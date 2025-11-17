Unijne miliony na nowoczesny transport i drogi rowerowe

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wsparcie unijne otrzymały miasta Polski Wschodniej i na co zostanie przeznaczone?

W jaki sposób środki unijne przyczynią się do rozwoju ekologicznego transportu w Rzeszowie, Białymstoku i Kielcach?

Jakie zmiany w infrastrukturze miejskiej planują polskie miasta dzięki inwestycjom unijnym?

W jaki sposób program „Zrównoważona mobilność miejska” wpływa na środowisko i jakość życia mieszkańców w regionie?

– To dofinansowanie dla miasta pozwala nam konsekwentnie rozwijać zrównoważony system transportu w Białymstoku. To inwestycja w przyszłość miasta – w czystsze powietrze, lepszą mobilność i wyższą jakość życia mieszkańców – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Dodaje, że celem jest miasto, w którym komunikacja publiczna, rowerowa i piesza tworzą spójny, bezpieczny i przyjazny system.

Inwestycje w transportową przyszłość

Środki unijne trafiły do trzech miast Polski Wschodniej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały ostatnie cztery umowy na dofinansowanie w ramach naboru „Zrównoważona mobilność miejska”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Łączna wartość inwestycji to prawie 900 mln zł, w tym ponad 576 mln zł to środki z dofinansowania unijnego.

Dzięki nim Rzeszów, Białystok, Kielce oraz gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego rozwiną ekologiczny transport publiczny, poprawią komfort podróżowania i ograniczą emisję zanieczyszczeń w przestrzeni miejskiej.