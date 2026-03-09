Czy w praktyce oznacza to, że po porozumieniu włodarzy wystarczy referendum, by utworzyć nowe miasto – bez zmiany prawa?

Tak właśnie jest. Dlatego uważam, że ta kadencja jest kluczowa. Jeśli teraz nie podejmiemy odważnego kroku, kolejna realna szansa może pojawić się dopiero za osiem lat. Nowi włodarze będą musieli najpierw objąć urząd, oswoić się z funkcją, wykorzystać czas, który mają. To naturalny odruch. Dochodzi do tego kwestia dwukadencyjności. Osoba, która decyduje się na dwie kadencje w samorządzie, w praktyce wyłącza się ze swojego życia zawodowego na dziesięć lat. To ogromna przerwa. Gdyby pan wypadł ze swojej funkcji dziennikarskiej na dekadę i po tym czasie wrócił, zastałby pan kolegów w zupełnie innym miejscu.

Trudno wypaść z tej funkcji na miesiąc, a co dopiero na 10 lat.

W samorządzie mechanizm jest bardzo podobny. Istnieje ryzyko, że na takie stanowiska przyjdą osoby z politycznego nadania – z myślą, by „przetrwać kadencję”, a potem zobaczyć, co dalej. Taki projekt mógłby więc stać się elementem partyjnej gry, bo wiąże się z wieloma stanowiskami: dyrektorów, naczelników, prezesów spółek. Łatwo wówczas o pokusę podporządkowania takiego projektu logice partyjnej. Ja mogę powiedzieć, że po moim poprzedniku nie dokonywałem czystek. Oczywiście były odejścia na emeryturę, ale nie dokonywałem personalnej rewolucji. Obawiam się, że w przypadku tak dużego projektu mogłoby być inaczej, bo cele samorządowców – szczególnie tych bezpartyjnych – i partii politycznych nie zawsze są zbieżne.

Podsumowując: co dalej?

Dziś najszybszą ścieżką jest konsolidacja podregionu katowickiego bez potrzeby uchwalania nowej ustawy. Te sześć miast, które już ze sobą rozmawiają, może zdecydować o połączeniu w oparciu o obowiązujące przepisy. Niezbędne jest referendum w każdym z nich. Jeśli mieszkańcy powiedzą „tak”, proces może się rozpocząć. Wariant z powiatem metropolitalnym wymagałby ustawy, bo taka forma prawna obecnie w Polsce nie istnieje. To rozwiązanie trudniejsze legislacyjnie, ale dające inne możliwości – pozwalające objąć więcej gmin, nie tylko te, które zdecydują się na pełne połączenie. Realistycznie patrząc, w tej kadencji możemy wykonać jeden poważny krok: albo przeprowadzić referendum w podregionie katowickim, albo przygotować i złożyć w Sejmie konkretną propozycję ustawową. Realizacja obu scenariuszy jednocześnie byłaby już bardzo ambitnym zadaniem.

Na ile rozwój metropolii i koncepcja „nowego miasta” wpisują się w strategię Katowic jako centrum regionu – miasta biznesu, spotkań i kongresów? Wkrótce odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy.

Połączenie się miast byłoby wrzuceniem szóstego biegu. Europejski Kongres Gospodarczy to dziś już polskie, a może nawet europejskie Davos. Po ostatniej edycji tego szwajcarskiego można powiedzieć, że trudno wskazać lepsze wydarzenie gospodarczo-ekonomiczne niż nasze. Rozwinęliśmy się bardzo mocno – nie tylko infrastrukturalnie, ale także pod względem jakości, liczby i rangi gości, którzy do Katowic przyjeżdżają.

Problem jest jednak bardzo konkretny. Do miasta zgłaszają się inwestorzy, którzy mówią, że szukają terenów o powierzchni kilkudziesięciu hektarów – na własne potrzeby, na rozbudowę, na kooperantów. A pamiętajmy, że duzi inwestorzy to nowe miejsca pracy dla mieszkańców i pokaźne wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości czy udziałów w PIT i CIT. A w Katowicach takich terenów właściwie już nie ma – są tuż obok – w ościennych miastach. Ale inwestor wtedy odpowiada, że to już nie Katowice. Przedstawiciel dużego światowego funduszu inwestycyjnego wprost tłumaczył nam, dlaczego wybiera Katowice, a nie inne miasto. Katowice można łatwo zidentyfikować, mają rozpoznawalną markę – są znane ze wspomnianego EKG czy globalnych wydarzeń ONZ, które organizowaliśmy – jak Szczyt Klimatyczny czy Światowe Forum Miejskie. Jeśli nie połączymy sił, to po prostu nie skorzystamy z wielu możliwości, które się pojawiają – i które już nigdy nie wrócą.