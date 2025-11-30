Paweł Gulewski, prezydent Torunia: Luka oświatowa cały czas rośnie

Ruszyły zapisy na indywidualne szkolenia obronne za pośrednictwem mObywatela. Każdy z nich może skorzystać. A pan zamierza?

Na początku kwietnia brałem udział w szkoleniu dla starostów i prezydentów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Akademii Pożarniczej. Obejmowało ono kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną, w tym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat przygotowania miast do ewentualnych zagrożeń, lepszego zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań w sytuacjach awaryjnych. Była to też doskonała okazja, aby wymienić się doświadczeniami z włodarzami innych miast.

Uważam, że edukacja i przygotowanie mieszkańców na różne sytuacje kryzysowe to niezwykle ważna sprawa, a działanie MON to świetna inicjatywa, która pozwala nam wszystkim lepiej przygotować się na ewentualne zagrożenia. Zamierzam skorzystać z tego rozwiązania i zachęcam do tego samego mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta.

Toruń otrzymał ok. 18,5 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na co będą przeznaczone te środki?

W ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 otrzymaliśmy dotację m.in. na opracowanie koncepcji przygotowania miejsc doraźnego schronienia w 18 obiektach użyteczności publicznej. W ramach tego programu do tej pory wpłynęło do nas prawie 13,8 mln zł. Obecnie realizowane są postępowania przetargowe, w tym na zakup agregatów prądotwórczych, UPS-ów, łączności, dronów, defibrylatorów, pomp do wody.

Opracowywana jest też koncepcja przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia oraz zakup środków i materiałów dla zabezpieczenia i ochrony mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Wydział Ochrony Ludności prowadzi postępowanie związane z zakupem syren alarmowych, które zostaną wymienione i zainstalowane w nowych lokalizacjach, ze względu na rozwój przestrzenny Torunia. W 2026 r. chcemy szkolić mieszkańców z zakresu obrony cywilnej.

Z danych Najwyższej Izby Kontroli w 2024 r. wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim zabezpieczenie dla cywili w postaci miejsc schronienia, schronów czy też obiektów ukrycia jest przygotowane dla 2 proc. mieszkańców. W samym Toruniu jest podobnie?

Obecnie prowadzona jest ewidencja budowli ochronnych. Podejmowane przez nas w ostatnich kilku latach działania sprawiły, że odsetek mieszkańców, którym zapewniono miejsca w budowlach ochronnych, ukryciach do doraźnego przygotowania – sukcesywnie wzrastał. W raporcie wskazano, że w budowlach ochronnych zapewniono miejsce schronienia dla 4,5 proc. mieszkańców, natomiast w ukryciach do doraźnego przygotowania ten wskaźnik wyniósł prawie 18 proc. Od początku roku prowadzimy intensywne działania w zakresie ponownej weryfikacji budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia.