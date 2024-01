Cena wody rośnie, podobnie jak ścieków. Na wiosnę kolejne podwyżki

Teraz cena wody dla gospodarstw indywidualnych w aglomeracji opolskiej wynosi teraz 3,96 zł za m3 (plus 8 proc. VAT). W drugim roku, czyli w grudniu 2024, taryfa wzrośnie do 4,67 zł, a za kolejny rok wyniesie 5,12 zł. To oznacza, że w porównaniu z dotychczasową ceną woda drożeje teraz o 18 proc, a docelowo, za trzy lata podwyżka wyniesie w stosunku do obecnych cen 29 procent.

Mocniej drożeją odprowadzane ścieki – teraz o 36 proc, a docelowo za trzy lata o 42 proc. Przeciętny wzrost opłat dla gospodarstwa domowego w Opolu, które korzysta z wody i jednocześnie odprowadza ścieki wyniesie za trzy lata 37 proc.

Zmiany były także w Poznaniu. 7 grudnia 2023 roku spółka Aquanet otrzymała decyzję od Wód Polskich zatwierdzającą nową cenę za wodę i ścieki.

Obowiązuje ona od 19 grudnia. I tak w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy, cena za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie 5,82 zł brutto, a za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,01 zł brutto.

Przy średnim zużyciu wody wynoszącym około 3 m3 na miesiąc na jednego mieszkańca, oznacza to wzrost miesięcznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków o 6,21 zł brutto.