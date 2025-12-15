Samorządy dostają miliony z UE na rozwój miejskiego transportu

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie inwestycje w transport miejski są obecnie realizowane dzięki wsparciu unijnemu?

Unijne wsparcie dla rozwoju nowoczesnej miejskiej mobilności otrzyma Bytom. Z prawie 60 mln zł, jakie pochłonie budowa dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych, prawie 41 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Miasto właśnie podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które zapewni finansowanie przedsięwzięcia.

– Centra przesiadkowe umożliwią bytomianom wygodne korzystanie ze zwiększającej się liczby połączeń kolei metropolitalnej, połączeń autobusowo-tramwajowych czy Metroroweru – informuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W centrum miasta zniknie stary i niefunkcjonalny dworzec autobusowy przy pl. Wolskiego, należący do najbrzydszych w aglomeracji. W ramach zastępującego dworzec centrum przesiadkowego powstanie m.in. nowe Centrum Obsługi Pasażera, zatoki autobusowe, perony, zadaszenia, bezpieczne przejścia oraz ciągi piesze i rowerowe. Obiekt ma być ekologiczny i dostępny. Pojawią się stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych i panele fotowoltaiczne, zostanie też uruchomiony nowoczesny system informacji dla pasażerów.

Nowa generacja transportu

Drugie centrum przesiadkowe powstanie w dzielnicy Karb, w sąsiedztwie przystanku kolejowego, gdzie zostaną zainstalowane wygodne wiaty i wybudowane nowe parkingi na 46 miejsc z oświetlonymi dojściami. Oba centra wraz z trzecim, które zaplanowano w Stroszku, mają stworzyć zintegrowaną i uzupełniającą się sieć transportową. Łączny koszt realizacji trzech inwestycji to 70 mln zł. Wszystkie mają być gotowe przed końcem 2028 r.