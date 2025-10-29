Bliżej realizacji ważnej inwestycji na Pomorzu. Więcej pociągów pojedzie na Hel

Aktualizacja: 30.10.2025 02:23 Publikacja: 29.10.2025 20:15
Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu
Foto: adobestock
Kolej przymierza się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji na Pomorzu – modernizacji linii kolejowej nr 213 biegnącej przez Półwysep Helski. Przedsięwzięcie ma objąć odcinek od Władysławowa do Helu, w sezonie wakacyjnym należącym do najbardziej obleganych tras nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Według branżowego serwisu TransInfo, jego efektem ma być zwiększenie liczby pociągów, skrócenie czasu podróży i poprawa bezpieczeństwa.
Choć ukształtowanie półwyspu sprawia, że kolej powinna być najbardziej dogodnym środkiem transportu, zwłaszcza dla turystów, jak dotąd pozostają nim samochody. Nawet korki będące w lecie standardem na biegnącej przez półwysep drodze okazują się mniej uciążliwe, niż niedogodności związane z przepełnionymi i niepunktualnymi pociągami. Dlatego kwestia usprawnienia ich kursowania od lat powoduje ból głowy zarówno samorządowców, jak i kolejarzy. Obecna przepustowość linii nie zaspokaja potrzeb przewoźników w kwestii liczby pociągów ani nie pozwala na ułożenie bardziej atrakcyjnego dla podróżnych rozkładu jazdy.
Ma to zmienić zaplanowana budowa nowych mijanek. Linia 213 Reda – Władysławowo – Hel jest linią jednotorową. Dodatkowe równoległe odcinki torów w dwóch miejscach półwyspu umożliwią krzyżowanie się, czyli mijanie na jednotorowej trasie pociągów pasażerskich, zwłaszcza w godzinach szczytu. Mijanki miałyby powstać w Chałupach oraz Helu-Borze.
Czytaj więcej
Nowa linia kolejowa do lotniska w Modlinie przyspieszy jego rozwój, który przez wiele lat był cel...
W ramach tej pierwszej zakładana jest budowa 600-metrowego toru oraz nowego peronu, który byłby wykorzystywany przez pociągi jadące w obu kierunkach. Na drugą składałyby się dwa 600-metrowe tory główne oraz rozjazdy dla wymijania i wyprzedzania. – Projekt obejmuje również rozbudowę układu torowego w rejonie stacji Władysławowo i Władysławowo-Port co ułatwi wjazdy i wyjazdy składów pasażerskich w kierunku Helu – podaje TransInfo.
Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu. Rewitalizacja odcinka z Redy do Helu nieco poprawiła przepustowość trasy, wyremontowano perony na stacjach. Ale zapowiadana przez zarządcę infrastruktury polepszenie oferty przewozowej i zwiększenie komfortu podróżowania okazało się raczej iluzoryczne. Choć pociągi przyspieszyły, to ich zapełnienie w sezonie wakacyjnym ponad granice możliwości było powodem do nieustannej krytyki ze strony podróżnych. Pasażerowie nie tylko mieli problem z wejściem do wagonów, ale także z ich opuszczeniem.
W październiku ubiegłego roku zarządzające infrastrukturą Polskie Linie Kolejowe podpisały z pomorskim urzędem marszałkowskim list intencyjny dotyczący współpracy przy rewitalizacji infrastruktury kolejowej w regionie. W planach znalazła się m.in. rozbudowa linii kolejowej z Redy do Helu. Wygląda na to, że teraz ta strategiczna dla regionu inwestycja ma większe szanse na realizację.
Czytaj więcej
Elektryczny autobus kosztuje niemal trzy razy tyle, co spalinowy. Unijne wsparcie może pokryć 85...
Zwłaszcza że turystów przybywa. Z tego powodu regionalny przewoźnik Polregio zwiększył w czasie wakacji liczbę połączeń na trasie z Gdyni na Hel do 42 dziennie.
Od lat rozważana jest koncepcja elektryfikacji linii na Hel. Ale prócz wysokich kosztów przedsięwzięcia – już dziesięć lat temu szacowano je na ok. 90 mln zł – problemem pozostaje opór mieszkańców półwyspu, obawiających się m.in. skali wycinki drzew, chroniących teren przed morzem. Władze województwa pomorskiego zakładały także możliwość wprowadzenia na linię 213 pociągów wodorowych, które zastąpiłyby lokomotywy spalinowe, ale ta koncepcja – przynajmniej na razie – wydaje się mocno odległa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kolej przymierza się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji na Pomorzu – modernizacji linii kolejowej nr 213 biegnącej przez Półwysep Helski. Przedsięwzięcie ma objąć odcinek od Władysławowa do Helu, w sezonie wakacyjnym należącym do najbardziej obleganych tras nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Według branżowego serwisu TransInfo, jego efektem ma być zwiększenie liczby pociągów, skrócenie czasu podróży i poprawa bezpieczeństwa.
Samorządy inwestują w zbiorniki retencyjne, aby poprawić zarządzanie wodami opadowymi, minimalizować ryzyko powo...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Władze Krakowa nową inwestycję tramwajową zaplanowały w ten sposób, by ingerencja w zieleń została maksymalnie o...
Kraków ruszył z przygotowaniami do budowy nowej linii tramwajowej. Będzie to kolejny odcinek Krakowskiego Szybki...
W niedzielę oddano do ruchu pierwszy odcinek największego projektu kolejowego w południowej Polsce.
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Uczniowie i przedszkolaki na wakacjach, a w placówkach pełną parą idą remonty. Trwa nie tylko odnawianie ścian,...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas