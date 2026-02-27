Za mało pieniędzy na zadania zlecone. Powiaty chcą iść po nie do sądu

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego powiaty rozważają pozwanie Skarbu Państwa za niedofinansowanie zadań zleconych?

Jakie zadania publiczne realizują powiaty w imieniu administracji rządowej i jak są finansowane?

W jaki sposób system sprawozdawczości wpływa na postrzeganie finansowania zadań zleconych?

Jakie są główne skutki finansowe dla powiatów wynikające z niedofinansowania zadań zleconych?

Związek Powiatów Polskich zapowiada wsparcie dla tych powiatów, które zdecydują się pozwać Skarb Państwa za wieloletnie niedofinansowanie zadań zleconych. – Skala problemu jest tak duża, że część powiatów nie ma już wyboru. Trwają analizy, które mogą stać się podstawą konkretnych roszczeń – mówi Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP.

Po milion za mało na geodezję i kartografię

Zadania zlecone to zadania publiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w imieniu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowych i niezwiązane bezpośrednio z potrzebami lokalnej wspólnoty. W przypadku powiatów chodzi m.in. o wydawanie praw jazdy, rejestrację pojazdów, ewidencję gruntów, pozwolenia na budowę, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, kwalifikację wojskową, czy niektóre zadania z zakresu ochrony środowiska.

To wszystko powinno być finansowane z budżetu państwa. A ile naprawdę dostają powiaty na zadania zlecone? – Odpowiedź nie jest prosta, bo system sprawozdawczości skutecznie maskuje skalę problemu. Zgodnie z przepisami wydatki na zadania zlecone nie mogą być wykazywane powyżej wysokości przyznanej dotacji. Na papierze wszystko się zgadza, w rzeczywistości – nie – tłumaczy Kubalski.