Jak budować nowe spalarnie? "Najważniejszy jest podział ryzyk"

Te sprowadzają się do dwóch elementów. To po pierwsze odbiór ciepła – dlatego też miasto zdecydowało, że to właśnie MPEC będzie reprezentował stronę publiczną w tym przedsięwzięciu, ponieważ jest w stanie zagospodarować w 100 proc. odzyskane przy okazji spalania odpadów ciepło. Drugim elementem ryzyka rynkowego jest dostawa odpadów.

– Jako spółka miejska zawarliśmy długoterminowy kontrakt na dostawy frakcji (nienadających się do ponownego przetworzenia) z innymi publicznymi podmiotami z naszego województwa – instalacjami komunalnymi, które zajmują się przetwarzaniem odpadów – dodaje.

Inwestycja została wpisana do programu inwestycyjnego przy planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego. – Dlatego też mieliśmy otwartą drogę do wystąpienia o dotację unijną poprzez NFOŚiGW, argumentując to faktem, że będziemy domykać system gospodarki odpadami – podkreśla prezes Nowak. Wielkość dotacji z NFOŚiGW wyniosła 233 mln zł, a wniosek aplikacyjny musiał uzyskać notyfikację KE w zakresie m.in. przyznanej pomocy publicznej. Proces przygotowania instalacji trwa jednak latami. W przypadku Olsztyna zajęło to prawie dziesięć lat.

Niełatwy proces PPP

Jak dodaje dalej prezes, model partnerstwa publiczno-prywatnego może być wykorzystany niezależne od uwarunkowań związanych z przyznawaniem dotacji. Partner publiczny musi być jednak świadomy oczekiwań i ograniczeń strony prywatnej, natomiast partnerzy prywatni powinni uwzględnić ryzyka związane z faktem, że projekty infrastrukturalne świadczące usługi publiczne charakteryzują się długoterminowym okresem życia.

– W przypadku Olsztyna mówimy bowiem o 25-letnim okresie takiej współpracy – mówi prezes. Zapytaliśmy także o wyzwania po stronie inwestora prywatnego. Jak mówi Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii, dla Olsztyna kluczowym aspektem realizacji tak złożonej inwestycji jest precyzyjne określenie, które strony ponoszą odpowiedzialność za konkretne ryzyka, takie jak ryzyko budowy, operacyjne, finansowe czy rynkowe. – Po stronie partnera prywatnego istotne jest zaprojektowanie zrównoważonego modelu finansowego, który zapewni osiągnięcie zwrotu z inwestycji na odpowiednim poziomie – mówi Witkowski.