Co z kranówką po prezydenckim wecie? Firmy wodociągowe w zawieszeniu

Projekt przewidywał ocenę ryzyka, regularne przeglądy, szerszy monitoring i lepsze informowanie odbiorców o jakości wody. Państwo planowało przeznaczyć na wsparcie samorządów 1,7 mld zł do 2034 r., ale to – zdaniem krytyków nowych przepisów – kwota dużo za mała wobec potrzeb. Dla branży wodociągowej decyzja prezydenta Karola Nawrockiego oznacza przede wszystkim powrót do stanu niepewności, bo wiele spółek już przygotowało się na nowe wymogi.

Na własną rękę redukują straty wody

– Weto oznacza, że nadal działamy w oparciu o obecne przepisy. MPWiK Wrocław jest już gotowe do udostępnienia danych o stratach wody, ale obecnie brak krajowych regulacji – zauważa Martyna Bańcerek, rzeczniczka wrocławskiego MPWiK.

Wrocław zredukował już straty wody z 15 proc. do zaledwie 5 proc. Oznacza to, że miasto jest gotowe na unijne wymagania – ale krajowe prawo na razie tego nie odzwierciedla.

– Inteligentny system wykrywa ukryte wycieki wody, które nie od razu pojawiają się na powierzchni. Dzięki temu dziś MPWiK Wrocław jest jednym z liderów branży. Jednocześnie stale modernizujemy sieci wodociągowe. Stosujemy także nowoczesny system predykcyjny, który pozwala na wykrywanie potencjalnych awarii i zapobieganie problemom, zanim wpłyną one na funkcjonowanie miasta – mówi Martyna Bańcerek.

Gdańsk również przygotował się do zmiany przepisów. Gdańskie Wodociągi nie kryją, że weto w praktyce oznacza zatrzymanie procesu, do którego spółka już się dostosowała. – Spółka poczyniła już szereg działań, aby spełnić ustawowe obowiązki – łącznie z doposażeniem laboratorium w kosztowny sprzęt. Byliśmy gotowi – mówi rzeczniczka Magdalena Kiljan.

Nowe rozwiązania w zawieszeniu

Z kolei władze Poznania zwracają uwagę na inny problem – weto wydłuża proces legislacyjny i pogłębia niepewność organizacyjną i kosztową w branży. – Dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oznacza to dalszą niepewność, w szczególności w zakresie dodatkowych kosztów, jakie musiałyby one ponosić w związku z realizacją nowych obowiązków – uważa Bartosz Paprzycki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.