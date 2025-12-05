Reklama

Niemal 900 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową. Nowy nabór dla samorządów

Ruszył nowy nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową oraz na komunalne instalacje do przetwarzania odpadów. W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do rozdysponowania niemal 900 mln zł.

Publikacja: 05.12.2025 13:32

Spółka Aquanet, główny operator sieci wodno-kanalizacyjnej dla Poznania i okolic, tylko w ubiegłym r

Spółka Aquanet, główny operator sieci wodno-kanalizacyjnej dla Poznania i okolic, tylko w ubiegłym roku pozyskała aż 203 mln zł wsparcia z programu FEnIKS

Foto: adobestock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie inwestycje wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
  • Dlaczego program FEnIKS jest ceniony przez korzystające z niego podmioty?
  • Jakie korzyści społeczne i środowiskowe wynikają z budowy sieci kanalizacyjnej?
  • Które innowacyjne rozwiązania poprawiają efektywność procesów wodno-kanalizacyjnych?
  • Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie w ramach nowego naboru?
  • Dlaczego przyspieszenie inwestycji jest istotne dla polskich samorządów?

Pieniądze można dostać m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych. A podmioty, które już skorzystały z unijnego programu FEnIKS, bardzo sobie to chwalą.

 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to nie tylko kwestia komfortu, ale też ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Zaplanowane w ramach projektu działania mogą wpłynąć na poprawę obecnego trendu społeczno-gospodarczego – mówi Agata Kowalska, naczelnik Wydziału Informacji i Mediów Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim. To miasto w ubiegłym roku pozyskało ponad 23 mln zł z programu FEnIKS.

Wielka modernizacja stacji uzdatniania wody

Spółka Aquanet, główny operator sieci wodno-kanalizacyjnej dla Poznania i okolic, tylko w ubiegłym roku pozyskała aż 203 mln zł wsparcia z programu FEnIKS. Dofinansowanie dotyczy trzech dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących zarówno modernizację infrastruktury wodociągowej, budowę nowych odcinków kanalizacji, jak i wdrażanie rozwiązań retencyjnych.

Największy z projektów to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej… etap VI”, w ramach którego powstanie ponad 50 km nowej kanalizacji sanitarnej, co umożliwi przyłączenie blisko 6 tys. mieszkańców. – To bardzo zróżnicowane zadania, które dotyczą wielu odnóg naszej działalności – produkcji i dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwala na planowanie i realizację inwestycji w dużej skali. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców aglomeracji – mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W efekcie prezydenckiego weta mieszkańcy nie uzyskają prawa do szerszej i bardziej szczegółowej info
Usługi komunalne
Co z kranówką po prezydenckim wecie? Firmy wodociągowe w zawieszeniu

Jednym z najważniejszych elementów poznańskich inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Wiśniowej – obiektu, który odpowiada za dostawy wody dla znacznej części miasta. Wprowadzane rozwiązania mają poprawić smak, zapach i barwę wody, a także zwiększyć bezpieczeństwo jej produkcji w czasie powodzi i susz.

Z kolei trzeci projekt dotyczy gospodarowania wodami opadowymi i rozwoju małej retencji. Najważniejszym elementem jest zbiornik retencyjny na poznańskiej Łacinie, który pomieści blisko 2 mln litrów wody i odciąży kanalizację deszczową przy intensywnych opadach. Teren wokół zbiornika zostanie przekształcony w park, co dodatkowo podniesie walory rekreacyjne okolicy.

Nowa kanalizacja to ochrona środowiska

Z programu FEnIKS korzysta również Aleksandrów Łódzki, który dynamicznie rozwija swoją infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. 21 sierpnia 2024 r. miasto podpisało z NFOŚiGW umowę na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki”.

Spółka PGKiM otrzymała 23,26 mln zł dofinansowania przy wartości całkowitej inwestycji wynoszącej ponad 53,8 mln zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje siedem zadań, dzięki którym kanalizacja dotrze do kolejnych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw.

Jak podkreśla Agata Kowalska z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim, budowa sieci kanalizacji sanitarnej to nie tylko kwestia komfortu, ale też ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Naukowcy alarmują, że poziom retencji musi w Polsce wzrosnąć co najmniej dwukrotnie, aby skutecznie
Ekologia
Szeroki wachlarz możliwości dla gmin w zakresie retencji wody

– Dzięki inwestycjom możliwa będzie poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy jako miejsca korzystnego do osiedlenia. Dlatego program polecamy również innym samorządom i spółkom wodociągowym – mówi Agata Kowalska.

