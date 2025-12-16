Reklama

Nowe tramwaje za unijne pieniądze. Poprawiają bezpieczeństwo i komfort pasażerów

Kraków kupuje 20 nowych niskopodłogowych tramwajów. Na duże zakupy takich pojazdów wybrały się też Warszawa czy Wrocław.

Publikacja: 16.12.2025 16:46

Warszawa kupuje właśnie 160 nowych tramwajów

Warszawa kupuje właśnie 160 nowych tramwajów

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze inwestycje tramwajowe w Krakowie?
  • Na jakie linie w Krakowie trafią nowe niskopodłogowe tramwaje?
  • Jak Wrocław planuje rozbudowę swojego taboru tramwajowego?
  • Jakie zmiany w prowadzeniu przetargów wprowadziły Tramwaje Warszawskie?

– Planujemy kontynuować wymianę starszego taboru oraz zabezpieczyć pojazdy dla nowych i rozbudowywanych tras tramwajowych. 10 grudnia uruchomiliśmy wstępne konsultacje rynkowe dot. zakupu aż 160 tramwajów. To pierwszy krok do zakupu nowych pojazdów dla wrocławskiego MPK. Po zakończeniu tej procedury przejdziemy do ogłaszania przetargów – zapowiada Marta Baluch z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

Krakowskie składy na baterię

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Krakowie kontynuuje wymianę floty tramwajowej. Kilka dni temu przedstawiciele zarządu MPK oraz producenta, firmy Pesa Bydgoszcz podpisali umowę na dostawę 20 nowych tramwajów.

– To ważny zakup, bo jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo i komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Z myślą o bezpieczeństwie pasażerów i mieszkańców miasta w każdym z 20 wagonów zostaną zamontowane urządzenia AED – zapowiada Stanisław Kracik, zastępca prezydenta Krakowa.

Czytaj więcej

Budowa ITS w Katowicach została dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego k
Transport
Miasta inwestują w systemy ITS. Finansowe wsparcie zapewniają fundusze unijne
Reklama
Reklama

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 43 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego. Jeden z wagonów będzie także wyposażony w specjalne baterie, które umożliwią przejazd bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km.

– Zastosowanie baterii trakcyjnych w tak długich pojazdach to rozwiązanie innowacyjne w skali kraju, które zwiększa elastyczność eksploatacji i wpisuje się w kierunek zrównoważonego transportu miejskiego – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy Bydgoszcz. 

Pierwsze składy z tego zamówienia mają trafić do miasta w trzecim kwartale 2028 r., a ostatnie w połowie 2029 r. Całkowity koszt zakupu to ponad 461 mln zł.

Nowe tramwaje trafią na najbardziej popularne krakowskie linie – w tym m.in. na linię nr 52, łączącą „Czerwone Maki P+R” z os. Piastów w Nowej Hucie. Zastąpią wszystkie potrójne składy wysokopodłogowych wagonów 105Na, które obecnie jeszcze kursują.

Nowe tramwaje jadą do Wrocławia

Także Wrocław inwestuje w nowy tabor tramwajowy. Do miasta trafiają składy Pesa Twist 146 N. Podstawowy kontrakt obejmował 24 tramwaje, jednak Wrocław zdecydował się wykorzystać prawo opcji i łącznie zamówił 40 pojazdów. Całkowita wartość umowy po wykorzystaniu opcji przekracza 337 mln zł.

Pierwsze 24 składy już są w mieście, a dodatkowe będą systematycznie dostarczane. Pierwszy z tych 16 już trafił do miasta w październiku. – Dalsze dostawy i homologacje trwają, a kolejne wagony będą przyjeżdżać do 2026 r. – mówi Marta Baluch z MPK Wrocław.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe z peronami, zadaszeniem, bezpiecznymi przejściami oraz ciąg
Fundusze Unijne
Samorządy dostają miliony z UE na rozwój miejskiego transportu

Zakup współfinansowany jest ze środków unijnych z programu FEnIKS. Wysokość dofinansowania to prawie 193,6 mln zł, co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu sięga 291,3 mln zł. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków MPK Wrocław i budżetu miasta. – Korzystamy także z innych źródeł, jak KPO, co pozwala uwolnić dodatkowe fundusze na kolejne inwestycje – tłumaczy Marta Baluch.

A Warszawa rozstrzyga swój przetarg

Taką samą liczbę nowych tramwajów – czyli 160 sztuk – kupuje właśnie Warszawa. Tramwaje Warszawskie w lipcu otworzyły koperty w przetargu. Obejmuje on zamówienie na maksymalnie 64 tramwaje jednokierunkowe i 96 tramwajów dwukierunkowych, z czego w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) – 20 tramwajów w wersji jednokierunkowej.

Przetarg ma charakter ramowy, co oznacza, że zakup nowych pojazdów jest dwuetapowy. W pierwszym kroku (w celu zawarcia umowy ramowej) tramwajarze oceniają oferty oraz kwalifikacje wykonawców. – Umowy ramowe zawrzemy z zakwalifikowanymi podmiotami na okres 48 miesięcy. W tym czasie będziemy mogli podpisać z jednym dostawcą umowę wykonawczą, tj. zlecić produkcję i dostawy tramwajów. W tym kroku dostawcy będą konkurować wyłącznie ceną. To oznacza, że ceny otrzymanych teraz ofert nie są ostateczne – przekazują Tramwaje Warszawskie.

Chętne na dostarczenie składów są dwie firmy: Skoda Transportation i Hyundai Rotem Company. – Kończymy etap oceny ofert. Proces ten wymagał wyjaśnień różnych kwestii, a z uwagi na wartość zamówienia konieczna była także korespondencja z Komisją Europejską – tłumaczy Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Przypomina, że w ramach części pożyczkowej KPO spółka ma zabezpieczone środki na zakup 20 nowych tramwajów. – Nabycie większej liczby tramwajów jest uzależnione od pozyskania funduszy – stąd taka elastyczna forma zamówienia w postaci przetargu ramowego – podkreśla rzecznik.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Miejski Firmy Tramwaje Warszawskie zarządzanie transportem drogowym transport publiczny
W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe z peronami, zadaszeniem, bezpiecznymi przejściami oraz ciąg
Fundusze Unijne
Samorządy dostają miliony z UE na rozwój miejskiego transportu
Kata Tüttő, przewodnicząca Komitetu Regionów i Siegfried Mureșan, współsprawozdawca Parlamentu Europ
Fundusze Unijne
Komitet Regionów zdecydowanie broni polityki spójności, chce też uproszczeń
Spółka Aquanet, główny operator sieci wodno-kanalizacyjnej dla Poznania i okolic, tylko w ubiegłym r
Fundusze Unijne
Niemal 900 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową. Nowy nabór dla samorządów
Rzeszów, który od lat inwestuje w transport niskoemisyjny, otrzymał na swój projekt ponad 316 mln zł
Fundusze Unijne
Unijne miliony na nowoczesny transport i drogi rowerowe
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Fundusze Unijne
Nowe pociągi dla Śląska dzięki wartemu 250 mln zł wsparciu z KPO
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama