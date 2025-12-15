Samorządy dostają miliony z UE na rozwój miejskiego transportu

Aktualizacja: 15.12.2025 18:06 Publikacja: 15.12.2025 15:07
W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe z peronami, zadaszeniem, bezpiecznymi przejściami oraz ciągami pieszymi i rowerowymi
Unijne wsparcie dla rozwoju nowoczesnej miejskiej mobilności otrzyma Bytom. Z prawie 60 mln zł, jakie pochłonie budowa dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych, prawie 41 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Miasto właśnie podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które zapewni finansowanie przedsięwzięcia.
– Centra przesiadkowe umożliwią bytomianom wygodne korzystanie ze zwiększającej się liczby połączeń kolei metropolitalnej, połączeń autobusowo-tramwajowych czy Metroroweru – informuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
W centrum miasta zniknie stary i niefunkcjonalny dworzec autobusowy przy pl. Wolskiego, należący do najbrzydszych w aglomeracji. W ramach zastępującego dworzec centrum przesiadkowego powstanie m.in. nowe Centrum Obsługi Pasażera, zatoki autobusowe, perony, zadaszenia, bezpieczne przejścia oraz ciągi piesze i rowerowe. Obiekt ma być ekologiczny i dostępny. Pojawią się stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych i panele fotowoltaiczne, zostanie też uruchomiony nowoczesny system informacji dla pasażerów.
Drugie centrum przesiadkowe powstanie w dzielnicy Karb, w sąsiedztwie przystanku kolejowego, gdzie zostaną zainstalowane wygodne wiaty i wybudowane nowe parkingi na 46 miejsc z oświetlonymi dojściami. Oba centra wraz z trzecim, które zaplanowano w Stroszku, mają stworzyć zintegrowaną i uzupełniającą się sieć transportową. Łączny koszt realizacji trzech inwestycji to 70 mln zł. Wszystkie mają być gotowe przed końcem 2028 r.
– W Bytomiu przy wsparciu Funduszy Europejskich powstaje system, który da pasażerom realny wybór: autobus, tramwaj, kolej, rower, a wszystko będzie działać razem. Tworzymy transport publiczny nowej generacji – zapowiada Joanna Lech, dyrektor CUPT.
Inwestycje w centra przesiadkowe i parkingi Park & Ride są dofinansowywane z unijnych funduszy wspierających miejskie inwestycje transportowe. Na przełomie sierpnia i września 2025 r. z programu FENiKS na lata 2021–2027 ponad 219 mln zł przeznaczono na zintegrowane centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej, powstające w pobliżu dworca kolejowego. W ramach wartej łącznie 367 mln zł inwestycji powstanie nowy dworzec autobusowy, infrastruktura P&R oraz Kiss & Ride, a także system dynamicznej informacji pasażerskiej. Centrum ma połączyć dworzec kolejowy z transportem osobowym i autobusowym oraz włączy ruch samochodów w budowaną śródmiejską obwodnicę Bielska-Białej.
Z kolei początek września przyniósł decyzje CUPT o wsparciu kwotą 180 mln zł inwestycji w usprawnienie miejskiej komunikacji w Zielonej Górze. Przedsięwzięcie warte w sumie prawie 212 mln zł obejmujące modernizację systemu informacji pasażerskiej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem ITS, ma być sfinalizowane w połowie 2029 r.
W drugiej połowie 2025 r. CUPT dofinansowywał również budowę centrów przesiadkowych w Kowarach, Ostrowie Wielkopolskim, Mielnie i Krynicznie. Łącznie w ramach FENiKS 2021–2027 na inwestycje zwiększające dostępność transportu publicznego, zwłaszcza ekologicznego, a także na skracające czas podróży przez poprawę spójności sieci komunikacyjnej Polska otrzymała 8,5 mld zł.
Najwięcej centrów przesiadkowych w systemie transportu – blisko 40 – znajduje się w Warszawie. Liczne inwestycje łączące węzły kolejowe i autobusowe zrealizowano także w aglomeracji katowickiej, w Krakowie, a także we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Obecnie coraz większe znaczenie mają tego rodzaju przedsięwzięcia także w mniejszych miastach, gdzie, integrując różne rodzaje środków lokomocji, przyczyniają się do redukowania liczby osób dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym.