Z efektów projektu w Aleksandrowie Łódzkim skorzysta ponad 1000 mieszkańców, a także lokalne firmy i instytucje publiczne. Gmina jest już po postępowaniu przetargowym i – jak deklaruje PGKiM – jeśli nie pojawią się odwołania, umowy z wykonawcami zostaną podpisane jeszcze w grudniu, a budowa ruszy na początku nadchodzącego roku.

Są pieniądze na inteligentne systemy zarządzania sieciami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór na inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczanie ścieków z budżetem 720 mln zł. Potrwa on od 1 grudnia do 31 marca 2026 r.

Środki są przeznaczone dla większych miast i gmin – takich, które obsługują co najmniej kilkanaście tysięcy mieszkańców. Wsparcie obejmuje budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz tworzenie nowych systemów kanalizacyjnych.

Możliwe jest także finansowanie zadań uzupełniających, takich jak inteligentne systemy zarządzania sieciami, instalacje OZE (również wykorzystujące energię ze ścieków), urządzenia energooszczędne, działania poprawiające efektywność dostaw wody, jej oszczędzanie i ponowne wykorzystanie, a także projekty edukacyjne.

Reklama
Reklama

O środki mogą ubiegać się samorządy i ich związki, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz spółki wodne. Dotacja może pokryć do 70 proc. kosztów, a projekty muszą dotyczyć aglomeracji ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Równolegle trwa nabór na budowę i modernizację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z budżetem 160 mln zł. Wsparcie służy zwiększeniu odzysku i recyklingu, zwłaszcza materiałowego i organicznego.

Czytaj więcej

Warszawa nie marnuje wody z basenów już od sześciu sezonów
Ekologia
Jak działa wodny recykling. „Krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym”

Dofinansowaniem mogą zostać objęte także sortownie i instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki. Minimalna wartość projektu to 12 mln zł, a dotacja może sięgnąć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Chętni na te dotacje mają czas na złożenie wniosku do końca stycznia.

Dzięki wsparciu można działać szybciej

Dlaczego warto sięgać po takie dofinansowanie? Inwestycje wodno-ściekowe to jedne z najkosztowniejszych zadań, jakie realizują polskie samorządy, a jednocześnie należą do projektów o największym wpływie na zdrowie mieszkańców, stan środowiska i atrakcyjność inwestycyjną gmin.

Reklama
Reklama

Dofinansowanie zmniejsza obciążenie lokalnych budżetów i pozwala szybciej nadrabiać infrastrukturalne zaległości. Korzyści odczuwalne są przez dekady – w postaci lepszej jakości wody, mniejszej liczby awarii, niższych kosztów eksploatacji, a także większej odporności na susze i nawałnice.

– FEnIKS to narzędzie, które pozwala nam realizować inwestycje przekraczające możliwości zwykłego budżetu. Dzięki temu możemy działać szybciej, nowocześniej i na znacznie większą skalę. To wsparcie realnie podnosi jakość życia mieszkańców i wzmacnia odporność całego regionu. Właśnie dlatego warto po nie sięgać – mówi Przemysław Ciupka, rzecznik Aquanetu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zadania Samorządu ścieki gospodarka wodno-ściekowa
Rzeszów, który od lat inwestuje w transport niskoemisyjny, otrzymał na swój projekt ponad 316 mln zł
Fundusze Unijne
Unijne miliony na nowoczesny transport i drogi rowerowe
Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Fundusze Unijne
Nowe pociągi dla Śląska dzięki wartemu 250 mln zł wsparciu z KPO
We Wrocławiu trwają przygotowania do realizacji jednego z największych projektów w historii miasta –
Fundusze Unijne
Miliardowe inwestycje. Miasta budują linie tramwajowe finansowane z funduszy UE
Poza samochodami osobowymi wsparcie z programu NaszEauto obejmie małe busy i auta dostawcze
Fundusze Unijne
Dotacje do aut elektrycznych. Samorządy chcą z nich skorzystać
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
W sierpniu tego roku działające od 13 lat lotnisko w Modlinie odprawiło 30-milionowego pasażera
Fundusze Unijne
Pociągiem na lotnisko w Modlinie za pieniądze UE
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama