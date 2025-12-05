Niemal 900 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową. Nowy nabór dla samorządów

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie inwestycje wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Dlaczego program FEnIKS jest ceniony przez korzystające z niego podmioty?

Jakie korzyści społeczne i środowiskowe wynikają z budowy sieci kanalizacyjnej?

Które innowacyjne rozwiązania poprawiają efektywność procesów wodno-kanalizacyjnych?

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie w ramach nowego naboru?

Dlaczego przyspieszenie inwestycji jest istotne dla polskich samorządów?

Pieniądze można dostać m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych. A podmioty, które już skorzystały z unijnego programu FEnIKS, bardzo sobie to chwalą.

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to nie tylko kwestia komfortu, ale też ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Zaplanowane w ramach projektu działania mogą wpłynąć na poprawę obecnego trendu społeczno-gospodarczego – mówi Agata Kowalska, naczelnik Wydziału Informacji i Mediów Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim. To miasto w ubiegłym roku pozyskało ponad 23 mln zł z programu FEnIKS.

Wielka modernizacja stacji uzdatniania wody

Spółka Aquanet, główny operator sieci wodno-kanalizacyjnej dla Poznania i okolic, tylko w ubiegłym roku pozyskała aż 203 mln zł wsparcia z programu FEnIKS. Dofinansowanie dotyczy trzech dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących zarówno modernizację infrastruktury wodociągowej, budowę nowych odcinków kanalizacji, jak i wdrażanie rozwiązań retencyjnych.

Największy z projektów to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej… etap VI”, w ramach którego powstanie ponad 50 km nowej kanalizacji sanitarnej, co umożliwi przyłączenie blisko 6 tys. mieszkańców. – To bardzo zróżnicowane zadania, które dotyczą wielu odnóg naszej działalności – produkcji i dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwala na planowanie i realizację inwestycji w dużej skali. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców aglomeracji – mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet.