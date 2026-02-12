Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne problemy związane z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego według Związku Miast Polskich?

Dlaczego aktualny system finansowania samorządów lokalnych nie spełnia założeń stabilizacji dochodów?

Jakie działania zaleca Związek Miast Polskich w celu poprawy ustawy o dochodach JST?

– Ustawa o dochodach JST nie realizuje założeń, według których została stworzona. Rząd będzie się musiał z tym zmierzyć – uważa Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Zarząd korporacji przyjął w tym tygodniu stanowisko na temat tej ustawy. – Zrobiliśmy to z kilku przyczyn. Do połowy roku ma się zakończyć dyskusja związana z ewaluacją przepisów o dochodach samorządowych, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przedstawił pod koniec roku raport na ten temat, stanowisko przyjęła także nasza wewnętrzna Komisja finansów – relacjonuje Andrzej Porawski.

Reklama Reklama

I dodaje: – Tytuł krytycznego wobec reformy raportu NIST "Sukces w ogóle, diabeł tkwi w szczególe" pokazuje, że sukcesem były założenia. Niestety same przepisy wymagają zmiany, bo ustawa nie zapewnia samorządom stabilizacji dochodów, czego najlepszym przykładem jest ten rok. Są takie jednostki, które mają mniejsze dochody niż w zeszłym roku, są takie, których dochody wyraźnie wzrosły.

Wątpliwości wobec reformy finansów samorządów jest coraz więcej

W stanowisku przypomniano, że z wartości udziałów w PIT i CIT oraz subwencji w latach 2025 i 2026 wyniknęło znaczne zróżnicowanie (w miastach członkowskich ZMP od spadku o 21,3 proc. w Krynicy Morskiej do wzrostu o 32,2 proc. w Jaworze). Są one niezrozumiałe, a samorządy wciąż nie mają wystarczających danych, w jaki sposób powstały dysproporcje.