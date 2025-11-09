Marek Woźniak: Chcemy tworzyć sieć miejsc ochrony ludności

"W obliczu globalnych zmian środowiskowych i rosnących potrzeb energetycznych musimy wspólnie szukać rozwiązań, które są zrównoważone, efektywne i innowacyjne" – mówił pan w maju. Jakie działania podejmuje samorząd województwa, jeśli chodzi o rozwój gospodarki wodorowej w regionie?

Cały czas jesteśmy w nurcie gospodarki wodorowej. Mamy platformę wodorową, której celem jest wspieranie rozwoju technologii niskoemisyjnych w Wielkopolsce, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, co zwiększa ich szanse biznesowe na dynamicznie rozwijającym się rynku wodorowym. Stawiamy również na popularyzację zagadnień związanych z gospodarką wodorową i aktywne działania w ramach Polskiej Izby Wodoru. Wypatrujemy wszelkich nowinek w tym zakresie i obserwujemy kwestie związane z opłacalnością wykorzystania wodoru, ponieważ podstawową sprawą jest to, czy będzie ono ekonomicznie uzasadnione. Upatrywaliśmy wielkich szans w transporcie zbiorowym, zwłaszcza tam, gdzie wchodzą w grę zielone pociągi, które znalazłyby zastosowanie na liniach niezelektryfikowanych.

I co, udało się wprowadzić taki transport szynowy? Albo samorząd województwa jest tego blisko?

Niestety, nie ma na rynku konkurencyjnej oferty taboru z napędem wodorowym. Trwają pierwsze próby w Polsce z lokomotywami wodorowymi. Obserwujemy jednak to, co dzieje się na rynku niemieckim, gdzie pojawiły się sceptyczne oceny wykorzystania tych napędów w pociągach, więc ten entuzjazm trochę w nas osłabł. Głównie dlatego, że dziś zakup takiego taboru byłby w dużej mierze nierozsądny – trzeba by się zdać na ceny podmiotów, które w pewnym sensie są monopolistami. Konkurencja mogłaby przynieść lepsze efekty, ale do tego potrzebna jest szersza oferta.

Może czas to zmieni? Może w kolejnych miesiącach czy latach taka oferta będzie szersza, a przede wszystkim tańsza?

Liczymy na to, że ten rynek będzie się rozwijał, ale cały czas mamy świadomość, że jest to sfera subwencjonowana, a nie rynkowa. I to wciąż jest pewien znak zapytania. Nie zarzucamy tego pomysłu, ale nie przyspieszył on tak znacząco, jakbyśmy się spodziewali. A do tego doszła jeszcze kwestia zagrożeń wojennych, które każą nam ostrożnie podchodzić do wszelkich technologii, które mogą być zagrożone w przypadku konfliktów militarnych i powodować braki w dostawach prądu, czy też trudności w zasilaniu pojazdów. I tu, niestety, w sytuacjach kryzysowych czy wojennych tradycyjne paliwa kopalne mają pewną przewagę – są po prostu łatwiej dostępne. Te „zielone” scenariusze zostały więc trochę zweryfikowane przez to, co dzieje się w Europie.

Poznań, stolica regionu, ma obecnie 25 autobusów wodorowych. Docelowo we flocie poznańskiego MPK przewidziano 34 takie pojazdy. Gdzie jeszcze wykorzystuje się obecnie wodór w gospodarce regionu?

Jeszcze w Koninie mamy tabor wodorowy, który funkcjonuje w ramach transportu miejskiego. To jest dobry poligon doświadczalny, gdzie możemy obserwować, jak takie pojazdy się sprawują. W marcu mieliśmy w Poznaniu sytuację, gdy MPK poinformowało o nagłym wycofaniu z ruchu wszystkich 25 autobusów wodorowych. Decyzja została podjęta w trybie awaryjnym po tym, jak pokładowe systemy diagnostyczne wykryły niespodziewane usterki. Okazało się, że dostawca paliwa wodorowego – Orlen uchybił czystości tego paliwa i stąd pojawiły się problemy serwisowe z pojazdami. Ale to był incydent. Myślę, że potrzebny jest jeszcze czas, aby zestawić kwestie kosztów, eksploatacji czy niezawodności takiego taboru w porównaniu do innych, wówczas będzie można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rozwiązanie jest optymalne, czy jednak inne rodzaje napędu będą bardziej efektywne, chociażby elektryczne.