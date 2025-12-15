Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z priorytetów działań samorządu Dolnego Śląska, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu, jest tradycyjnie ochrona zdrowia. Poza budową nowego szpitala onkologicznego – który jest największą inwestycją w zdrowie w historii regionu – realizowanych jest wiele innych działań służących mieszkańcom.

Budowa wyprzedza harmonogram

Budowa nowej siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) we Wrocławiu jest realizowana w rekordowym tempie. Obecnie zaawansowanie robót wyprzedza harmonogram o niemal cztery miesiące. Każdego dnia na placu budowy pracuje kilkaset osób, a zespół planistów i inżynierów liczy ponad 100 specjalistów. Ogłoszono już przetargi na dostawę nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia placówki.

Nowy szpital onkologiczny stanie się jednym z najnowocześniejszych ośrodków leczenia nowotworów w Polsce. Według planów pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w 2027 roku. Nowy kompleks połączy w jednym miejscu trzy dotychczasowe jednostki DCOPiH. Inwestycja o wartości ok. 1,5 mld zł finansowana jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego oraz budżetu państwa.

To jednak niejedyna inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków. Co jeszcze dzieje się obecnie w tym obszarze?

Nowoczesna onkologia i diagnostyka

Rozpoczął się kolejny etap rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Efektem będzie nowa przestrzeń dla Zakładu Patomorfologii i Poradni Onkologicznych, wraz z ich nowoczesnym wyposażeniem.

Inwestycja podniesie dostępność oraz jakość diagnostyki i leczenia. Badania będą wykonywane szybciej, a poradnie będą funkcjonować sprawniej. Szpital, który służy mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska od ponad 40 lat, jest jednym z najważniejszych ośrodków medycznych w regionie. Placówka od początku łączy funkcję leczniczą i naukowo-badawczą, wdrażając innowacyjne technologie i rozwiązania, które wielokrotnie wyznaczały nowe standardy w polskiej medycynie.

– To inwestycja o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju placówki, która od dekad zapewnia mieszkańcom Dolnego Śląska opiekę na najwyższym poziomie. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zdecydowanie zwiększy dostępność i jakość diagnostyki oraz leczenia nowotworów. Nowa infrastruktura przyspieszy wykonywanie badań i usprawni funkcjonowanie poradni onkologicznych, co jest niezwykle ważne dla zdrowia mieszkańców regionu – mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

– Rosnąca liczba pacjentów onkologicznych w regionie sprawia, że konieczne jest nie tylko rozwijanie terapii, lecz także wzmacnianie specjalności wspierających, przede wszystkim patomorfologii, kluczowej dla precyzyjnej diagnostyki nowotworów – stąd decyzja o rozbudowie. Nowa infrastruktura zapewni zarówno większą przepustowość badań, jak i lepszą opiekę nad chorymi – wyjaśnia prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Inwestycja jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia potencjału szpitala jako jednego z najważniejszych ośrodków medycznych i badawczych w kraju. Jej koszt sięga 80 mln zł, z czego mniej więcej połowa pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.

Wśród sygnatariuszy porozumienia w sprawie powołania Dolnośląskiej Sieci Udarowej znaleźli się Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego (z lewej), i Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Rewolucja w leczeniu udarów

W ubiegłym miesiącu powstała pierwsza w Polsce regionalna inicjatywa systemowa, która przyspieszy diagnostykę i leczenie udarów mózgu. Porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiej Sieci Udarowej podpisało 12 szpitali. Projekt ma łączyć szybkie przesyłanie badań, telemedycynę i analizę obrazów z użyciem sztucznej inteligencji, tak by decyzje terapeutyczne zapadały w ciągu kilku minut.

– Decyzja o dofinansowaniu projektu kwotą ok. 1 mln zł połączyła radnych sejmiku wszystkich klubów. W tej sprawie nie było kontrowersji, a barwy partyjne nie miały znaczenia. Inicjatywa wpisuje się w długofalową strategię tworzenia zintegrowanej, nowoczesnej opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku – wskazuje Jarosław Rabczenko.

Sercem sieci jest oprogramowanie Brainomix. Narzędzie potrafi wstępnie zinterpretować tomografię komputerową i w ok. 10–15 minut podać swoje wskazania. Dzięki temu lokalne oddziały udarowe otrzymają natychmiastowe wsparcie specjalistów z ośrodków referencyjnych, co ma skrócić czas od rozpoznania do leczenia.

Liderem konsorcjum został Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W skład sieci weszły placówki m.in. z: Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry, Bolesławca, Zgorzelca, Świdnicy, Kłodzka i Głogowa. Ma to zapewnić potrzebującym równy dostęp do nowoczesnych metod terapii, niezależnie od miejsca wystąpienia udaru.

Projekt został sfinansowany ze środków samorządu województwa. Jego wartość szacowana jest na niemal 1 mln zł.

Stypendia dla przyszłych lekarzy

Kolejnym działaniem na rzecz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w regionie jest II edycja programu wspierającego przyszłych lekarzy. Jest on skierowany do studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego na uczelniach medycznych.

Samorząd Dolnego Śląska przyznał stypendia 49 przyszłym lekarzom. Każdy z nich otrzyma 2500 zł brutto miesięcznie przez dziewięć miesięcy roku akademickiego; łącznie będzie to więc 22 500 zł brutto.

Najwięcej nagrodzonych w tej edycji programu to studenci Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ale do programu zakwalifikowano również osoby z uczelni medycznych m.in. w: Warszawie, Łodzi, Toruniu, Katowicach, Kielcach, Szczecinie i Opolu.

Aby otrzymać wsparcie, studenci zobowiązują się, że nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego podejmą pracę w jednej z deficytowych specjalizacji w publicznych placówkach województwa lub powiatów Dolnego Śląska. Oczekiwany okres zatrudnienia to minimum trzy lata.

Region zainicjował program, mając na uwadze zmiany demograficzne wśród personelu i braki specjalistów. I edycja miała miejsce w 2024 r.

Walka z epidemią otyłości

Zasadę „lepiej zapobiegać, niż leczyć” promował już Hipokrates, uznawany za ojca współczesnej medycyny. Do dziś nie straciła ona na aktualności. Realizując ją w praktyce, samorząd województwa dolnośląskiego przystąpił do programu #nabieraMYodwagi, zainicjowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW). Jest to kolejny krok w kierunku budowania społecznej świadomości na temat konsekwencji otyłości i potrzeby kształtowania zdrowych nawyków – zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

– Nie możemy przejść obojętnie wobec problemu, który dotyka coraz większą część społeczeństwa. Otyłość to niepokojące zjawisko, dlatego chcemy mówić o nim głośno i działać wspólnie z ekspertami – podkreśla Jarosław Rabczenko.

Główne cele #nabieraMYodwagi to promocja zdrowego stylu życia, ograniczanie spożycia cukru oraz zwiększanie świadomości na temat skutków nadwagi i otyłości.

– Otyłość to złożona, przewlekła i postępująca choroba, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała za globalną epidemię. Współpraca z samorządami jest kluczowa, bo tylko działając wspólnie, możemy realnie wpłynąć na zdrowie społeczeństwa – mówi prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. umiędzynarodowienia UMW, inicjatorka programu.

Przed naszym krajem są w tym obszarze duże wyzwania. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie – już co trzecie ma nadmierną masę ciała. Eksperci ostrzegają, że większość otyłych dzieci pozostanie otyła także w dorosłym życiu. Stąd nacisk programu na profilaktykę i edukację – na to, jak wybierać zdrowe produkty, planować aktywność fizyczną czy rozumieć wpływ codziennych wyborów na zdrowie.

Przystąpienie samorządu Dolnego Śląska do programu przyniesie konkretne skutki – od edukacji zdrowotnej w szkołach, przez kampanie lokalne, po współpracę z placówkami medycznymi i organizacjami pozarządowymi.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.