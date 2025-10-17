Zatrzymać wodę deszczową. Jak miasta przygotowują się do zmian klimatycznych

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie mają unijne fundusze w realizacji projektów dotyczących gospodarki wodnej?

We Wrocławiu dobiega końca budowa nowego zbiornika retencyjnego. – Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych, takich jak intensywne opady deszczu czy okresy suszy oraz poprawa efektywności zarządzania zasobami wodnymi – mówi Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy MPWiK we Wrocławiu.

Nowy zbiornik retencyjny w stolicy Dolnego Śląska będzie odbierał wody opadowe z nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej na ulicach Konduktorskiej, Braci Hofmannów i Cegielskiego oraz z części osiedla Jagodno. Pomieści on 760 m sześc. deszczówki, co odpowiada średniemu miesięcznemu zużyciu wody przez około 250 osób. Inwestycja kosztować będzie 15 mln zł brutto, z czego aż dwie trzecie zostanie sfinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Więcej wody w zbiornikach, mniej trafi do Wisły

W Warszawie inwestycje związane z retencją i odprowadzaniem ścieków opadowych prowadzi MPWiK. Spółka realizuje projekt budowy kolektorów wielkośrednicowych, które mają za zadanie retencjonowanie i bezpieczne odprowadzanie mieszaniny ścieków i wód opadowych. Część została ukończona, przy innych prace trwają. I tak kolektor Lindego Bis, zlokalizowany na Bemowie i Bielanach, ma długość około 4 km i pojemność ponad 12 tys. m sześc.

Inwestycja ta kosztowała około 170 mln zł netto i znacznie zmniejszyła ryzyko lokalnych zalewisk. Bardziej spektakularnym projektem jest Kolektor Wiślany, o długości ponad 9 km i pojemności 50 tys. m sześc. Jego koszt to ok. 634 mln zł netto. Ostatnim z dużych realizowanych obiektów jest Kolektor Mokotowski Bis etap I, uruchomiony na początku 2024 r., z pojemnością 6,9 tys. m sześc. Inwestycja warta jest ok. 130 mln zł netto.