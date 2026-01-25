Materiał powstał we współpracy z M.St. Warszawą

Gdy synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu i/lub silne mrozy, w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa spotykają się przedstawiciele miasta, służb technicznych, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, policji, straży pożarnej, Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM), Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz służb odpowiedzialnych za transport. Wspólnie analizują sytuację i decydują o uruchomieniu dodatkowych działań. Miasto przechodzi wtedy w tryb podwyższonej gotowości.

Infrastruktura drogowa, ciepłownicza i wodociągowa jest monitorowana przez całą dobę, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiegać awariom, które mogłyby pozbawić mieszkańców dostępu do ciepła lub wody. Służby techniczne pozostają w stałej gotowości do interwencji, a komunikacja miejska dostosowuje swoje działania do trudniejszych warunków.

Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności

Zima to szczególnie trudny czas dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Dlatego Warszawa wzmacnia działania pomocowe, uruchamiając dodatkowe miejsca noclegowe – w tym roku przygotowano ich o 250 więcej – i zwiększając liczbę patroli streetworkerów. Mobilny Punkt Poradnictwa działa intensywniej, docierając do osób przebywających na działkach i w pustostanach oraz oferując im transport do schronisk, ciepłe posiłki oraz pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego.

W mieście powstają nowe przestrzenie, które mają realnie wspierać proces wychodzenia z kryzysu bezdomności. Najnowszy taki punkt znajduje się na Woli przy ul. Stawki 27. Są to nowoczesna świetlica i punkt poradnictwa medycznego, prowadzone przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

W budynku działa punkt sanitarno-higieniczny oraz pralnia, a w najbliższym czasie uruchomione zostaną również gabinety lekarskie, w tym stomatologiczny, ginekologiczny, laryngologiczny, psychiatryczny czy chirurgiczny. Łącznie powstanie siedem gabinetów konsultacyjnych, w których będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej, wsparcia w realizacji recept czy w zmianie opatrunków. Tę część prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, działające na podstawie umowy dotacyjnej z miastem.

Warszawa apeluje również o uwagę ze strony mieszkańców – każdy może pomóc, zgłaszając niepokojące sytuacje do odpowiednich służb. W mroźne dni takie reakcje mogą uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Miasto konsekwentnie rozwija system wsparcia, łącząc działania interwencyjne z miejscami, które pomagają odbudować stabilność i godność osobom najbardziej narażonym na skutki zimy.

Bezpieczeństwo na ulicach i chodnikach

Zimowe utrzymanie miasta to ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego Warszawa od lat rozwija precyzyjny system, który obejmuje zarówno chodniki, jak i ulice. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa Zarząd Oczyszczania Miasta, który przez całą dobę monitoruje prognozy pogody i rzeczywisty stan nawierzchni.

Dane meteorologiczne są analizowane na bieżąco, a kontrolerzy ZOM sprawdzają sytuację w terenie, dzięki czemu służby mogą reagować natychmiast, gdy tylko pojawią się opady śniegu lub oblodzenie. W mieście w gotowości pozostaje ponad 300 pługów i posypywarek, które mogą wyjechać na ulice w każdej chwili.

ZOM odpowiada za odśnieżanie ok. 1500 km dróg, czyli wszystkich tras, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej. To główne arterie miasta, kluczowe skrzyżowania i ulice o największym natężeniu ruchu. W zależności od warunków pogodowych na ulice może wyjechać pełna flota sprzętu, która usuwa śnieg i posypuje nawierzchnię piaskiem, aby zapewnić kierowcom jak najlepszą przyczepność.

Jednocześnie ZOM zajmuje się także częścią terenów pieszych – to ok. 4 mln mkw. chodników, przystanków, dojść do metra, schodów i kładek. Priorytetem są obszary o największym natężeniu ruchu, takie jak węzły przesiadkowe czy okolice stacji metra. To właśnie w tych miejscach ryzyko poślizgnięć i upadków jest największe, dlatego działania prowadzone są tam w pierwszej kolejności.

Warto pamiętać, że nie wszystkie ulice i chodniki należą do miasta. Za drogi ekspresowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), za ulice bez komunikacji miejskiej – urzędy dzielnic, a za osiedlowe alejki i drogi wewnętrzne – zarządcy terenu.

Podobnie jest z chodnikami: część z nich utrzymuje ZOM, część dzielnice, a te przylegające do budynków – właściciele i wspólnoty mieszkaniowe. To dlatego na jednej ulicy można spotkać różne standardy odśnieżania, ponieważ każdy fragment ma innego zarządcę.

Wzmożone kontrole stanu chodników prowadzi straż miejska, która reaguje także na zgłoszenia mieszkańców. Funkcjonariusze nakładają mandaty, wydają zalecenia i zobowiązują administratorów do natychmiastowego usunięcia śniegu i lodu. Mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca przez portal i aplikację Warszawa 19115, co pozwala szybko kierować interwencje tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Ogrzewane namioty i specjalne autobusy

Jednym z najbardziej widocznych działań miasta podczas tegorocznych mrozów są ogrzewane namioty ustawiane w kluczowych węzłach przesiadkowych. Każdy może się w nich ogrzać, napić gorącej herbaty lub kawy i przeczekać najtrudniejsze warunki. Namioty działają od wczesnych godzin porannych do wieczora. Są zlokalizowane m.in. w okolicach Metra Centrum, Ronda Wiatraczna, Dworca Południowego czy Metra Słodowiec.

Wieczorami i nocą po Warszawie kursują specjalne autobusy grzewcze. To pojazdy, w których można się ogrzać i odpocząć. Autobusy kursują w godzinach od 18.00 do 9.00, obejmując rejony o dużym natężeniu ruchu pieszego, takie jak okolice dworców, stacji metra czy głównych ulic.

Foto: mat. pras.

Miasto działa, zanim pojawi się problem

Warto pamiętać, że w czasie mrozów służby miejskie pracują bez przerwy. Ekipy techniczne nadzorują sieć ciepłowniczą, służby oczyszczania miasta odśnieżają ulice i chodniki, a straż miejska monitoruje bezpieczeństwo. W trybie wzmożonej gotowości działają również jednostki odpowiedzialne za parki, ulice osiedlowe i tereny publiczne.

Całość tych prac to skomplikowana operacja logistyczna, która pozwala utrzymać miasto w ruchu nawet podczas najtrudniejszych warunków pogodowych.

Zimowe działania Warszawy pokazują, że troska o mieszkańców to nie tylko reagowanie na trudne sytuacje, ale przede wszystkim zapobieganie im. Ogrzewane namioty, autobusy grzewcze, dodatkowe miejsca noclegowe, jasny system odpowiedzialności za odśnieżanie ulic i chodników oraz intensywne kontrole – wszystko to tworzy spójny system, który ułatwia życie mieszkańcom miasta w najtrudniejsze, zimowe dni.

Materiał powstał we współpracy z M.St. Warszawą