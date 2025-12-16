Nowe tramwaje za unijne pieniądze. Poprawiają bezpieczeństwo i komfort pasażerów

Aktualizacja: 16.12.2025 17:40 Publikacja: 16.12.2025 16:46
Warszawa kupuje właśnie 160 nowych tramwajów
– Planujemy kontynuować wymianę starszego taboru oraz zabezpieczyć pojazdy dla nowych i rozbudowywanych tras tramwajowych. 10 grudnia uruchomiliśmy wstępne konsultacje rynkowe dot. zakupu aż 160 tramwajów. To pierwszy krok do zakupu nowych pojazdów dla wrocławskiego MPK. Po zakończeniu tej procedury przejdziemy do ogłaszania przetargów – zapowiada Marta Baluch z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Krakowie kontynuuje wymianę floty tramwajowej. Kilka dni temu przedstawiciele zarządu MPK oraz producenta, firmy Pesa Bydgoszcz podpisali umowę na dostawę 20 nowych tramwajów.
– To ważny zakup, bo jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo i komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Z myślą o bezpieczeństwie pasażerów i mieszkańców miasta w każdym z 20 wagonów zostaną zamontowane urządzenia AED – zapowiada Stanisław Kracik, zastępca prezydenta Krakowa.
Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 43 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego. Jeden z wagonów będzie także wyposażony w specjalne baterie, które umożliwią przejazd bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km.
– Zastosowanie baterii trakcyjnych w tak długich pojazdach to rozwiązanie innowacyjne w skali kraju, które zwiększa elastyczność eksploatacji i wpisuje się w kierunek zrównoważonego transportu miejskiego – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy Bydgoszcz.
Pierwsze składy z tego zamówienia mają trafić do miasta w trzecim kwartale 2028 r., a ostatnie w połowie 2029 r. Całkowity koszt zakupu to ponad 461 mln zł.
Nowe tramwaje trafią na najbardziej popularne krakowskie linie – w tym m.in. na linię nr 52, łączącą „Czerwone Maki P+R” z os. Piastów w Nowej Hucie. Zastąpią wszystkie potrójne składy wysokopodłogowych wagonów 105Na, które obecnie jeszcze kursują.
Także Wrocław inwestuje w nowy tabor tramwajowy. Do miasta trafiają składy Pesa Twist 146 N. Podstawowy kontrakt obejmował 24 tramwaje, jednak Wrocław zdecydował się wykorzystać prawo opcji i łącznie zamówił 40 pojazdów. Całkowita wartość umowy po wykorzystaniu opcji przekracza 337 mln zł.
Pierwsze 24 składy już są w mieście, a dodatkowe będą systematycznie dostarczane. Pierwszy z tych 16 już trafił do miasta w październiku. – Dalsze dostawy i homologacje trwają, a kolejne wagony będą przyjeżdżać do 2026 r. – mówi Marta Baluch z MPK Wrocław.
Zakup współfinansowany jest ze środków unijnych z programu FEnIKS. Wysokość dofinansowania to prawie 193,6 mln zł, co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu sięga 291,3 mln zł. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków MPK Wrocław i budżetu miasta. – Korzystamy także z innych źródeł, jak KPO, co pozwala uwolnić dodatkowe fundusze na kolejne inwestycje – tłumaczy Marta Baluch.
Taką samą liczbę nowych tramwajów – czyli 160 sztuk – kupuje właśnie Warszawa. Tramwaje Warszawskie w lipcu otworzyły koperty w przetargu. Obejmuje on zamówienie na maksymalnie 64 tramwaje jednokierunkowe i 96 tramwajów dwukierunkowych, z czego w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) – 20 tramwajów w wersji jednokierunkowej.
Przetarg ma charakter ramowy, co oznacza, że zakup nowych pojazdów jest dwuetapowy. W pierwszym kroku (w celu zawarcia umowy ramowej) tramwajarze oceniają oferty oraz kwalifikacje wykonawców. – Umowy ramowe zawrzemy z zakwalifikowanymi podmiotami na okres 48 miesięcy. W tym czasie będziemy mogli podpisać z jednym dostawcą umowę wykonawczą, tj. zlecić produkcję i dostawy tramwajów. W tym kroku dostawcy będą konkurować wyłącznie ceną. To oznacza, że ceny otrzymanych teraz ofert nie są ostateczne – przekazują Tramwaje Warszawskie.
Chętne na dostarczenie składów są dwie firmy: Skoda Transportation i Hyundai Rotem Company. – Kończymy etap oceny ofert. Proces ten wymagał wyjaśnień różnych kwestii, a z uwagi na wartość zamówienia konieczna była także korespondencja z Komisją Europejską – tłumaczy Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.
Przypomina, że w ramach części pożyczkowej KPO spółka ma zabezpieczone środki na zakup 20 nowych tramwajów. – Nabycie większej liczby tramwajów jest uzależnione od pozyskania funduszy – stąd taka elastyczna forma zamówienia w postaci przetargu ramowego – podkreśla rzecznik.
