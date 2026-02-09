Z tego artykułu się dowiesz: Jak duży jest obrót VAT w samorządach? Ile faktur wystawiają i odbierają JST?

Jakie wyzwania napotykają JST przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Jakie trudności pojawiają się w związku z centralizacją VAT w jednostkach samorządowych?

Jakie problemy systemowe zidentyfikowano w funkcjonowaniu KSeF?

Jakie potencjalne korzyści KSeF może przynieść samorządom w dłuższej perspektywie?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to rządowy, centralny system teleinformatyczny, który ma umożliwiać wystawianie, przesyłanie, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Samorządy również są objęte obowiązkowym uczestnictwem w systemie, który ruszył 1 lutego. Zapytaliśmy, jakie są ich doświadczenia w przygotowaniu do wdrożenia oraz w pierwszych dniach funkcjonowania KSeF.

Reklama Reklama

KSeF, czyli największe wyzwanie organizacyjne od lat

Z licznych odpowiedzi, jakie „Życie Regionów” otrzymało od samorządów z całej Polski, wynika jednoznacznie, że temat KSeF jest dla nich niezwykle istotny. Choćby dlatego, że jego wdrożenie okazało się jednym z najbardziej wymagających projektów organizacyjno-informatycznych ostatnich lat. Samorządowcy podkreślają, że nie była to jedynie zmiana narzędzia informatycznego, ale konieczność głębokiej przebudowy procesów finansowych i księgowych.

Po pierwsze, jednostki samorządu terytorialnego są ważnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, a w największych miastach i województwach skala fakturowania dorównuje dużym podmiotom komercyjnym. Dla przykładu, w Krakowie rocznie wystawianych jest ponad 130 tys. faktur dokumentujących sprzedaż, a otrzymywanych jest ok. 300 tys. faktur zakupowych. Poznań wystawia rocznie ok. 140 tys. faktur, a odbiera – blisko 200 tys., województwo dolnośląskie odpowiednio – 2,7 tys. i 29 tys. faktur.

W Kielcach roczna wartość sprzedaży fakturowanej wynosi ok. 38,5 mln zł netto, a zakupów – ok. 165 mln zł brutto. Wrocław szacuje wartość sprzedaży opodatkowanej VAT na ok. 702 mln zł netto rocznie. Największą skalę ma oczywiście Warszawa – średni miesięczny obrót fakturowy sięga w stolicy ok. 160 mln zł netto, co w skali roku daje niemal 2 mld zł.