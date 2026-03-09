Znacznie szersze i bardziej powszechne wsparcie oferował program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z budżetem, już po dodatkowym zwiększeniu, rzędu 1,8 mld zł, pochodzących z KPO. Dotychczas podpisano 233 umowy na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. Zakres wsparcia dotyczy termomodernizacji budynków oświatowych, a celem jest poprawa izolacji, wymiana źródeł ciepła, redukcja zużycia energii w szkołach i placówkach oświatowych. Nabór się już co prawda zakończył, ale dzięki zwiększeniu tego budżetu wydłużono termin podpisywania umów do 31 maja 2026 r. Chodzi o wnioski, które wcześniej zgłoszono, ale przekraczały już alokację. Podpisane już umowy dotyczą inwestycji w 434 szkołach i przedszkolach. W programie dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Druga szansa na termomodernizację szkół i szpitali

Z racji że wspominany program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, NFOŚiGW uruchomi w tym roku nowy program „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Planowany budżet to 2 mld zł, w tym 1,8 mld zł na bezzwrotne dotacje. Program wymaga jeszcze uzgodnień z EBI. Obejmuje on modernizację energetyczną budynków edukacyjnych, w tym instalacje OZE. Nabór ma ruszyć w IV kw. 2026 r. i potrwać do jesieni 2030 r. lub wyczerpania środków.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne będące organem prowadzącym szkoły i placówki. Przewidziane formy wsparcia to dotacja i pożyczka. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych poprzez realizację kompleksowych modernizacji zmniejszających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych z zastosowaniem OZE. Zdaniem naszych rozmówców z samorządów kryteria programu mogą być jednak trudne do spełnienia.

Drugi z dużych programów, który ruszy w tym roku to „Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych”, także finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. Kwota jest tu mniejsza, wynosi 1 mld zł i także ten program wymaga jeszcze uzgodnień z EBI. Ma objąć modernizację energetyczną szpitali oraz instalacje OZE. Termin naboru to III kw. 2026 r. Przewidziana forma wsparcia to dotacja i pożyczka.

Jak wyjaśnia NFOŚiGW, zainteresowanie programami skierowanymi do samorządów jest wysokie. Taki wniosek wysuwa się także z naszych rozmów z samorządami, które z jednej strony doceniają fakt istnienia takich programów, ale wymieniają istotne bariery. Najczęściej jest to zbyt duża konkurencja, zbyt mały budżet, a zbyt duży zakres prac i zbyt długie oczekiwanie na weryfikację wniosków.