Nowe tramwaje za unijne pieniądze. Poprawiają bezpieczeństwo i komfort pasażerów

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 43 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego. Jeden z wagonów będzie także wyposażony w specjalne baterie, które umożliwią przejazd bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km.

– Zastosowanie baterii trakcyjnych w tak długich pojazdach to rozwiązanie innowacyjne w skali kraju, które zwiększa elastyczność eksploatacji i wpisuje się w kierunek zrównoważonego transportu miejskiego – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy Bydgoszcz.

Pierwsze składy z tego zamówienia mają trafić do miasta w trzecim kwartale 2028 r., a ostatnie w połowie 2029 r. Całkowity koszt zakupu to ponad 461 mln zł.

Nowe tramwaje trafią na najbardziej popularne krakowskie linie – w tym m.in. na linię nr 52, łączącą „Czerwone Maki P+R” z os. Piastów w Nowej Hucie. Zastąpią wszystkie potrójne składy wysokopodłogowych wagonów 105Na, które obecnie jeszcze kursują.

Nowe tramwaje jadą do Wrocławia

Także Wrocław inwestuje w nowy tabor tramwajowy. Do miasta trafiają składy Pesa Twist 146 N. Podstawowy kontrakt obejmował 24 tramwaje, jednak Wrocław zdecydował się wykorzystać prawo opcji i łącznie zamówił 40 pojazdów. Całkowita wartość umowy po wykorzystaniu opcji przekracza 337 mln zł.

Pierwsze 24 składy już są w mieście, a dodatkowe będą systematycznie dostarczane. Pierwszy z tych 16 już trafił do miasta w październiku. – Dalsze dostawy i homologacje trwają, a kolejne wagony będą przyjeżdżać do 2026 r. – mówi Marta Baluch z MPK Wrocław.