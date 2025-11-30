Paweł Gulewski, prezydent Torunia: Luka oświatowa cały czas rośnie

Aktualizacja: 30.11.2025 16:59 Publikacja: 30.11.2025 12:19
Paweł Gulewski, prezydent Torunia
Foto: Jacek Kutyba
Na początku kwietnia brałem udział w szkoleniu dla starostów i prezydentów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Akademii Pożarniczej. Obejmowało ono kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną, w tym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat przygotowania miast do ewentualnych zagrożeń, lepszego zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań w sytuacjach awaryjnych. Była to też doskonała okazja, aby wymienić się doświadczeniami z włodarzami innych miast.
Uważam, że edukacja i przygotowanie mieszkańców na różne sytuacje kryzysowe to niezwykle ważna sprawa, a działanie MON to świetna inicjatywa, która pozwala nam wszystkim lepiej przygotować się na ewentualne zagrożenia. Zamierzam skorzystać z tego rozwiązania i zachęcam do tego samego mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta.
W ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 otrzymaliśmy dotację m.in. na opracowanie koncepcji przygotowania miejsc doraźnego schronienia w 18 obiektach użyteczności publicznej. W ramach tego programu do tej pory wpłynęło do nas prawie 13,8 mln zł. Obecnie realizowane są postępowania przetargowe, w tym na zakup agregatów prądotwórczych, UPS-ów, łączności, dronów, defibrylatorów, pomp do wody.
Opracowywana jest też koncepcja przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia oraz zakup środków i materiałów dla zabezpieczenia i ochrony mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Wydział Ochrony Ludności prowadzi postępowanie związane z zakupem syren alarmowych, które zostaną wymienione i zainstalowane w nowych lokalizacjach, ze względu na rozwój przestrzenny Torunia. W 2026 r. chcemy szkolić mieszkańców z zakresu obrony cywilnej.
Obecnie prowadzona jest ewidencja budowli ochronnych. Podejmowane przez nas w ostatnich kilku latach działania sprawiły, że odsetek mieszkańców, którym zapewniono miejsca w budowlach ochronnych, ukryciach do doraźnego przygotowania – sukcesywnie wzrastał. W raporcie wskazano, że w budowlach ochronnych zapewniono miejsce schronienia dla 4,5 proc. mieszkańców, natomiast w ukryciach do doraźnego przygotowania ten wskaźnik wyniósł prawie 18 proc. Od początku roku prowadzimy intensywne działania w zakresie ponownej weryfikacji budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia.
W połowie listopada pojawiły się już odpowiednie przepisy wykonawcze do ustawy, które znacznie ułatwiają dalsze prace. Rozmawiamy z partnerami zagranicznymi, którzy już mają doświadczenie w realizacji tego typu projektów, m.in. z Finami i przedstawicielami szwajcarskich firm, przy jednoczesnym planowaniu budowy.
Podejmujemy wiele działań, by podnieść naszą odporność na sytuacje kryzysowe. Na początku roku wydaliśmy dwie broszury informacyjne, w których poruszaliśmy m.in. zagadnienia związane z ochroną ludności, obroną cywilną i bezpieczeństwem. Są cały czas dostępne na stronie internetowej miasta. A jeszcze w tym roku planujemy wydanie specjalnego dodatku w lokalnej prasie na ten temat.
Bardzo ważne są szkolenia, które przeprowadzamy we współpracy m.in. ze Strażą Miejską, a które obejmują tematy z zakresu bezpieczeństwa, a także szkolenia z samoobrony, w tym dla kobiet. Na bieżąco reagujemy na zgłoszenia mieszkańców, monitorujemy sytuację we współpracy ze służbami i omawiamy kluczowe kwestie na cyklicznych spotkaniach komisji bezpieczeństwa.
Po pierwsze, kontynuujemy zadania z budżetu obywatelskiego, na które przeznaczamy blisko 580 tysięcy złotych. Wśród nich znajdują się rozbudowa parku na Bydgoskim Przedmieściu, zieleń na wejściu do Parku Miejskiego od strony ul. Konopnickiej, zieleń ozdobna w ul. Zdrojowej w Czerniewicach, nowe ławki kamienne przy Kamiennym Kręgu, kwitnące wiśnie wokół Starówki oraz aleja drzew wzdłuż ul. Strobanda. To wszystko ma na celu poprawę jakości życia i estetyki naszego miasta.
Kolejną ważną „zieloną” inwestycją są zielone korytarze Torunia, z łącznym kosztem 520 tysięcy złotych. To kluczowe działania mające na celu rozwój zieleni i poprawę przepuszczalności terenu. Warto także podkreślić nasze działania w zakresie tworzenia parków kieszonkowych, na które przeznaczyliśmy aż 3,7 miliona złotych, a znaczną część stanowiły środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ich realizację. Stworzyliśmy też dwa mikrolasy metodą Miyawaki, co pozwoliło na lepsze zagospodarowanie niewielkich przestrzeni i wprowadzenie nowych zróżnicowanych elementów zieleni.
