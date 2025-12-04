Remonty i modernizacje dróg z rządowego funduszu. Kto planuje inwestycje?

Aktualizacja: 05.12.2025 00:33 Publikacja: 04.12.2025 15:35
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na remonty i modernizacje dróg przewidziano dla samorządów 2,7 miliarda złotych
Ponad siedem lat temu powstał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Mimo zmiany władzy dwa lata temu został utrzymany, a nawet ma być rozwijany.
– Chcemy ten fundusz w kolejnych latach nie tylko utrzymywać, ale zwiększać, jeśli chodzi o finansowanie. My wsłuchujemy się w głos samorządów i analizujemy ich oczekiwania – mówił w Sejmie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Zapowiedział też prace nad zwiększeniem środków na inwestycje w tym zakresie. Zaznaczył, że planowane zmiany są odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Resort chciałby też zwiększyć zakres zadań, umożliwiając wsparcie dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o miasta na prawach powiatu prowadzące inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparcie dla samorządów przewidziano na poziomie 2,7 miliarda złotych. I wiele samorządów skorzystało z tej możliwości. Samorządy korzystają z tego wsparcia.
Jelenia Góra w 2025 r. zrealizowała przebudowę ulicy Karłowicza wraz z miejscami postojowymi. W tym przypadku całość prac o wartości ponad 7 mln zł została pokryta w 100 proc. – Pełne wsparcie było możliwe dzięki temu, że miasto zostało dotknięte skutkami powodzi z 2024 r. – podkreśla rzecznik prasowy magistratu Marcin Ryłko.
Także powiat łomżyński korzystał w 2025 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i to na kilku zadaniach prowadzonych równolegle. Jak podaje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Mariusz Soliwoda, powiat otrzymał 2,2 mln zł na przebudowy i rozbudowy dróg oraz mostów.
Powiat kolbuszowski otrzymał wsparcie na rozbudowę drogi Cmolas–Świerczów. Całość inwestycji kosztuje ponad 8 mln zł, z czego 5,6 mln zł pochodzi z RFRD. Prace obejmują 3,46 km przebudowywanej trasy. – Inwestowanie środków w rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej to dobra inwestycja, pozwalająca na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która ma też pozytywny wpływ na transport i jakość życia mieszkańców – mówi Józef Kardyś, starosta kolbuszowski.
Z kolei powiat dąbrowski realizuje dwuletnią inwestycję w Szczucinie – przebudowę drogi powiatowej na odcinku 462 metrów, której koszt wynosi 4,4 mln zł. W tym roku powiat otrzymał z RFRD 1,7 mln zł, a w 2026 r. kolejne 500 tys. zł. Starosta dąbrowski, Lesław Wieczorek, wskazuje, że choć odcinek jest krótki, to koszt całego przedsięwzięcia – obejmującego m.in. pełną przebudowę podbudowy drogi i jej odwodnienia – jest znaczący.
Lesław Wieczorek zaznacza, że powiat ma w planach różne wielomilionowe inwestycje, a ich realizacja zależy wyłącznie od wyników przyszłych naborów i wysokości środków, jakie uda się pozyskać.
Nabór wniosków o dofinansowanie z RFRD na 2026 r. został ogłoszony już pod koniec lipca i pierwsze listy zadań rekomendowanych do dofinansowania powoli wpływają do resortu infrastruktury. Powiat dąbrowski stara się o kolejne dotacje. Już złożono wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w Oleśnie o długości ponad 1,3 km, na prawie pięć mln zł.
Z kolei powiat kolbuszowski złożył wnioski o środki na dwie inwestycje o łącznej wartości ponad 18 mln zł. Pierwsza obejmuje ponad 2 km drogi w Ostrowach Baranowskich i Komorowie, na kwotę ponad 7 mln zł. Druga – ponad 3 km trasy w miejscowościach Cmolas, Poręby Dymarskie i Mechowiec – kosztować ma 11,4 mln zł. Łącznie to 5,2 km dróg, które mają zostać gruntownie przebudowane.
Samorządy są zadowolone, że pieniędzy w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ma być więcej. Jednocześnie powiat nie ma wątpliwości, że zwiększenie puli środków w RFRD jest konieczne. – Bez tego wsparcia realizacja inwestycji drogowo–mostowych wyłącznie ze środków własnych byłaby dla nas niezwykle trudna – mówi Soliwoda. – Dzięki Funduszowi udało się nam zrobić wiele inwestycji, które w innym przypadku pozostałyby tylko w planach – dodaje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
A prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, dodaje, że miasta na prawach powiatu powinny mieć osobną pulę środków: – To nas wyróżnia – utrzymujemy nie tylko drogi gminne, ale również wojewódzkie i krajowe. Powiaty ziemskie tego nie robią, a obowiązki mamy takie same – zauważa prezydent.
