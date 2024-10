Roman Szełemej: W ustawie o finansach samorządów jest wiele paradoksów

Okres covidu, lockdownów wywarł nieodwracalne piętno na sferze psychicznej dzieci, ale również nauczycieli. Jak co roku będę starał się im podziękować za ofiarną pracę, ale też będę zachęcał do jeszcze większej aktywności, mobilizowania młodych ludzi, żeby nie odchodzili od zawodu.

Wracając do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmienia sposób naliczania dochodów samorządów w podatkach PIT i CIT, będzie to teraz bardziej sprawiedliwe? Jak pan to widzi?

Uważam, że ta ustawa jakościowo zmienia sytuację po wielu latach dewastowania finansów samorządów przez centralistyczny rząd PiS. To miało swój zdecydowany jasny cel polityczny, a wręcz ideologiczny. A teraz mamy sytuację odwrotną, czyli powrót do tego, czym powinien się zajmować samorząd, który jest ważnym podmiotem w ustrojowym modelu państwa. Nowa ustawa temu sprzyja, bo wyraźnie określa, że to my, jako jednostki samorządu terytorialnego, możemy dysponować tym, co mieszkańcy w formie różnych danin wpłacają do kasy publicznej.

Jednak ten bardzo pozytywny obraz ma jeszcze wiele rys, które trzeba do 1 stycznia albo przynajmniej w najbliższym czasie poprawić. Od wielu tygodni, a nawet miesięcy, zwracamy uwagę, że jest bardzo wiele paradoksów, które w nowych przepisach nie zostały wyjaśnione czy też rozwiązane. Takim przykładem jest niezrozumiałe, gorsze potraktowanie miast na prawach powiatu, zwłaszcza miast, które kiedyś były stolicami województw, a teraz są powiatami, do których zalicza się Wałbrzych.

Te miasta w sposób wyjątkowo bolesny przeszły okres transformacji ustrojowej i wszystkie późniejsze zmiany. I ponoszą tego koszty, jak choćby utrzymanie placówek opieki społecznej czy placówek edukacyjnych. I ten dodatkowy, wyjątkowy ciężar, jaki ponoszą miasta na prawach powiatu, jest kompletnie niedostrzegany przez Ministerstwo Finansów. Jako środowisko samorządowe czy Związek Miast Polskich apelujemy o zmiany w tym zakresie. Na razie pozostajemy właściwie niewysłuchani.

Można oczywiście powiedzieć, że ta propozycja ustawy jest znacząco lepsza niż to, co było do tej pory. Wprowadza zmiany wręcz rewolucyjnie, ale to jest trochę za mało, żebym mógł powiedzieć, że jesteśmy chociaż umiarkowanie usatysfakcjonowani. Przyszłoroczne wpływy do budżetu miasta szacujemy na poziomie o 3,9 proc. wyższym niż do tej pory, a to jest prawdopodobnie mniej niż inflacja, nie mówiąc już o wielu innych istotnych elementach, jak wzrost kosztów utrzymania miasta.