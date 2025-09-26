Zielone tory? To dziś niemal norma

Aktualizacja: 26.09.2025 12:45 Publikacja: 26.09.2025 09:18
Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk
– W Warszawie posiadamy 348,6 km toru pojedynczego, w tym 46,8 km to torowiska zielone. Do końca roku długość ta wzrośnie do ponad 55 km – zapowiada Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.
Budowa nowej linii szybkiego tramwaju Krowodrza Górka – Azory obejmie ok. 2,5 km podwójnego toru, cztery przystanki, sieć trakcyjną, system sterowania ruchem i informację pasażerską. Trasa zacznie się przy pętli „Krowodrza Górka P+R”, pobiegnie wzdłuż ul. Opolskiej, a na wysokości ul. Weissa skręci w stronę południową.
Obecnie trwa procedura środowiskowa i starania o unijne wsparcie w ramach programu FEnIKS 2021–2027. Wniosek złożono w czerwcu 2024 roku. Miasto ubiega się o 173 mln zł, a całkowity koszt inwestycji wynosi 250 mln zł.
Aby inwestycja była bardziej ekologiczna, zmieniono pierwotne założenia. Wprowadzono m.in. ekrany akustyczne typu „zielona ściana” z możliwością obsadzenia roślinnością, korektę geometrii chodników i dróg rowerowych, by ograniczyć wycinkę drzew, oraz dodatkową ekspertyzę fitosanitarną w celu przesadzeń.
Projekt przewiduje dłuższe odcinki zielonych torowisk, nowe skwery i zieleńce przy ul. Weissa i Jaremy, a także nasadzenia roślin na skarpach przy węźle Weissa. Powiększone wiaty przystankowe z zielonymi dachami oraz trawniki zamiast nawierzchni z kruszywa mają dodatkowo poprawić estetykę i mikroklimat.
Pierwsze zielone torowiska w stolicy pojawiły się 20 lat temu na Bielanach i Bemowie, przy al. Reymonta i ul. Powstańców Śląskich.
Jednak historia sięga jeszcze dalej: przed 1939 rokiem tramwaje na ul. Obozowej jeździły... po trawie. Jerzy S. Majewski w książce „Warszawa nieodbudowana. Lata trzydzieste” wspomina, że starannie skoszony i ukwiecony pas zieleni sprawiał wrażenie łąki, a nie torowiska.
W 2023 roku na odcinku od PKP Koło do pętli Koło torowisko obsadzono mieszanką rozchodnika, bylin i ziół, uzyskując efekt dawnych lat. Rozchodnik, odporny na suszę i niewymagający koszenia, jest dziś podstawową rośliną stosowaną przy takich inwestycjach.
– Zielone tory są standardem przy budowie nowych tras czy przebudowie istniejących torowisk. Zazieleniamy także te odcinki, które nie będą w najbliższym czasie remontowane – mówi Urbanowicz.
Obecnie trwa budowa dwóch tras – przy ul. Rakowieckiej i do Dworca Zachodniego, w sumie 2,5 km. Zieleń pojawi się również na Słomińskiego, Marszałkowskiej i Grójeckiej, poza fragmentami, gdzie musi pozostać przejezdna jezdnia dla służb.
Poznań ma 17 072 metry toru pojedynczego z zieloną zabudową, czyli ok. 8,5 km toru podwójnego. Składają się na to 5 258 m toru pokrytego trawą i 11 814 m – rozchodnikiem. – Na razie nie planujemy budowy nowych zielonych torowisk, ale ich wprowadzenie zależeć będzie od przyszłych projektów modernizacji – tłumaczy Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM w Poznaniu.
Przyznaje jednak, że dzięki zielonym torowiskom zwiększa się biologicznie czynna powierzchnia miasta. Ich niewątpliwymi zaletami są również – poza walorami estetycznymi – tłumienie hałasu i ograniczanie drgań, co podnosi jakość życia w mieście.
A Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich dodaje, że korzyści z zielonych torowisk są oczywiste: zwiększają estetykę i zmniejszają poziom hałasu. – Ponadto to zwiększanie powierzchni biologicznej miasta, z myślą o bioróżnorodności i retencji – podkreśla rzecznik Tramwajów Warszawskich.
