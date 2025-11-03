Mazowsze to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Odpowiada za 24 proc. krajowego PKB, głównie dzięki Warszawie. Władze województwa dbają jednak o równomierny rozwój całego Mazowsza, m.in. poprzez ponad 20 autorskich programów wsparcia.

Pomoc z sejmiku województwa przekłada się na coraz dłuższą z każdym rokiem listę inwestycji. To m.in. nowe boiska, place zabaw, parki, świetlice wiejskie, inwestycje w ogródkach działkowych, nowe autobusy dowożące uczniów do szkół, ale też sprzęt medyczny i strażacki. Władze regionu nie zapominają także o wsparciu inicjatyw młodzieży i seniorów.

– Wiemy, jak i gdzie pomagać, bo rozmawiamy i słuchamy – mówi marszałek Adam Struzik. – W jednej gminie jest potrzebne przedszkole, a w innej przydałoby się boisko dla dzieciaków czy nowy wóz strażacki. Staramy się więc dokładać naszą cegiełkę wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Chcemy, aby na Mazowszu żyło się jeszcze lepiej – dodaje.

Największym programem, z którego można pozyskać nawet 4 mln zł, jest „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dzięki wsparciu z tego programu gmina Jakubów zrealizuje dwie duże inwestycje. Pierwsza to remont Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, na co samorząd województwa przekazał 3 mln zł. Druga dotyczy przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Strzebula i Mistów, na co władze regionu przekazały w sumie ponad 560 tys. zł.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera w Warszawie dostał pieniądze z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” Foto: Tomasz Słupski

Nowe boiska, hale sportowe i skateparki

Według badania Global Matrix 4.0 tylko 16,8 proc. dzieci i młodzieży jest aktywnych fizycznie przez co najmniej godzinę dziennie. Kondycja fizyczna młodych Mazowszan jest gorsza niż jeszcze 20 lat temu.

– Chcemy zachęcać do aktywności fizycznej nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych. Wiemy, że nie uda się tego zrobić bez zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury. Dlatego wspieramy w tym samorządy lokalne – dodaje marszałek Struzik.

W 2025 roku władze regionu dofinansowały ponad 150 inwestycji za prawie 36 mln zł. Są to m.in. remonty boisk sportowych, budowa basenów, kortów tenisowych, skateparków, hal sportowych i sal gimnastycznych. W Warszawie zostanie zrealizowanych 18 projektów za 4,6 mln zł. W Karczewie powstanie teren rekreacyjno-sportowy (200 tys. zł), a samorządy lokalne z powiatów legionowskiego i nowodworskiego otrzymały 1,8 mln zł na budowę boisk i modernizację bieżni. Gminy Radzymin, Klembów, Wołomin i Kobyłka dostały łącznie 900 tys. zł na modernizację boisk i budowę toru dla rolkarzy. W powiecie mińskim powstanie skatepark i zostaną zmodernizowane boiska – łącznie za ponad 1 mln zł.

W trosce o klimat i powietrze

Zmiany klimatyczne dotykają także Mazowsze, dlatego jego władze zadbały o zwiększenie ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Temu właśnie służy program „Mazowsze dla klimatu”. Na ten cel przeznaczono 17 mln zł. W regionie pojawią się nowe nasadzenia zieleni, tereny rekreacyjne, tężnie oraz energooszczędne oświetlenie. Przykładowo w warszawskiej dzielnicy Ursus będzie wymieniona powierzchnia nieprzepuszczalna na przepuszczalną na drogach gminnych.

Program „Mazowsze dla czystego powietrza”

Aby poprawić jakość powietrza i ograniczyć ubóstwo energetyczne, władze regionu realizują program „Mazowsze dla czystego powietrza”. W tym roku sejmik przeznaczył na ten cel prawie 7,7 mln zł. Są to pieniądze m.in. na wymianę źródeł ciepła i zakup sprzętu do czyszczenia ulic.

Gmina Karczew dzięki 200 tys. zł kupi zamiatarkę. Na czyszczenie ulic postawiły też gminy Sulejówek (35 tys. zł), Piastów i Brwinów – łącznie ponad 180 tys. zł, a także Piaseczno – ponad 127 tys. zł. Gminy Wiązowna i Celestynów dostały w sumie prawie 270 tys. zł na pomoc mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła. Z kolei gmina Łomianki pozyskała 72 tys. zł na realizację programu wymiany pieców. Gmina Wieliszew dostała 150 tys. zł na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, a gmina Nieporęt – 150 tys. zł na zakup nośników energii do urządzeń grzewczych.

Renowacja zabytków

Samorząd województwa wspiera też ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. W 2025 roku środki trafiły m.in. do powiatu otwockiego – 120 tys. zł na remont dachu i stropu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach. Parafia św. Wita Męczennika w Karczewie otrzymała 100 tys. zł na renowację drzwi wejściowych.

W powiecie wołomińskim wsparcie trafiło do Domu pod Akacjami oraz Willi Laurentium w Wołominie, Willi „Arkada” w Ząbkach i Domu Wilhelma Lewego w Kobyłce.

Kontynuacja pomocy w 2026 roku

Zainteresowanie programami wsparcia nie maleje, dlatego już teraz warto przygotować się do kolejnych naborów. – Dopóki będziemy wiedzieli, że są potrzeby, będziemy pomagać. To realne wsparcie, z którego korzystają mieszkańcy Mazowsza, od placów zabaw, siłowni plenerowych, po nowe przedszkola, baseny czy drogi – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Nabory na 2026 rok ruszą w pierwszym kwartale roku.

