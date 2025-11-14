Reklama
Rozwiń
Reklama

Nadjeżdża krakowskie metro. Budowa będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców?

Rozpoczęły się kolejne ustalenia oraz wstępne prace dotyczące tej najważniejszej obecnie dla Krakowa inwestycji.

Publikacja: 14.11.2025 14:32

Kraków

Kraków

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Stuch

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są podstawowe założenia dotyczące krakowskiego metra?
  • Jakie technologie zostaną zastosowane, aby ograniczyć uciążliwość budowy metra?
  • W jaki sposób metoda tunelowa wpłynie na czas i koszty budowy metra?
  • Jakie doświadczenia z budowy metra w Warszawie mogą być przydatne dla Krakowa?
  • Jaka rola przypada środowisku akademickiemu w opracowaniu koncepcji krakowskiego metra?

29 kilometrów i 29 stacji, dwie linie, które przez część miasta pojadą wspólnym odcinkiem – od wschodniej strony Krakowa, przez centrum, aż na południe, 270–280 tysięcy pasażerów dziennie – tak wyglądają początkowe założenia dotyczące krakowskiego metra.

Nie na powierzchni

Jedną z większych kontrowersji dotyczących tej ogromnej inwestycji jest dla krakowian metoda jej budowy. – Mieszkańcom budowa kojarzy się z rozkopanymi ulicami, długo trwającymi utrudnieniami drogowymi i hałasem. Wiele tego typu głosów, że „metro rozkopie miasto” dominowało w komentarzach pod informacjami o planowanej budowie. Nie tak jednak ma być w Krakowie – informuje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

Czytaj więcej

W Krakowie do dokończenia jest wiele już rozpoczętych inwestycji, m.in. nowa trasa tramwaju do Mistr
Inwestycje
Samorządy inwestują w infrastrukturę i komunikację

Współczesne technologie dają wiele innych możliwości. I Kraków skorzysta z nich przy budowie metra, która ma zostać poprowadzona metodą tunelową, przy użyciu tarczy TBM. Tarcza (może mieć różne średnice, np. ta do drążenia warszawskiego metra ma średnicę 6,3 m, co uwzględnia docelową szerokość torowiska i wysokość wagonów) obraca czołową głowicę z zamontowanymi nożami, kroi i kruszy grunt, jednocześnie przesuwa się do przodu dzięki siłownikom hydraulicznym. Tunel drążony jest na całą szerokość, a powstający urobek jest na bieżąco transportowany na zewnątrz. Natychmiast, tuż za maszyną montowane są specjalne pierścienie obudowy, które uszczelniają tunel i zapobiegają osiadaniu gruntu.

Reklama
Reklama

– Zdecydowana większość ciężkich prac toczy się głęboko pod ziemią i ma minimalny wpływ na codzienne życie miasta. A uciążliwego wpływu na funkcjonowanie Krakowa mieszkańcy obawiali się najbardziej – dodaje Nowak.

Warszawska metoda

To jak wygląda budowa prowadzona metodą tunelową, jak pracuje tarcza TBM i jakie rozwiązania stosuje się, aby ograniczyć hałas, drgania i ingerencję w powierzchnię, można było sprawdzić w Warszawie. Na zaproszenie spółki Metro Warszawskie przedstawiciele Krakowa odwiedzili plac budowy krańcowego odcinka drugiej linii metra oraz powstającą stację techniczno-postojową „Karolin”. Celem tego spotkania było poznanie najlepszych praktyk, technologii i doświadczeń, dzięki którym krakowskie metro będzie mogło powstać z możliwie najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców i miejskiego ruchu. Technologia TBM może być zastosowana w trudnych i zmiennych warunkach geologicznych. Jest nie tylko bardziej ekonomiczna od metod odkrywkowych, co powoduje, że całkowity koszt drążenia tunelu jest niższy, ale – co jest bardzo istotne dla zapowiadanych 10 lat budowy pierwszych linii krakowskiego metra – pozwala na zrealizowanie prac w znacznie krótszym czasie.

