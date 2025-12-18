Jak postępować w trudnych sytuacjach? Miasta organizują szkolenia

Uczniowie przeszli przez realistyczne symulacje, scenariusze kryzysowe oraz praktyczne ćwiczenia uczące procedur działania w sytuacjach realnego zagrożenia. Od reakcji na intruza, przez alarm dronowy, po udzielanie pierwszej pomocy – wszystko odbywało się w bezpiecznych warunkach, pod okiem instruktorów.

Uczestnicy uczą się procedur reagowania na obecność intruza, zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, ewakuacji i barykadowania, budowania świadomości sytuacyjnej, poznają elementy pierwszej pomocy TCCC oraz podstawy bezpieczeństwa informacyjnego i cyberochrony.

– Młodzież nie potrzebuje straszenia – potrzebuje procedur. Uczymy ich działania krok po kroku: jak zamknąć klasę, jak barykadować drzwi, kiedy uciekać, a kiedy się ukryć. To trening, który zostaje w pamięci i daje poczucie kontroli. Chcemy, by w sytuacji kryzysowej wiedzieli, co robić – świadomie i bez paniki – mówi mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach, główny instruktor szkolenia i prezes zarządu Safety Project.

Szkoły muszą być bezpieczne

Dlaczego miasto przeprowadza zajęcia właśnie w szkołach? Urzędnicy tłumaczą, że to tam procedury mają największe znaczenie. – Uczniowie spędzają większość dnia w dużych grupach, a szybkie, skoordynowane działanie i wspólne procedury są kluczowe dla bezpieczeństwa. Zajęcia pokazały, że młodzież chce się uczyć, a realistyczna, praktyczna forma szkoleń przemawia do niej znacznie bardziej niż tradycyjna teoria – mówią wrocławscy urzędnicy.

Szkolenia są kolejnym etapem programu Bezpieczny Wrocław. Zajęcia dla uczniów prowadzą ci sami eksperci, którzy zrealizowali wcześniejsze szkolenia dla mieszkańców. Wzięło w nich udział 1,5 tys. osób, a towarzyszące im strefy edukacyjne odwiedziło blisko 2 tys. wrocławian. Władze Wrocławia zapowiadają, że w 2026 r. program zostanie rozszerzony na kolejne wrocławskie szkoły średnie, a po dostosowaniu programu – także na szkoły podstawowe. Kontynuowane mają być również szkolenia dla mieszkańców.