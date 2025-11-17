Unijne miliony na nowoczesny transport i drogi rowerowe

Aktualizacja: 17.11.2025 19:46 Publikacja: 17.11.2025 13:02
– To dofinansowanie dla miasta pozwala nam konsekwentnie rozwijać zrównoważony system transportu w Białymstoku. To inwestycja w przyszłość miasta – w czystsze powietrze, lepszą mobilność i wyższą jakość życia mieszkańców – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Dodaje, że celem jest miasto, w którym komunikacja publiczna, rowerowa i piesza tworzą spójny, bezpieczny i przyjazny system.
Środki unijne trafiły do trzech miast Polski Wschodniej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały ostatnie cztery umowy na dofinansowanie w ramach naboru „Zrównoważona mobilność miejska”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Łączna wartość inwestycji to prawie 900 mln zł, w tym ponad 576 mln zł to środki z dofinansowania unijnego.
Dzięki nim Rzeszów, Białystok, Kielce oraz gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozwiną ekologiczny transport publiczny, poprawią komfort podróżowania i ograniczą emisję zanieczyszczeń w przestrzeni miejskiej.
Jak podkreśla Krzysztof Gulda, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad pół miliarda złotych z Funduszy Europejskich to inwestycja w przyszłość sporej części wschodniej Polski. – Dzięki tym środkom Rzeszów, Białystok i Kielce zyskają łącznie 111 nowoczesnych autobusów elektrycznych, prawie 140 km nowych i przebudowanych linii autobusowych, prawie 60 km nowych tras rowerowych, dziesiątki punktów ładowania i inteligentne systemy transportowe – mówi Gulda.
Białystok otrzymał ponad 192 mln zł na realizację kompleksowego projektu o wartości 295 mln zł. Władze miasta wskazują, że to krok przełomowy w modernizacji transportu miejskiego, który obejmie niemal wszystkie aspekty codziennego przemieszczania się mieszkańców.
W planach jest zakup 60 autobusów elektrycznych wraz z 15 stacjami ładowania, rozbudowa i modernizacja tras rowerowych, montaż 90 nowych wiat przystankowych i 66 elektronicznych tablic zasilanych energią słoneczną. Poza tym zaplanowano rozbudowę systemu ITS, co pozwoli na sprawniejsze sterowanie ruchem i monitorowanie zajętości miejsc parkingowych.
Z kolei Kielce podpisały dwie umowy o łącznej wartości prawie 290 mln zł. Pierwszy projekt obejmuje zakup 20 autobusów elektrycznych, budowę nowej zajezdni oraz modernizację infrastruktury pieszo-rowerowej i przystankowej. Powstanie tam 110 nowych parkomatów, a Kielecka Karta Miejska zostanie zmodernizowana, oferując cyfrowe usługi ułatwiające korzystanie z transportu publicznego.
– Te środki pozwolą nam zwiększyć atrakcyjność transportu zbiorowego i zapewnić realną alternatywę dla podróży samochodem. To wspólny sukces mieszkańców, urzędników i partnerów projektu – podkreśla Agata Wojda, prezydentka Kielc.
Drugi projekt, realizowany wspólnie z dziesięcioma gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, skupia się na poprawie komunikacji międzygminnej. Budowa nowych tras rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride oraz rozwój elektronicznej informacji pasażerskiej mają zwiększyć dostępność transportu publicznego i ułatwić mieszkańcom codzienne dojazdy.
Rzeszów, który od lat inwestuje w transport niskoemisyjny, otrzymał na swój projekt ponad 316 mln zł, co pozwoli zrealizować 62 inwestycje obejmujące rozwój taboru, modernizację infrastruktury i wdrożenie cyfrowych usług. – Ten projekt to kontynuacja działań, które prowadzimy od wielu lat. Każde takie dofinansowanie pozwala nam iść dalej i szybciej – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
Miasto planuje zakup 31 autobusów elektrycznych, wybudowanie sieci ładowania, powstanie 11,3 km nowych tras rowerowych oraz 57 obiektów Bike&Ride. Modernizacja inteligentnego systemu zarządzania ruchem (ITS) pozwoli na skrócenie czasów przejazdu i lepszą synchronizację połączeń, a wdrożenie nowych e-usług, w tym e-Parking i miejskiego e-sklepu zwiększy także komfort codziennych podróży.
Unijny program „Zrównoważona mobilność miejska” wspiera projekty, które przynoszą realne i mierzalne efekty środowiskowe i społeczne. Jak podkreśla Maciej Berliński z PARP, zrównoważona mobilność „to nie moda, lecz konieczność”. To dzięki takim projektom miasta stają się wygodne, dostępne i przyjazne środowisku.
Dzięki nowym inwestycjom do miast trafi łącznie 111 autobusów elektrycznych, powstanie prawie 60 km nowych tras rowerowych, rozbudowana zostanie infrastruktura przesiadkowa i systemy ITS. Efektem będzie mniejsze natężenie ruchu, mniej hałasu i poprawa jakości powietrza.
