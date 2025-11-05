Nowe pociągi dla Śląska dzięki wartemu 250 mln zł wsparciu z KPO

Według Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które 4 listopada podpisało z władzami województwa śląskiego oraz Kolei Śląskich umowę na dofinansowanie zakupu Impulsów, nowe składy zachęcą więcej osób do podróżowania koleją w regionie, co powinno przyczyniać się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodów na drogach pomiędzy miastami Śląska. – W ten sposób przyczyniamy się do zmniejszania zatorów ulicznych i zanieczyszczeń powietrza, a przy okazji do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaznaczyła Sylwia Cieślak-Wilk, zastępczyni dyrektora CUPT.

Podróże bardziej wygodne

To kolejne przedsięwzięcie transportowe wspierane unijnymi środkami w województwie śląskim. Ze środków KPO na teren regionu trafiło już 14 mld zł. Inwestycje realizowane ze wsparciem programu, prócz zakupu nowego taboru, przeznaczane są m.in. na rozwój infrastruktury, wdrażanie inteligentnych rozwiązań usprawniających miejską komunikację czy poprawiających mobilność. – Dzięki temu wsparciu, po zsumowaniu z innymi projektami, województwo śląskie będzie posiadało docelowo ponad trzydzieści Impulsów 2. To skok jakościowy w komforcie i niezawodności podróży – komentuje Grzegorz Boski, śląski wicemarszałek.

Ta poprawa jakości taboru dzięki unijnemu wsparciu dokonuje się także w innych regionach. Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych od PESA Bydgoszcz. Mają kursować m.in. na trasach z Wrocławia do Legnicy, Strzelina, Brzegu, Rawicza czy Namysłowa oraz w relacji Legnica – Złotoryja. W trzech podpisanych umowach łączna wartość dofinansowania sięga 618 mln zł. W sumie z KPO dofinansowano już zakup 413 różnego rodzaju jednostek: zespołów trakcyjnych, lokomotyw i wagonów w sumie za ponad 5 mld zł.

Przebudują tory w Katowicach

Tymczasem inwestycja w nowe pociągi na Śląsku zbiega się z gigantycznym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w regionie – w Katowicach przebudowana jest strategiczna dla ruchu pasażerskiego linia kolejowa przebiegająca przez miasto. Pozwoli to na oddzielenie ruchu lokalnego od dalekobieżnego. Dzięki temu zwiększy się prędkość pociągów i częstotliwość kursowania, skróci czas podróży, poprawi bezpieczeństwo. Wszystko to ma kosztować blisko 4 mld zł, z których 85 proc. dofinansuje UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Realizowana od ubiegłego roku przebudowa objęła odcinek linii od stacji Katowice Szopienice Południowe do stacji Katowice Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 22 km nowych torów (2 tory są dobudowywane), przebudowę kolejnych na długości 96 km oraz wymianę 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów.