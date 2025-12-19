Mateusz Walewski uważa, że w związku z rocznym harmonogramem dochodów z PIT najprawdopodobniej nadwyżka operacyjna na koniec roku będzie niższa niż po dziewięciu miesiącach.

Z danych MF, na które powołali się analitycy, wynika, że udział dochodów podatkowych i innych opłat lokalnych w dochodach ogółem po 3. kwartale wzrósł do 56,78 proc. (+22,33 p.p.). Ekonomiści przypominają o zmianie struktury dochodowej: zwiększeniu wpływów z podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, w połączeniu z niższą wartością subwencji ogólnej.

Samorządy mają w tym roku łącznie o ponad jedną piątą wyższe dochody niż rok temu. Skutki reformy są odczuwalne najsilniej w gminach miejskich (+34,4 proc.), a najmniej w województwach (+1,08 proc.) – oszacowano w opracowaniu. Ekonomiści dodali, że pozytywny wpływ na dochody samorządów ma też wzrost wpływów z podatku od nieruchomości – wyniósł on od 5,79 proc. w miastach na prawach powiatu do 9,94 proc. w gminach wiejskich, a w całym sektorze 8,13 proc.

Dochody majątkowe sektora wzrosły o 4,58 proc. w ujęciu rocznym, wyniosły niespełna 10 proc. wszystkich dochodów JST. Zmiany były zróżnicowane w poszczególnych typach JST, od -3,08 proc. w miastach na prawach powiatu do 52,79 proc. w województwach. Dochody gmin wiejskich wzrosły o 17,3 proc., co stanowi najwyższy wzrost wśród wszystkich typów JST.

Miasta na prawach powiatu odpowiadają za ponad połowę zadłużenia sektora

W ciągu trzech kwartałów samorządy przeznaczyły 50,93 mld zł na wydatki majątkowe, jest to o niespełna 9 proc. więcej niż przed rokiem. Dla całego sektora udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem po 3. kwartale 2025 r. wyniósł 15,98 proc. i był na zbliżonym poziomie do obserwowanego po 3. kwartale 2024 r. (15,84 proc.). Ekonomiści BGK zauważyli, że samorządy zrealizowały jedynie 39,73 proc. planowanych wydatków majątkowych w 2025 r., a to może oznaczać, iż intensywność inwestycyjna w ostatnim kwartale będzie najwyższa: – Zakładamy dalszy wzrost inwestycji, wspierany także dostępnością środków z Krajowego Planu Odbudowy – dodaje Mateusz Walewski.