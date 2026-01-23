Jedno centrum kompetencji. „Porządek tam, gdzie wcześniej był chaos”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie funkcje pełnią Centra Usług Wspólnych w administracji samorządowej?

Dlaczego coraz więcej miast w Polsce decyduje się na tworzenie takich centrów?

W jaki sposób scentralizowane instytucje wpływają na zarządzanie finansami lokalnych jednostek?

Co zyskują mieszkańcy dzięki wprowadzeniu Centrów Usług Wspólnych w ich miastach?

Ostatnio takie Centrum powstało w Olsztynie. – To fundament głębokiej reformy: rozproszony dotąd system zastąpiono jednym centrum kompetencji, gwarantującym wspólne standardy oraz silne zaplecze eksperckie dla miejskich jednostek organizacyjnych – mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Reklama Reklama

Tamtejsze CUW przejmuje odpowiedzialność za finanse 67 gminnych jednostek budżetowych, które wcześniej były rozproszone, a teraz działają w jednym zespole.

Centra Usług Wspólnych coraz bardziej popularne

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach rozpoczęło działalność operacyjną 1 stycznia 2017 r. – W konsekwencji zlikwidowano lub przekształcono lokalne jednostki obsługi, takie jak zespoły obsługi jednostek oświatowych, a ich zadania przejęły nowo utworzone, scentralizowane instytucje – mówi Sandra Hajduk, rzecznik prezydenta Katowic. CUW obsługuje jednostki działające w obszarze edukacji, w tym m.in.: szkoły, przedszkola, gimnazja, licea, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zespoły szkolno-przedszkolne prowadzone przez miasto.

Z kolei w Łodzi Centrum Usług Wspólnych powołano 1 lipca 2016 r. Początkowo zapewniało ono wspólną obsługę administracyjną, finansową, rachunkową i kadrowo-płacową dla Zarządu Dróg i Transportu oraz Zarządu Inwestycji Miejskich. W kolejnych latach zakres działania CUW był stopniowo rozszerzany – od 2022 r. obsługą objęto Zarząd Zieleni Miejskiej, od 2023 r. Miejską Pracownię Urbanistyczną, a od 2024 r. Schronisko dla Zwierząt w Łodzi. – Największym wyzwaniem przy tworzeniu CUW było ujednolicenie procesów i procedur w jednostkach o różnej specyfice działania – przekazało biuro prasowe łódzkiego ratusza.