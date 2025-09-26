Reklama

Zielone tory? To dziś niemal norma

Władze Krakowa nową inwestycję tramwajową zaplanowały w ten sposób, by ingerencja w zieleń została maksymalnie ograniczona. Po ekologiczne rozwiązania przy takich inwestycjach sięgają też inne miasta.

Publikacja: 26.09.2025 09:18

Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk

Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk

Foto: Krzysztof Bubel

Janina Blikowska

– W Warszawie posiadamy 348,6 km toru pojedynczego, w tym 46,8 km to torowiska zielone. Do końca roku długość ta wzrośnie do ponad 55 km – zapowiada Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Kraków stawia na ekologię

Budowa nowej linii szybkiego tramwaju Krowodrza Górka – Azory obejmie ok. 2,5 km podwójnego toru, cztery przystanki, sieć trakcyjną, system sterowania ruchem i informację pasażerską. Trasa zacznie się przy pętli „Krowodrza Górka P+R”, pobiegnie wzdłuż ul. Opolskiej, a na wysokości ul. Weissa skręci w stronę południową. 

Obecnie trwa procedura środowiskowa i starania o unijne wsparcie w ramach programu FEnIKS 2021–2027. Wniosek złożono w czerwcu 2024 roku. Miasto ubiega się o 173 mln zł, a całkowity koszt inwestycji wynosi 250 mln zł.

Czytaj więcej

Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat
Inwestycje
Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory

Aby inwestycja była bardziej ekologiczna, zmieniono pierwotne założenia. Wprowadzono m.in. ekrany akustyczne typu „zielona ściana” z możliwością obsadzenia roślinnością, korektę geometrii chodników i dróg rowerowych, by ograniczyć wycinkę drzew, oraz dodatkową ekspertyzę fitosanitarną w celu przesadzeń.

Reklama
Reklama

Projekt przewiduje dłuższe odcinki zielonych torowisk, nowe skwery i zieleńce przy ul. Weissa i Jaremy, a także nasadzenia roślin na skarpach przy węźle Weissa. Powiększone wiaty przystankowe z zielonymi dachami oraz trawniki zamiast nawierzchni z kruszywa mają dodatkowo poprawić estetykę i mikroklimat.

Warszawa – tradycja i nowoczesność

Pierwsze zielone torowiska w stolicy pojawiły się 20 lat temu na Bielanach i Bemowie, przy al. Reymonta i ul. Powstańców Śląskich.

Jednak historia sięga jeszcze dalej: przed 1939 rokiem tramwaje na ul. Obozowej jeździły... po trawie. Jerzy S. Majewski w książce „Warszawa nieodbudowana. Lata trzydzieste” wspomina, że starannie skoszony i ukwiecony pas zieleni sprawiał wrażenie łąki, a nie torowiska.

W 2023 roku na odcinku od PKP Koło do pętli Koło torowisko obsadzono mieszanką rozchodnika, bylin i ziół, uzyskując efekt dawnych lat. Rozchodnik, odporny na suszę i niewymagający koszenia, jest dziś podstawową rośliną stosowaną przy takich inwestycjach.

– Zielone tory są standardem przy budowie nowych tras czy przebudowie istniejących torowisk. Zazieleniamy także te odcinki, które nie będą w najbliższym czasie remontowane – mówi Urbanowicz.

Obecnie trwa budowa dwóch tras – przy ul. Rakowieckiej i do Dworca Zachodniego, w sumie 2,5 km. Zieleń pojawi się również na Słomińskiego, Marszałkowskiej i Grójeckiej, poza fragmentami, gdzie musi pozostać przejezdna jezdnia dla służb.

Reklama
Reklama

Zielone torowiska w Poznaniu

Poznań ma 17 072 metry toru pojedynczego z zieloną zabudową, czyli ok. 8,5 km toru podwójnego. Składają się na to 5 258 m toru pokrytego trawą i 11 814 m – rozchodnikiem. – Na razie nie planujemy budowy nowych zielonych torowisk, ale ich wprowadzenie zależeć będzie od przyszłych projektów modernizacji – tłumaczy Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM w Poznaniu.

Przyznaje jednak, że dzięki zielonym torowiskom zwiększa się biologicznie czynna powierzchnia miasta. Ich niewątpliwymi zaletami są również – poza walorami estetycznymi – tłumienie hałasu i ograniczanie drgań, co podnosi jakość życia w mieście.

A Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich dodaje, że korzyści z zielonych torowisk są oczywiste: zwiększają estetykę i zmniejszają poziom hałasu. – Ponadto to zwiększanie powierzchni biologicznej miasta, z myślą o bioróżnorodności i retencji – podkreśla rzecznik Tramwajów Warszawskich. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Miejski Firmy Tramwaje Warszawskie Komunikacja miejska

– W Warszawie posiadamy 348,6 km toru pojedynczego, w tym 46,8 km to torowiska zielone. Do końca roku długość ta wzrośnie do ponad 55 km – zapowiada Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Kraków stawia na ekologię

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat
Inwestycje
Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory
Modernizacja linii znacząco skraca czas przejazdu koleją
Inwestycje
Z Krakowa pod Tatry pociągiem dojedziemy szybciej. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Samorządowe inwestycje prowadzone w czasie wakacji w szkołach obejmują często docieplanie ścian
Inwestycje
Wakacje to czas na termomodernizację szkół i przedszkoli. Mniejsze koszty energii
We Wrocławiu pojawi się nowa trasa tramwajowa. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tramwa
Inwestycje
Duży ruch w inwestycjach tramwajowych: jedne finiszują, inne startują
Przedłużające się prace dotyczące decyzji środowiskowej w żaden sposób nie wstrzymują innych przygot
Inwestycje
Krakowskie metro przyjedzie później. Wpłynęła na to decyzja prezydenta Oświęcimia
Reklama
Reklama
e-Wydanie