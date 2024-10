Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa: Rząd musi kontrolować granicę

Patrząc na te założenia i cele strategii, wszystko wskazuje na to, że to właśnie samorządy będą miały kluczową rolę w wypełnieniu jej założeń. Mam nadzieję, że jako aktywna strona samorządowa będziemy mogli wpływać na to, w jaki sposób się to dzieje.

Ma też powstać lista zawodów długookresowo deficytowych dla polskiej gospodarki. Pani zdaniem, patrząc na doświadczenia Hrubieszowa, jakie zawody powinny się na niej znaleźć?

To jest kolejny problem. Bardzo mocno odczuwamy braki wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż. Mówimy tutaj m.in. o specjalistach związanych z innowacyjną gospodarką, bo dzisiaj nie ma od niej odwrotu, ludziach z wykształceniem technicznym.

Patrząc na mój teren: u nas brakuje inżynierów wszelkich specjalności, a biorąc pod uwagę globalnie polską gospodarkę, to powinniśmy się skupić na specjalistach z branży innowacyjnej gospodarki.