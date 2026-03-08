Upowszechnianie cyfrowych form płatności to jeden z fundamentów nowoczesnych usług publicznych. Opłaty za gospodarowanie odpadami czy podatki lokalne można dziś regulować szybko i wygodnie – kartą, telefonem lub online, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Terminale płatnicze dostępne w kluczowych punktach obsługi, takich jak urzędy miast, biblioteki czy ośrodki kultury, zapewniają mieszkańcom swobodę wyboru formy płatności, a samorządom pozwalają realizować transakcje sprawniej, szybciej i w pełni bezpiecznie. Płatności bezgotówkowe stają się codziennym standardem obsługi, a wdrożone rozwiązania podnoszą komfort załatwiania spraw urzędowych, odpowiadając na rosnące oczekiwania mieszkańców.

Od lat w procesie transformacji samorządy wspiera Fundacja Polska Bezgotówkowa, która konsekwentnie działa na rzecz cyfryzacji sektora publicznego i podnoszenia jakości świadczonych usług. W ramach realizowanego Programu, instytucje mogą zostać wyposażone w terminale umożliwiające przyjmowanie płatności kartą. Do końca 2025 r. z inicjatywy Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało ponad 3,6 tys. urzędów i instytucji publicznych, w których zainstalowano łącznie ponad 20,1 tys. urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych. W sektorze publicznym przeprowadzono ponad 12 mln płatności cyfrowych – to wzrost o niemal 23 proc. rok do roku w transakcjach zrealizowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

– Aktywnie wspieramy samorządy w transformacji cyfrowej sektora publicznego poprzez wdrażanie nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań płatniczych. Dążymy do tego, aby kontakt z administracją był wygodny, szybki i bezpieczny. Instalacja terminali płatniczych, urządzeń samoobsługowych oraz rozwój bezpiecznych płatności online umożliwiają sprawne regulowanie należności w urzędach i instytucjach na terenie całego kraju. Wierzymy, że cyfrowe rozwiązania to realny krok w stronę bardziej dostępnej, efektywnej i nowoczesnej administracji – komentuje Tomasz Misiak, wiceprezes zarządu Fundacja Polska Bezgotówkowa.

W 2025 roku za pośrednictwem ePłatności zrealizowano prawie 550 tysięcy płatności cyfrowych na łączną kwotę niemal 54,5 mln zł. Do samego projektu ePłatności w aplikacji mObywatel dołączyło już blisko 150 samorządów. W tej grupie jest blisko 50, które skorzystały z Pilotażowego Programu Wsparcia dla Implementacji ePłatności w mObywatelu udostępnionego rynkowi przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Celem Programu było ułatwienie samorządom wdrożenia ePłatności, poprzez częściowe pokrycie związanych z tym kosztów.

Wśród samorządów, które udostępniły swoim mieszkańcom ePłatności w aplikacji mObywatel znalazły się zarówno duże ośrodki miejskie, takie jak: Warszawa, Poznań, Zielona Góra czy Gdańsk, jak i mniejsze urzędy: Złotoryja, Nowa Wieś oraz Namysłów.

Obecnie już 26 proc. mieszkańców Polski może regulować swoje zobowiązania urzędowe bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Zdecydowana większość płatności mieszkańców w 2025 r. dotyczyła podatku od nieruchomości – stanowił on blisko 75 proc. wszystkich zrealizowanych transakcji. Drugą najczęściej regulowaną należnością była opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, która odpowiadała za ponad 23 proc. transakcji.

– Wdrożenie ePłatności w aplikacji mObywatel stanowi istotny element w cyfryzacji usług publicznych, pozwalając mieszkańcom na szybkie i bezpieczne sprawdzanie należności oraz ich natychmiastowe regulowanie. Wyniki użytkowania wskazują, że rozwiązanie skutecznie odpowiada na potrzeby zarówno urzędów, jak i mieszkańców, zwiększając wygodę i efektywność obsługi. Dzięki integracji z cyfrowymi narzędziami administracji, mieszkańcy mogą załatwiać codzienne sprawy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, oszczędzając czas i minimalizując formalności. To dowód na to, że nowoczesne technologie i cyfrowe rozwiązania realnie podnoszą jakość życia mieszkańców, jednocześnie wspierając sprawne zarządzanie finansami publicznymi – komentuje Tomasz Misiak.

Fundacja Polska Bezgotówkowa od ponad 8 lat aktywnie wspiera instytucje sektora publicznego w procesie cyfryzacji oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w administracji i usługach publicznych. W ramach Programu Fundacji, urzędy, instytucje samorządowe, a także jednostki zależne od samorządów mogą bezpłatnie korzystać z terminali płatniczych lub opłatomatów. Fundacja pokrywa koszty wdrożenia urządzeń płatniczych oraz obsługi transakcji bezgotówkowych, a instytucje zyskują możliwość wprowadzenia nowych standardów płatności, dzięki którym mogą zapewnić lepszą jakość obsługi mieszkańców.

Dodatkowo Fundacja oferuje wsparcie rozwiązań technicznych dla transakcji realizowanych online – za pośrednictwem portali samorządowych lub stron internetowych urzędów. Wsparcie to obejmuje różne formy transakcji zdalnych, umożliwiających płatność za pośrednictwem platform internetowych, aplikacji mobilnych oraz kodów QR. Rozwiązania te są nie tylko wygodne i dostępne, ale również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa – wszystkie transakcje są chronione za pomocą zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji, co gwarantuje pełną ochronę danych osobowych i finansowych użytkowników.

Kto może skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa?

Jednostki samorządu terytorialnego;

Centralne instytucje publiczne;

Podmioty zależne od JST i instytucji centralnych, jak np.: publiczne szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, straż miejska, urzędy, muzea, teatry, zakłady budżetowe, szpitale publiczne, archiwa, inspektoraty i agencje rządowe, zarządy cmentarzy komunalnych, straż miejska.

Jak skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa?

Wystarczy wypełnić wniosek na stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa (www.polskabezgotowkowa.pl) oraz wybrać agenta rozliczeniowego, aby otrzymać ofertę.

Więcej informacji: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-instytucji/instytucje

