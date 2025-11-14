Nadjeżdża krakowskie metro. Budowa będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców?

– Zdecydowana większość ciężkich prac toczy się głęboko pod ziemią i ma minimalny wpływ na codzienne życie miasta. A uciążliwego wpływu na funkcjonowanie Krakowa mieszkańcy obawiali się najbardziej – dodaje Nowak.

Warszawska metoda

To jak wygląda budowa prowadzona metodą tunelową, jak pracuje tarcza TBM i jakie rozwiązania stosuje się, aby ograniczyć hałas, drgania i ingerencję w powierzchnię, można było sprawdzić w Warszawie. Na zaproszenie spółki Metro Warszawskie przedstawiciele Krakowa odwiedzili plac budowy krańcowego odcinka drugiej linii metra oraz powstającą stację techniczno-postojową „Karolin”. Celem tego spotkania było poznanie najlepszych praktyk, technologii i doświadczeń, dzięki którym krakowskie metro będzie mogło powstać z możliwie najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców i miejskiego ruchu. Technologia TBM może być zastosowana w trudnych i zmiennych warunkach geologicznych. Jest nie tylko bardziej ekonomiczna od metod odkrywkowych, co powoduje, że całkowity koszt drążenia tunelu jest niższy, ale – co jest bardzo istotne dla zapowiadanych 10 lat budowy pierwszych linii krakowskiego metra – pozwala na zrealizowanie prac w znacznie krótszym czasie.

Maszyny TBM są bardziej wydajne – wykonanie kilku centymetrów przekopu na minutę umożliwia uzyskanie do 10 metrów postępu prac w ciągu doby. Podczas spotkania w Warszawie jego uczestnicy rozmawiali m.in. o kwestiach bezpieczeństwa budynków, ograniczaniu hałasu i drgań, logistyce urobku oraz organizacji placu budowy w gęstej tkance miejskiej.

Konsultacje w listopadzie

Okazją do wymiany doświadczeń przy budowie metra była nie tylko wizyta w Warszawie. Kraków zorganizował też wstępne konsultacje rynkowe, które mają określić optymalne działania niezbędne do budowy metra. Do pierwszego etapu zgłosiło się 10 firm, a po analizie zgłoszeń wytypowane zostały te z najwyższą liczbą punktów. Do dalszego etapu, który odbędzie się 17 listopada zakwalifikowało się łącznie sześć podmiotów. Konsultacje mają pomóc w zebraniu opinii i doświadczeń z rynku oraz w uzyskaniu praktycznych rekomendacji, a wszystko to ma spowodować sprawne przygotowanie kluczowych dokumentów inwestycyjnych m.in. studium wykonalności i koncepcji metra, wniosku o decyzję środowiskową, projektu budowlanego i decyzji o realizacji robót.

W opracowaniu rozwiązań architektonicznych i społecznych krakowskiego metra pomoże też środowisko akademickie. Kraków podpisał właśnie list intencyjny o współpracy ze środowiskiem akademickim przy projekcie budowy metra. W opracowanie koncepcji przestrzennych i funkcjonalnych, które łączą wiedzę techniczną, architektoniczną i społeczną z potrzebami miasta zostaną zaangażowani także studenci uczelni, które podpisały list, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska. Przy pomocy środowiska akademickiego powstanie też zbiór nazwany roboczo „bankiem koncepcji wstępnych”, zawierający wizualizacje, analizy i projekty funkcjonalne przydatne w dalszym procesie inwestycyjnym metra.