Nie tylko „Kawka Bis”. Jak samorządy wspierają termomodernizację budynków

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mogą starać się o wsparcie na termomodernizację. Pieniądze można dostać m.in. na docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, a także wymianę okien czy drzwi zewnętrznych
W Krakowie trwa właśnie nabór wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot na termomodernizację. Pieniądze można dostać m.in. na docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, a także wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.
Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz wynosić więcej niż 150 tys. zł. Maksymalny kwalifikowany koszt jednostkowy wynosi 200 zł za mkw. na docieplenie ścian zewnętrznych czy docieplenie dachów, stropodachów, podłóg na gruncie czy stropów nad nieogrzewaną piwnicą.
Zainteresowane wspólnoty oraz spółdzielnie mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa do 12 grudnia.
Dla mieszkańców efekty termomodernizacji są odczuwalne niemal natychmiast. Ocieplone ściany i dach to nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie, ale również poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach, ograniczenie przeciągów i zjawiska „zimnych ścian”, a często także wzrost wartości mieszkań na rynku wtórnym.
Chyba najdłużej i najbardziej systemowo wspólnoty mieszkaniowe w zakresie poprawy efektywności energetycznej wspiera Poznań. Program „Kawka Bis” działa tu od 2018 r.
– Wspiera on likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpienie go innym, ekologicznym sposobem ogrzewania. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – mówi Izabela Dutkowiak, zastępca dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
Łącznie miasto przeznaczyło już na „Kawkę Bis” ponad 54,5 mln zł, a tylko w tym roku było to ponad 6 mln zł. Maksymalne kwoty wsparcia w 2024 r. wynosiły m.in. do 11 tys. zł – przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,oraz do 37 tys. zł – przy instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.
Co istotne, są to kwoty na jedno źródło ciepła, więc w przypadku większych inwestycji łączna dotacja dla wspólnoty mogła być wielokrotnie wyższa.
Równolegle funkcjonuje program wymiany zewnętrznych okien i drzwi, co już bezpośrednio wpisuje się w działania termomodernizacyjne. Jego roczny budżet wzrósł z 49 tys. zł do 300 tys. zł.
– Realizacja programu „Kawka Bis” zaplanowana jest rokrocznie do 2027 r. Kolejny nabór rozpocznie się od 2 stycznia, a w planie finansowym na 2026 r. zabezpieczono ponad 11 mln zł – zapowiada dyr. Dutkowiak.
W Bydgoszczy miejski program dotacji realizowany jest od 2006 r. Przez lata skupiał się jednak przede wszystkim na eliminacji tzw. niskiej emisji. – Priorytetem dla miasta jest likwidacja źródeł węglowych – podkreśla Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.
Od 2024 r. beneficjentami programu miejskiego mogą być również wspólnoty mieszkaniowe, ale program ten nie obejmuje klasycznej termomodernizacji. Dotyczy przede wszystkim likwidacji pieców opalanych paliwem stałym i montażu ekologicznych źródeł ogrzewania: sieci ciepłowniczej, gazu, pomp ciepła czy ogrzewania elektrycznego.
Wysokość wsparcia wynosi od 6 do 12 tys. zł w zależności od kategorii beneficjenta i zastosowanego źródła ciepła.
Jednocześnie w okresie od listopada 2024 r. do września 2025 r., niewielkie wspólnoty (od 3 do 7 lokali) mogły skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. – Z takiej możliwości skorzystała jedna wspólnota – poinformowała Marta Stachowiak.
Inaczej wygląda sytuacja w stolicy. Warszawa nie prowadzi własnego programu dopłat do termomodernizacji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. – Takie programy funkcjonują na poziomie administracji centralnej. Widzimy potrzebę większego wsparcia finansowego ze strony państwa, zwłaszcza w kontekście przygotowywanego Krajowego Planu Renowacji Budynków – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.
Miasto uruchomiło natomiast bezpłatne doradztwo energetyczne, z którego mogą korzystać wspólnoty, spółdzielnie i mieszkańcy. – Rozpoczęliśmy już spotkania doradców energetycznych z tymi podmiotami w wybranych dzielnicach miasta – przekazał stołeczny ratusz.
Doradcy pomagają w analizie zużycia energii, doborze optymalnych rozwiązań technicznych oraz wskazują możliwości pozyskania środków z programów krajowych i unijnych.
