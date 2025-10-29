Reklama

Bliżej realizacji ważnej inwestycji na Pomorzu. Więcej pociągów pojedzie na Hel

Budowa dodatkowych torów pozwoli zwiększyć liczbę połączeń i skrócić czas podróży.

Publikacja: 29.10.2025 20:15

Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu

Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu

Foto: adobestock

Adam Woźniak

Kolej przymierza się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji na Pomorzu – modernizacji linii kolejowej nr 213 biegnącej przez Półwysep Helski. Przedsięwzięcie ma objąć odcinek od Władysławowa do Helu, w sezonie wakacyjnym należącym do najbardziej obleganych tras nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Według branżowego serwisu TransInfo, jego efektem ma być zwiększenie liczby pociągów, skrócenie czasu podróży i poprawa bezpieczeństwa.

Choć ukształtowanie półwyspu sprawia, że kolej powinna być najbardziej dogodnym środkiem transportu, zwłaszcza dla turystów, jak dotąd pozostają nim samochody. Nawet korki będące w lecie standardem na biegnącej przez półwysep drodze okazują się mniej uciążliwe, niż niedogodności związane z przepełnionymi i niepunktualnymi pociągami. Dlatego kwestia usprawnienia ich kursowania od lat powoduje ból głowy zarówno samorządowców, jak i kolejarzy. Obecna przepustowość linii nie zaspokaja potrzeb przewoźników w kwestii liczby pociągów ani nie pozwala na ułożenie bardziej atrakcyjnego dla podróżnych rozkładu jazdy.

Pomogą nowe mijanki

Ma to zmienić zaplanowana budowa nowych mijanek. Linia 213 Reda – Władysławowo – Hel jest linią jednotorową. Dodatkowe równoległe odcinki torów w dwóch miejscach półwyspu umożliwią krzyżowanie się, czyli mijanie na jednotorowej trasie pociągów pasażerskich, zwłaszcza w godzinach szczytu. Mijanki miałyby powstać w Chałupach oraz Helu-Borze.

Czytaj więcej

W sierpniu tego roku działające od 13 lat lotnisko w Modlinie odprawiło 30-milionowego pasażera
Fundusze Unijne
Pociągiem na lotnisko w Modlinie za pieniądze UE

W ramach tej pierwszej zakładana jest budowa 600-metrowego toru oraz nowego peronu, który byłby wykorzystywany przez pociągi jadące w obu kierunkach. Na drugą składałyby się dwa 600-metrowe tory główne oraz rozjazdy dla wymijania i wyprzedzania. – Projekt obejmuje również rozbudowę układu torowego w rejonie stacji Władysławowo i Władysławowo-Port co ułatwi wjazdy i wyjazdy składów pasażerskich w kierunku Helu – podaje TransInfo.

Reklama
Reklama

Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu. Rewitalizacja odcinka z Redy do Helu nieco poprawiła przepustowość trasy, wyremontowano perony na stacjach. Ale zapowiadana przez zarządcę infrastruktury polepszenie oferty przewozowej i zwiększenie komfortu podróżowania okazało się raczej iluzoryczne. Choć pociągi przyspieszyły, to ich zapełnienie w sezonie wakacyjnym ponad granice możliwości było powodem do nieustannej krytyki ze strony podróżnych. Pasażerowie nie tylko mieli problem z wejściem do wagonów, ale także z ich opuszczeniem.

Pociągi pod prąd

W październiku ubiegłego roku zarządzające infrastrukturą Polskie Linie Kolejowe podpisały z pomorskim urzędem marszałkowskim list intencyjny dotyczący współpracy przy rewitalizacji infrastruktury kolejowej w regionie. W planach znalazła się m.in. rozbudowa linii kolejowej z Redy do Helu. Wygląda na to, że teraz ta strategiczna dla regionu inwestycja ma większe szanse na realizację.

Czytaj więcej

Autobus elektryczny kosztuje niemal trzy razy tyle, co spalinowy. Samorządy potrzebują wsparcia przy
Transport
Duże miasta powalczą o pół miliarda zł unijnych dotacji na zeroemisyjne autobusy

Zwłaszcza że turystów przybywa. Z tego powodu regionalny przewoźnik Polregio zwiększył w czasie wakacji liczbę połączeń na trasie z Gdyni na Hel do 42 dziennie.

Od lat rozważana jest koncepcja elektryfikacji linii na Hel. Ale prócz wysokich kosztów przedsięwzięcia – już dziesięć lat temu szacowano je na ok. 90 mln zł – problemem pozostaje opór mieszkańców półwyspu, obawiających się m.in. skali wycinki drzew, chroniących teren przed morzem. Władze województwa pomorskiego zakładały także możliwość wprowadzenia na linię 213 pociągów wodorowych, które zastąpiłyby lokomotywy spalinowe, ale ta koncepcja – przynajmniej na razie – wydaje się mocno odległa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Hel Kolej

Kolej przymierza się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji na Pomorzu – modernizacji linii kolejowej nr 213 biegnącej przez Półwysep Helski. Przedsięwzięcie ma objąć odcinek od Władysławowa do Helu, w sezonie wakacyjnym należącym do najbardziej obleganych tras nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Według branżowego serwisu TransInfo, jego efektem ma być zwiększenie liczby pociągów, skrócenie czasu podróży i poprawa bezpieczeństwa.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Retencja pozwala kumulować nadmiar wód opadowych, które w innych warunkach mogłyby prowadzić do zale
Inwestycje
Zatrzymać wodę deszczową. Jak miasta przygotowują się do zmian klimatycznych
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk
Inwestycje
Zielone tory? To dziś niemal norma
Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat
Inwestycje
Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory
Modernizacja linii znacząco skraca czas przejazdu koleją
Inwestycje
Z Krakowa pod Tatry pociągiem dojedziemy szybciej. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Samorządowe inwestycje prowadzone w czasie wakacji w szkołach obejmują często docieplanie ścian
Inwestycje
Wakacje to czas na termomodernizację szkół i przedszkoli. Mniejsze koszty energii
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie