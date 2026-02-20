Uczniowie na zakupach. Jak działają szkolne budżety partycypacyjne

To, że Ostrowiec zaczyna od szkół podstawowych, nie jest w Polsce regułą. W Elblągu Uczniowski Budżet Obywatelski został uruchomiony wyłącznie w szkołach ponadpodstawowych i ma charakter pilotażu, wyjaśnia Joanna Urbaniak z Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Każda z jedenastu szkół ponadpodstawowych w Elblągu dysponuje 5 tys. zł, a cały proces – od składania wniosków po głosowanie – ma przygotowywać uczniów do dorosłego uczestnictwa w życiu publicznym.

Kwoty dla szkół z czasem rosną

Jeszcze szerzej program adresowany jest w Lublinie, gdzie Szkolny Budżet Obywatelski obejmuje zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe, a także bursy szkolne i ośrodki wychowawcze. – W naszym mieście wszystkie placówki oświatowe mogą zgłosić akces do tego procesu – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej. – To pozwala dopasować mechanizm do wieku i możliwości uczniów – dodaje urzędnik. W Lublinie budżet działa od 2019 r.

Również Poznań stosuje model mieszany. – W Szkolnym Budżecie Obywatelskim mogą brać udział zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe – podkreśla Dagmara Woźniak, kierownik Oddziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. W Poznaniu kwoty dofinansowania rosły stopniowo: od 1600 zł w pierwszej edycji, przez 5 tys. zł, aż do 6 tys. zł na szkołę. – Chodziło o to, by projekty nie były wyłącznie symboliczne – tłumaczą urzędnicy.

W Lublinie łączna pula w tegorocznej edycji wynosi 125 tys. zł. – Widząc potencjał i kreatywność uczniów, zdecydowaliśmy o zwiększeniu tej kwoty – przyznaje Piotr Choroś.

Z kolei Warszawa wybrała inny kierunek. Akademia Szkolnych Budżetów Obywatelskich koncentruje się głównie na edukacji procesowej, a nie na wysokich kwotach. – Każdy model zakłada dofinansowanie do 1500 zł, przy obowiązkowym wkładzie własnym szkoły – informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.