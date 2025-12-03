Nie tylko „Kawka Bis”. Jak samorządy wspierają termomodernizację budynków

Dla mieszkańców efekty termomodernizacji są odczuwalne niemal natychmiast. Ocieplone ściany i dach to nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie, ale również poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach, ograniczenie przeciągów i zjawiska „zimnych ścian”, a często także wzrost wartości mieszkań na rynku wtórnym.

Pieniądze na podłączenie do sieci, ale też wymianę drzwi

Chyba najdłużej i najbardziej systemowo wspólnoty mieszkaniowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej wspiera Poznań. Program „Kawka Bis” działa tu od 2018 r.

– Wspiera on likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpienie go innym, ekologicznym sposobem ogrzewania. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – mówi Izabela Dutkowiak, zastępca dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Łącznie miasto przeznaczyło już na „Kawkę Bis” ponad 54,5 mln zł, a tylko w tym roku było to ponad 6 mln zł. Maksymalne kwoty wsparcia w 2024 r. wynosiły m.in. do 11 tys. zł – przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,oraz do 37 tys. zł – przy instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Co istotne, są to kwoty na jedno źródło ciepła, więc w przypadku większych inwestycji łączna dotacja dla wspólnoty mogła być wielokrotnie wyższa.