Zielone tory? To dziś niemal norma

– W Warszawie posiadamy 348,6 km toru pojedynczego, w tym 46,8 km to torowiska zielone. Do końca roku długość ta wzrośnie do ponad 55 km – zapowiada Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Kraków stawia na ekologię

Budowa nowej linii szybkiego tramwaju Krowodrza Górka – Azory obejmie ok. 2,5 km podwójnego toru, cztery przystanki, sieć trakcyjną, system sterowania ruchem i informację pasażerską. Trasa zacznie się przy pętli „Krowodrza Górka P+R”, pobiegnie wzdłuż ul. Opolskiej, a na wysokości ul. Weissa skręci w stronę południową.

Obecnie trwa procedura środowiskowa i starania o unijne wsparcie w ramach programu FEnIKS 2021–2027. Wniosek złożono w czerwcu 2024 roku. Miasto ubiega się o 173 mln zł, a całkowity koszt inwestycji wynosi 250 mln zł.

Aby inwestycja była bardziej ekologiczna, zmieniono pierwotne założenia. Wprowadzono m.in. ekrany akustyczne typu „zielona ściana” z możliwością obsadzenia roślinnością, korektę geometrii chodników i dróg rowerowych, by ograniczyć wycinkę drzew, oraz dodatkową ekspertyzę fitosanitarną w celu przesadzeń.