Jak postępować w trudnych sytuacjach? Miasta organizują szkolenia

Uczniowie uczą się procedur działania w sytuacjach realnego zagrożenia. Od reakcji na intruza, przez alarm dronowy, po udzielanie pierwszej pomocy
– Obecnie prowadzone są dwudniowe szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych. W następnej kolejności przewidziane są szkolenia lub próbne ewakuacje dla uczniów. Corocznie we wszystkich szkołach przeprowadzana jest ewakuacja na wypadek pożaru – mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego ratusza.
We wrocławskim Liceum Ogólnokształcącym nr 5 przy ul. Kuronia na początku grudnia odbyło się pierwsze w Polsce samorządowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności dla młodzieży. W zajęciach wzięło udział blisko 300 uczniów.
– Wrocław jako pierwszy w kraju wprowadza szkolenia kryzysowe dla młodzieży oparte na symulacjach i praktyce. Chcemy, by młodzi ludzie potrafili zachować zimną krew, wiedzieli, jak reagować oraz jak chronić siebie i innych. To inwestycja w ich bezpieczeństwo – dziś i w przyszłości – mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.
Uczniowie przeszli przez realistyczne symulacje, scenariusze kryzysowe oraz praktyczne ćwiczenia uczące procedur działania w sytuacjach realnego zagrożenia. Od reakcji na intruza, przez alarm dronowy, po udzielanie pierwszej pomocy – wszystko odbywało się w bezpiecznych warunkach, pod okiem instruktorów.
Uczestnicy uczą się procedur reagowania na obecność intruza, zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, ewakuacji i barykadowania, budowania świadomości sytuacyjnej, poznają elementy pierwszej pomocy TCCC oraz podstawy bezpieczeństwa informacyjnego i cyberochrony.
– Młodzież nie potrzebuje straszenia – potrzebuje procedur. Uczymy ich działania krok po kroku: jak zamknąć klasę, jak barykadować drzwi, kiedy uciekać, a kiedy się ukryć. To trening, który zostaje w pamięci i daje poczucie kontroli. Chcemy, by w sytuacji kryzysowej wiedzieli, co robić – świadomie i bez paniki – mówi mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach, główny instruktor szkolenia i prezes zarządu Safety Project.
Dlaczego miasto przeprowadza zajęcia właśnie w szkołach? Urzędnicy tłumaczą, że to tam procedury mają największe znaczenie. – Uczniowie spędzają większość dnia w dużych grupach, a szybkie, skoordynowane działanie i wspólne procedury są kluczowe dla bezpieczeństwa. Zajęcia pokazały, że młodzież chce się uczyć, a realistyczna, praktyczna forma szkoleń przemawia do niej znacznie bardziej niż tradycyjna teoria – mówią wrocławscy urzędnicy.
Szkolenia są kolejnym etapem programu Bezpieczny Wrocław. Zajęcia dla uczniów prowadzą ci sami eksperci, którzy zrealizowali wcześniejsze szkolenia dla mieszkańców. Wzięło w nich udział 1,5 tys. osób, a towarzyszące im strefy edukacyjne odwiedziło blisko 2 tys. wrocławian. Władze Wrocławia zapowiadają, że w 2026 r. program zostanie rozszerzony na kolejne wrocławskie szkoły średnie, a po dostosowaniu programu – także na szkoły podstawowe. Kontynuowane mają być również szkolenia dla mieszkańców.
To jednak nie wszystko. We wrocławskich szkołach regularnie prowadzone są różne działania podnoszące poziom bezpieczeństwa. Tylko w tym roku przeprowadzono około 440 próbnych ewakuacji. W 90 proc. szkół znajdują się fantomy do nauki resuscytacji (434 szt.), a w jednostkach oświatowych działa już ponad 200 defibrylatorów. Dodatkowo przeszkolono około tysiąca uczniów z zakresu pierwszej pomocy.
O szkoleniach dla uczniów myślą także inne samorządy. Jak zapowiada Paulina Chełmińska z gdańskiego ratusza, przedsięwzięcia są obecnie na etapie analiz i planowania, a szkolenia mają się odbyć w II semestrze roku szkolnego 2025/2026.
Urzędniczka przypomina, że procedury oraz zasady zachowania się w przypadku działań terrorystycznych i innych zagrożeń są realizowane w ramach przedmiotu EDB (edukacja dla bezpieczeństwa), który prowadzony jest w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły średniej. Przedmiot EDB jest obowiązkowy.
W Krakowie – jak mówi Patrycja Piekoszewska z tamtejszego magistratu – w pierwszej kolejności konieczne jest przeszkolenie kadry urzędniczej, w tym osób realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku przeszkolono już 850 osób z urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja szkoleń, także dla pracowników spółek miejskich oraz dyrektorów szkół.
