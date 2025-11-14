Nadjeżdża krakowskie metro. Budowa będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców?

Aktualizacja: 14.11.2025 14:35 Publikacja: 14.11.2025 14:32
29 kilometrów i 29 stacji, dwie linie, które przez część miasta pojadą wspólnym odcinkiem – od wschodniej strony Krakowa, przez centrum, aż na południe, 270–280 tysięcy pasażerów dziennie – tak wyglądają początkowe założenia dotyczące krakowskiego metra.
Jedną z większych kontrowersji dotyczących tej ogromnej inwestycji jest dla krakowian metoda jej budowy. – Mieszkańcom budowa kojarzy się z rozkopanymi ulicami, długo trwającymi utrudnieniami drogowymi i hałasem. Wiele tego typu głosów, że „metro rozkopie miasto” dominowało w komentarzach pod informacjami o planowanej budowie. Nie tak jednak ma być w Krakowie – informuje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.
Współczesne technologie dają wiele innych możliwości. I Kraków skorzysta z nich przy budowie metra, która ma zostać poprowadzona metodą tunelową, przy użyciu tarczy TBM. Tarcza (może mieć różne średnice, np. ta do drążenia warszawskiego metra ma średnicę 6,3 m, co uwzględnia docelową szerokość torowiska i wysokość wagonów) obraca czołową głowicę z zamontowanymi nożami, kroi i kruszy grunt, jednocześnie przesuwa się do przodu dzięki siłownikom hydraulicznym. Tunel drążony jest na całą szerokość, a powstający urobek jest na bieżąco transportowany na zewnątrz. Natychmiast, tuż za maszyną montowane są specjalne pierścienie obudowy, które uszczelniają tunel i zapobiegają osiadaniu gruntu.
– Zdecydowana większość ciężkich prac toczy się głęboko pod ziemią i ma minimalny wpływ na codzienne życie miasta. A uciążliwego wpływu na funkcjonowanie Krakowa mieszkańcy obawiali się najbardziej – dodaje Nowak.
To jak wygląda budowa prowadzona metodą tunelową, jak pracuje tarcza TBM i jakie rozwiązania stosuje się, aby ograniczyć hałas, drgania i ingerencję w powierzchnię, można było sprawdzić w Warszawie. Na zaproszenie spółki Metro Warszawskie przedstawiciele Krakowa odwiedzili plac budowy krańcowego odcinka drugiej linii metra oraz powstającą stację techniczno-postojową „Karolin”. Celem tego spotkania było poznanie najlepszych praktyk, technologii i doświadczeń, dzięki którym krakowskie metro będzie mogło powstać z możliwie najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców i miejskiego ruchu. Technologia TBM może być zastosowana w trudnych i zmiennych warunkach geologicznych. Jest nie tylko bardziej ekonomiczna od metod odkrywkowych, co powoduje, że całkowity koszt drążenia tunelu jest niższy, ale – co jest bardzo istotne dla zapowiadanych 10 lat budowy pierwszych linii krakowskiego metra – pozwala na zrealizowanie prac w znacznie krótszym czasie.
Maszyny TBM są bardziej wydajne – wykonanie kilku centymetrów przekopu na minutę umożliwia uzyskanie do 10 metrów postępu prac w ciągu doby. Podczas spotkania w Warszawie jego uczestnicy rozmawiali m.in. o kwestiach bezpieczeństwa budynków, ograniczaniu hałasu i drgań, logistyce urobku oraz organizacji placu budowy w gęstej tkance miejskiej.
Okazją do wymiany doświadczeń przy budowie metra była nie tylko wizyta w Warszawie. Kraków zorganizował też wstępne konsultacje rynkowe, które mają określić optymalne działania niezbędne do budowy metra. Do pierwszego etapu zgłosiło się 10 firm, a po analizie zgłoszeń wytypowane zostały te z najwyższą liczbą punktów. Do dalszego etapu, który odbędzie się 17 listopada zakwalifikowało się łącznie sześć podmiotów. Konsultacje mają pomóc w zebraniu opinii i doświadczeń z rynku oraz w uzyskaniu praktycznych rekomendacji, a wszystko to ma spowodować sprawne przygotowanie kluczowych dokumentów inwestycyjnych m.in. studium wykonalności i koncepcji metra, wniosku o decyzję środowiskową, projektu budowlanego i decyzji o realizacji robót.
W opracowaniu rozwiązań architektonicznych i społecznych krakowskiego metra pomoże też środowisko akademickie. Kraków podpisał właśnie list intencyjny o współpracy ze środowiskiem akademickim przy projekcie budowy metra. W opracowanie koncepcji przestrzennych i funkcjonalnych, które łączą wiedzę techniczną, architektoniczną i społeczną z potrzebami miasta zostaną zaangażowani także studenci uczelni, które podpisały list, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska. Przy pomocy środowiska akademickiego powstanie też zbiór nazwany roboczo „bankiem koncepcji wstępnych”, zawierający wizualizacje, analizy i projekty funkcjonalne przydatne w dalszym procesie inwestycyjnym metra.
