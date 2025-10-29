Bliżej realizacji ważnej inwestycji na Pomorzu. Więcej pociągów pojedzie na Hel

Kolej przymierza się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji na Pomorzu – modernizacji linii kolejowej nr 213 biegnącej przez Półwysep Helski. Przedsięwzięcie ma objąć odcinek od Władysławowa do Helu, w sezonie wakacyjnym należącym do najbardziej obleganych tras nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Według branżowego serwisu TransInfo, jego efektem ma być zwiększenie liczby pociągów, skrócenie czasu podróży i poprawa bezpieczeństwa.

Choć ukształtowanie półwyspu sprawia, że kolej powinna być najbardziej dogodnym środkiem transportu, zwłaszcza dla turystów, jak dotąd pozostają nim samochody. Nawet korki będące w lecie standardem na biegnącej przez półwysep drodze okazują się mniej uciążliwe, niż niedogodności związane z przepełnionymi i niepunktualnymi pociągami. Dlatego kwestia usprawnienia ich kursowania od lat powoduje ból głowy zarówno samorządowców, jak i kolejarzy. Obecna przepustowość linii nie zaspokaja potrzeb przewoźników w kwestii liczby pociągów ani nie pozwala na ułożenie bardziej atrakcyjnego dla podróżnych rozkładu jazdy.

Pomogą nowe mijanki

Ma to zmienić zaplanowana budowa nowych mijanek. Linia 213 Reda – Władysławowo – Hel jest linią jednotorową. Dodatkowe równoległe odcinki torów w dwóch miejscach półwyspu umożliwią krzyżowanie się, czyli mijanie na jednotorowej trasie pociągów pasażerskich, zwłaszcza w godzinach szczytu. Mijanki miałyby powstać w Chałupach oraz Helu-Borze.

W ramach tej pierwszej zakładana jest budowa 600-metrowego toru oraz nowego peronu, który byłby wykorzystywany przez pociągi jadące w obu kierunkach. Na drugą składałyby się dwa 600-metrowe tory główne oraz rozjazdy dla wymijania i wyprzedzania. – Projekt obejmuje również rozbudowę układu torowego w rejonie stacji Władysławowo i Władysławowo-Port co ułatwi wjazdy i wyjazdy składów pasażerskich w kierunku Helu – podaje TransInfo.