To kilka kluczowych działań. Po pierwsze, realizujemy program likwidacji niskiej emisji. Zawarliśmy 144 umowy, rozliczyliśmy dotacje na ponad 1,3 miliona złotych, przeznaczone na wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku, jak ogrzewanie gazowe, pompy ciepła czy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestujemy w małą retencję – zawarliśmy 19 umów na kwotę ponad 143 tysiące złotych, które pozwalają na zakup i montaż zbiorników retencyjnych i systemów nawadniania, co pomaga w zatrzymywaniu wody opadowej i ograniczaniu efektu miejskiej wyspy ciepła.
Dbamy o likwidację azbestu – w 2025 r. z terenu Torunia usunięto aż 82,42 ton azbestu. Nie zapominamy też o monitorowaniu jakości powietrza. Utrzymujemy 50 czujników, w tym pięć tablic LED, które na bieżąco informują mieszkańców o stanie powietrza w mieście.
Zarządcą systemu ciepłowniczego w mieście jest PGE Toruń, które dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo cieplne i zrównoważony rozwój. Obecnie około 7-8 proc. ciepła pochodzi z geotermii, więc jej wpływ na ceny ciepła jest niewielki. Poza tym ceny ciepła regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy dla każdego wytwórcy.
W ramach podpisanego w grudniu 2024 r. listu intencyjnego wspólnie z Toruńskimi Wodociągami współpracujemy z PGE Toruń nad innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak pozyskiwanie ciepła ze ścieków, co ma sprawić większe „zazielenienie” systemu. Planowana jest budowa wielkoskalowych pomp ciepła, które będą wykorzystywać oczyszczone ścieki z toruńskiej oczyszczalni jako dolne źródło ciepła. To pozwoli na utrzymanie przez toruński system statusu efektywnego energetycznie.
MPO planuje zabudowę nowego silnika gazowego, by zwiększyć wykorzystanie dostępnego biogazu z ciepłowni biogazowej. PGE Toruń deklaruje chęć zakupu całego ciepła wyprodukowanego w tej instalacji. W ten sposób Toruń dołącza do nielicznych miast w Polsce, które opierają system ciepłowniczy na połączeniu gazu i odnawialnych źródeł energii.
Zmiana sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia br. nie rozwiązała podstawowego problemu, jaki stanowi niedoszacowanie kosztów funkcjonowania systemu edukacji. Do 2024 r. wpływy z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej pokrywały ok. 70 proc. wydatków bieżących, jakie na finansowanie oświaty przeznaczamy w Toruniu. Pod rządami nowej ustawy o dochodach jst, obowiązującej od tego roku, jest podobnie. Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota potrzeb oświatowych stanowi ok. 70 proc. wydatków na oświatę. W przypadku Torunia, tzw. „luka oświatowa” w tym roku wyniosła 257 mln zł, a w przyszłym będzie jeszcze większa. Szacujemy, że wyniesie aż 276 mln zł.
Zmiana zasad „naliczania” dochodów z PIT, CIT i subwencji dla samorządów Toruniowi nie przyniosła realnych korzyści. 2025 r. jest bardzo dobry dla finansów Torunia. Na działalności bieżącej wypracowujemy solidną nadwyżkę, ponieważ w planowaniu 2025 r. wykorzystaliśmy „kroplówkę” z roku poprzedniego.
W przyszłym roku chcemy zrealizować kilkadziesiąt większych i mniejszych inwestycji w naszym mieście. Największą, o której mówiłem jeszcze w kampanii wyborczej, jest przebudowa ul. Olsztyńskiej. Udało nam się pozyskać na ten cel rekordowe 53 mln zł z subwencji ogólnej budżetu państwa. Zakładamy, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 r. rozpoczną się prace. Powstanie zupełnie nowy układ drogowy. To dwa kilometry podwójnej drogi dwa na dwa, z bardzo dużym obiektem inżynieryjnym, czyli wiaduktem nad linią kolejową Nasielsk-Toruń Wschodni.
Przed nami znaczące inwestycje w transport publiczny. Pozyskaliśmy 225 mln zł na rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu. Modernizujemy torowiska, kupujemy nowoczesne niskopodłogowe tramwaje. Na ulice miasta wyjadą nowoczesne autobusy elektryczne. Pierwsze 10 pojazdów pojawi się już pod koniec listopada. Już teraz po toruńskich torach jeździ testowy tramwaj z bydgoskiej Pesy.
A jeśli chodzi o środowisko, to można wymienić prace przy Strudze Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik, o który od lat pytali mieszkańcy. To też rewitalizacja zabytkowego parku na Bydgoskim Przedmieściu, zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy skwerem Lucjana Broniewicza i Placem Rapackiego, przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień na cele Centrum Aktywności Lokalnej. I wiele innych.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
