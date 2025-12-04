Remonty i modernizacje dróg z rządowego funduszu. Kto planuje inwestycje?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są planowane zmiany w finansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

W jaki sposób fundusz wspierał dotychczas inwestycje drogowe na poziomie samorządowym?

Dlaczego samorządy podkreślają znaczenie zwiększenia środków w RFRD dla lokalnych inwestycji drogowych?

Jakich zmian oczekują przedstawiciele miast na prawach powiatu w kontekście rozdziału środków z funduszu?

Ponad siedem lat temu powstał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Mimo zmiany władzy dwa lata temu został utrzymany, a nawet ma być rozwijany.

– Chcemy ten fundusz w kolejnych latach nie tylko utrzymywać, ale zwiększać, jeśli chodzi o finansowanie. My wsłuchujemy się w głos samorządów i analizujemy ich oczekiwania – mówił w Sejmie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Zapowiedział też prace nad zwiększeniem środków na inwestycje w tym zakresie. Zaznaczył, że planowane zmiany są odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Resort chciałby też zwiększyć zakres zadań, umożliwiając wsparcie dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o miasta na prawach powiatu prowadzące inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparcie dla samorządów przewidziano na poziomie 2,7 miliarda złotych. I wiele samorządów skorzystało z tej możliwości. Samorządy korzystają z tego wsparcia.