Co z kranówką po prezydenckim wecie? Firmy wodociągowe w zawieszeniu

W efekcie prezydenckiego weta mieszkańcy nie uzyskają prawa do szerszej i bardziej szczegółowej informacji o jakości wody, którą pije
– Ustawa miała wprowadzić m.in. szerszy zakres monitorowania parametrów jakości wody, opartych na normach obowiązujących w Unii Europejskiej, co wiązałoby się z koniecznością częstszych i bardziej zaawansowanych badań laboratoryjnych – mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskich Wodociągów.
Urzędniczka dodaje, że w efekcie prezydenckiego weta mieszkaniec nie uzyska prawa do szerszej i bardziej szczegółowej informacji o jakości wody, którą pije. A to w praktyce oznacza, że to, co w wielu krajach Unii staje się standardem, w Polsce na razie nie będzie obligatoryjne.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, uznając, że nakłada na samorządy, wspólnoty i spółdzielnie zbyt wiele nowych obowiązków. Choć ustawa wdraża unijną dyrektywę o wodzie pitnej, prezydent twierdzi, że idzie dalej, niż wymaga tego UE, co mogłoby podnieść koszty i w efekcie ceny wody oraz ścieków dla mieszkańców.
Projekt przewidywał ocenę ryzyka, regularne przeglądy, szerszy monitoring i lepsze informowanie odbiorców o jakości wody. Państwo planowało przeznaczyć na wsparcie samorządów 1,7 mld zł do 2034 r., ale to – zdaniem krytyków nowych przepisów – kwota dużo za mała wobec potrzeb. Dla branży wodociągowej decyzja prezydenta Karola Nawrockiego oznacza przede wszystkim powrót do stanu niepewności, bo wiele spółek już przygotowało się na nowe wymogi.
– Weto oznacza, że nadal działamy w oparciu o obecne przepisy. MPWiK Wrocław jest już gotowe do udostępnienia danych o stratach wody, ale obecnie brak krajowych regulacji – zauważa Martyna Bańcerek, rzeczniczka wrocławskiego MPWiK.
Wrocław zredukował już straty wody z 15 proc. do zaledwie 5 proc. Oznacza to, że miasto jest gotowe na unijne wymagania – ale krajowe prawo na razie tego nie odzwierciedla.
– Inteligentny system wykrywa ukryte wycieki wody, które nie od razu pojawiają się na powierzchni. Dzięki temu dziś MPWiK Wrocław jest jednym z liderów branży. Jednocześnie stale modernizujemy sieci wodociągowe. Stosujemy także nowoczesny system predykcyjny, który pozwala na wykrywanie potencjalnych awarii i zapobieganie problemom, zanim wpłyną one na funkcjonowanie miasta – mówi Martyna Bańcerek.
Gdańsk również przygotował się do zmiany przepisów. Gdańskie Wodociągi nie kryją, że weto w praktyce oznacza zatrzymanie procesu, do którego spółka już się dostosowała. – Spółka poczyniła już szereg działań, aby spełnić ustawowe obowiązki – łącznie z doposażeniem laboratorium w kosztowny sprzęt. Byliśmy gotowi – mówi rzeczniczka Magdalena Kiljan.
Z kolei władze Poznania zwracają uwagę na inny problem – weto wydłuża proces legislacyjny i pogłębia niepewność organizacyjną i kosztową w branży. – Dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oznacza to dalszą niepewność, w szczególności w zakresie dodatkowych kosztów, jakie musiałyby one ponosić w związku z realizacją nowych obowiązków – uważa Bartosz Paprzycki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
Podkreśla, że wejście w życie nowych przepisów wymagałoby wdrożenia zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody, ciągłego monitoringu i opracowywania Planów Bezpieczeństwa Wody, a dodatkowo mieszkańcy mieliby być corocznie informowani o kosztach i zużyciu.
To wszystko teraz pozostaje w zawieszeniu. Samorządy zwracają również uwagę na obowiązki, jakie projekt ustawy nakładał na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (chodzi m.in. i nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne).
Branża jest zgodna w jednym: brak nowych przepisów nie zatrzyma działań najbardziej rozwiniętych spółek, ale spowolni ujednolicanie standardów w całym kraju. Weto oznacza ulgę dla samorządów dziś, lecz jednocześnie opóźnia modernizacje, które – w ramach unijnej dyrektywy – prędzej czy później będą musiały zostać wykonane.
