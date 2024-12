Od 1 stycznia obowiązkowa segregacja odzieży. Inaczej wyższe opłaty za śmieci

Przyznaje, że pojemniki organizacji charytatywnych były przepełnione, a mieszkańcy zostawiali wokół nich worki z odpadami zmieszanymi. Tak powstał program „100% korzyści”.

- Wszystkie pojemniki tego typu zniknęły z terenów miejskich. MPO nawiązało współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, który gwarantuje, że tekstylia trafiają tam, gdzie są potrzebne. Następnie podzielono zadania: MPO odbiera tekstylia od mieszkańców – bezpośrednio z domów, po wcześniejszym umówieniu terminu przez telefon, PCK segreguje je i wybiera te, które mogą być przydatne dla ich podopiecznych. To, co zostaje MPO przetwarza - mówi urzędniczka.

Także w Szczecinie segregacja zniszczonej odzieży obowiązuje od kilku lat. - Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście segregacja tekstyliów obowiązuje już od kilku lat, a odzież, buty i inne materiały są przyjmowane w Ekoportach - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecina. Na terenie miasta jest osiem Ekoportów, rocznie trafia tam ok. 170 ton odpadów z kategorii tekstylia i odzież.

Wysokie kary za wrzucenie tekstyliów do niewłaściwego pojemnika

We Wrocławiu przeprowadzono dokładną analizę ilościową wyrzucanej odzieży i tekstyliów do odpadów komunalnych. I wyszło, że takie śmieci stanowią zaledwie 2 proc. wszystkich odpadów. - W tej sytuacji dodatkowe pojemniki przy każdej wiacie śmietnikowej nie mają uzasadnienia ekonomicznego - mówi Michał Guz, z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W tym mieście tekstylia można oddawać do obu miejskich PSZOK-ów.

Nieprzestrzeganie nowych przepisów wiąże się z ryzykiem kar finansowych, których wysokość ustalają samorządy. Zazwyczaj wynoszą one dwukrotność, trzykrotność lub czterokrotność podstawowej opłaty za odbiór odpadów.