podejmowane w ramach OLiOC to nie wszystko. Od marca 2024 r. stolica realizuje wspomniany program „Warszawa chroni”, który opiera się na całościowym podejściu do bezpieczeństwa. Miasto nie czeka na kryzys – podejmuje działania, zanim pojawią się zagrożenia.

Na wzmocnienie infrastruktury krytycznej, zakup specjalistycznego sprzętu, rozbudowę sieci monitoringu oraz działania edukacyjne wydano już łącznie ponad 100 mln zł. W październiku 2024 r. Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, przeprowadziła test syren alarmowych. Na jego podstawie trwa modernizacja systemu ostrzegania mieszkańców.

Warto jednak pamiętać, że w centrum tych wszystkich działań znajduje się woda – jako zasób strategiczny. Jej dostępność, jakość i ciągłość dostaw to nie tylko kwestia techniczna – to gwarancja, że Warszawa pozostanie miastem bezpiecznym, odpornym i gotowym na każde wyzwanie.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