Czytaj więcej

Władze Krakowa twierdzą, że w zasięgu metra znajdzie się niemal 40 proc. mieszkańców miasta
Transport
Z Nowej Huty na Rynek Główny w 20 minut. Jest trasa krakowskiego metra

Maszyny TBM są bardziej wydajne – wykonanie kilku centymetrów przekopu na minutę umożliwia uzyskanie do 10 metrów postępu prac w ciągu doby. Podczas spotkania w Warszawie jego uczestnicy rozmawiali m.in. o kwestiach bezpieczeństwa budynków, ograniczaniu hałasu i drgań, logistyce urobku oraz organizacji placu budowy w gęstej tkance miejskiej.

Konsultacje w listopadzie

Okazją do wymiany doświadczeń przy budowie metra była nie tylko wizyta w Warszawie. Kraków zorganizował też wstępne konsultacje rynkowe, które mają określić optymalne działania niezbędne do budowy metra. Do pierwszego etapu zgłosiło się 10 firm, a po analizie zgłoszeń wytypowane zostały te z najwyższą liczbą punktów. Do dalszego etapu, który odbędzie się 17 listopada zakwalifikowało się łącznie sześć podmiotów. Konsultacje mają pomóc w zebraniu opinii i doświadczeń z rynku oraz w uzyskaniu praktycznych rekomendacji, a wszystko to ma spowodować sprawne przygotowanie kluczowych dokumentów inwestycyjnych m.in. studium wykonalności i koncepcji metra, wniosku o decyzję środowiskową, projektu budowlanego i decyzji o realizacji robót.

W opracowaniu rozwiązań architektonicznych i społecznych krakowskiego metra pomoże też środowisko akademickie. Kraków podpisał właśnie list intencyjny o współpracy ze środowiskiem akademickim przy projekcie budowy metra. W opracowanie koncepcji przestrzennych i funkcjonalnych, które łączą wiedzę techniczną, architektoniczną i społeczną z potrzebami miasta zostaną zaangażowani także studenci uczelni, które podpisały list, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska. Przy pomocy środowiska akademickiego powstanie też zbiór nazwany roboczo „bankiem koncepcji wstępnych”, zawierający wizualizacje, analizy i projekty funkcjonalne przydatne w dalszym procesie inwestycyjnym metra.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Firmy Metro Warszawskie

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są podstawowe założenia dotyczące krakowskiego metra?
  • Jakie technologie zostaną zastosowane, aby ograniczyć uciążliwość budowy metra?
  • W jaki sposób metoda tunelowa wpłynie na czas i koszty budowy metra?
  • Jakie doświadczenia z budowy metra w Warszawie mogą być przydatne dla Krakowa?
  • Jaka rola przypada środowisku akademickiemu w opracowaniu koncepcji krakowskiego metra?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

29 kilometrów i 29 stacji, dwie linie, które przez część miasta pojadą wspólnym odcinkiem – od wschodniej strony Krakowa, przez centrum, aż na południe, 270–280 tysięcy pasażerów dziennie – tak wyglądają początkowe założenia dotyczące krakowskiego metra.

Nie na powierzchni

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu
Inwestycje
Bliżej realizacji ważnej inwestycji na Pomorzu. Więcej pociągów pojedzie na Hel
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Retencja pozwala kumulować nadmiar wód opadowych, które w innych warunkach mogłyby prowadzić do zale
Inwestycje
Zatrzymać wodę deszczową. Jak miasta przygotowują się do zmian klimatycznych
Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk
Inwestycje
Zielone tory? To dziś niemal norma
Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat
Inwestycje
Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Modernizacja linii znacząco skraca czas przejazdu koleją
Inwestycje
Z Krakowa pod Tatry pociągiem dojedziemy szybciej. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama