Rosną na dachach, ścianach, torowiskach. Duża kariera małych roślin

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie
Foto: mat. pras.
– Nie ma się co dziwić karierze rozchodników. To „wygodne” w uprawie rośliny, takie polskie kaktusy, które magazynują wodę, więc mogą wytrzymać bardzo długie okresy suszy. Odpada problem częstego podlewania. Są bardzo łatwe w uprawie, świetnie się rozrastają – wylicza Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa. – Dlatego rozchodniki znalazły się m.in. na dachu dostawionej wiaty na nowym przystanku „Zalew Nowohucki” – dodaje Wojdowski.
W Krakowie już wcześniej wiaty przystankowe z dachami z rozchodników pojawiły się m.in. na rondzie Grzegórzeckim, placu Centralnym i w parku Lotników. Takie wiaty zostały też ustawione wzdłuż ul. Wielickiej. Zielonych wiat będzie przybywać. – Miasto planuje, by do końca 2026 r. było ich ponad 100 – zapewnia Łukasz Sęk, I zastępca prezydenta Krakowa.
Rozchodniki w Krakowie wykorzystywane są też na dachach budynków i torowiskach. Dobrym przykładem jest pasywny budynek Symbiozy – Centrum Edukacji Ekologicznej Zarządu Zieleni Miejskiej. Ma zielony dach, który nie tylko pięknie kwitnie, ale też poprawia termoizolacyjne parametry całego obiektu. – Rośliny na dachu są też naturalnym filtrem dla wody deszczowej, która jest magazynowana i wykorzystywana do spłukiwania toalet (tzw. szara woda) – zachwala Aleksandra Mikolaszek z ZZM.
Pierwsze torowiska rozchodnikowe w Krakowie pojawiły się dość niedawno, przy okazji budowy Trasy Łagiewnickiej. Były to rośliny sadzone, nie maty rozchodnikowe. Natomiast przy trwającej aktualnie budowie tramwaju do Mistrzejowic (kolejny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju) planowane są maty rozchodnikowe, które dadzą szybki efekt i łatwiej się ukorzeniają.
Inne gminy wykorzystują rozchodniki w podobny sposób jak stolica Małopolski: na dachach, torowiskach, przy aranżacji terenów zieleni, jeśli występują odpowiednie dla nich warunki siedliskowe. Od lipca tego roku w Warszawie obowiązuje Warszawski Standard Zielonego Budynku (WSZB), którego głównym celem jest zapewnienie, iż nowe miejskie inwestycje budynkowe zawierają ekologiczne i innowacyjne rozwiązania bardziej ambitne niż te wymagane przez polskie prawo. – A rozwiązaniami promowanymi w WSZB są właśnie zielone dachy i ściany, w tym te przygotowane z użyciem rozchodników – informuje Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego magistratu.
Dodatkowo, jednym z kryteriów do wyboru w obszarze zieleń i zagospodarowanie działki jest zielony dach. Wymaganie to jest spełnione, gdy w projekcie minimum 50 proc. powierzchni łącznej dachów (w tym stropy nad częścią podziemną, np. garażem) urządzone jest jako dach zielony. Wśród budynków, które do tej pory spełniły WSZB i mają zielony dach znalazły się: Biblioteka na Choszczówce, Centrum Edukacji Ekologicznej – Lasów Miejskich dzielnicy Bielany, budynek edukacyjny Parkingu P&R Połczyńska. Do tej listy trzeba też dodać zielone dachy na przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego, zielony dach w Warszawskiej Wytwórni Energii, czy jeden z pierwszych dachów zielonych stolicy, czyli dach Biblioteki UW.
W Katowicach na zielonych torowiskach rozchodniki pojawiły się samoczynnie, w wyniku naturalnej sukcesji. Na ścianach i dachach wykorzystywane są zarówno przez firmy miejskie, jak i prywatne. – Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał zielony dach ekstensywny w parku Zadole. Zastosowano tam rośliny pochodzące z terenów przemysłowych, dobrane na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach doktoratu wdrożeniowego „Opracowanie i implementacja modelu funkcjonalnego składu gatunkowego roślin rodzimych w systemie zielonego dachu na potrzeby kreowania zielonej infrastruktury w ramach adaptacji miast do zmian klimatu”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki – przytacza przykład Malwina Kaczor z ZZM. Zielone rozchodnikowe ściany w Katowicach znajdziemy też na budynku Damrota Garden autorstwa Tomasza Koniora, terenach przy Muzeum Śląskim, budynku Supersamu. Jest także zielona ściana na hotelu Mercure Katowice City Center.
Miastem, w którym szybko przybywa rozchodnikowych ścian i dachów jest Wrocław. Władze miasta jako pierwsze w Polsce ponad dekadę temu zaoferowały udogodnienia podatkowe tym, którzy zdecydują się na ten typ zieleni. Bardzo duży zielony dach ma np. Hydropolis – centrum ekologiczno-edukacyjne poświęcone wodzie, które jest prowadzone przez wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Tam ułożono maty z rozchodnikiem o powierzchni prawie 3,7 tys. mkw., a niezależnie od nich nasadzono ponad 1100 roślin (głównie byliny i rośliny cebulowe).
Zielone ściany i/lub dachy znajdziemy też na 12 gminnych placówkach, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, Centra Aktywności Lokalnej (placówki społeczno-kulturalne działające na osiedlach). Daje to prawie 6,4 tys. mkw. zielonych dachów i 500 mkw. zielonych ścian. – We wrocławskim urzędzie mamy też zielony dach o powierzchni 125 mkw. i zieloną ścianę o powierzchni 93 mkw. – poinformował Michał Guz z wydziału komunikacji społecznej wrocławskiego magistratu.
