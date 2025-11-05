Reklama
Rozwiń
Reklama

Nowe pociągi dla Śląska dzięki wartemu 250 mln zł wsparciu z KPO

Więcej nowoczesnych pociągów daje elastyczność w planowaniu połączeń i możliwość wymiany najstarszych składów – zapowiadają Koleje Śląskie. Duże inwestycje planują też Koleje Dolnośląskie.

Publikacja: 05.11.2025 17:25

Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Foto: Koleje Dolnośląskie

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nowe pociągi mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów ulicznych i zanieczyszczeń powietrza na Śląsku?
  • W jaki sposób inwestycje z KPO wpływają na rozwój infrastruktury transportowej w regionie?
  • Jak przebudowa linii kolejowej w Katowicach wpłynie na lokalny ruch pasażerski?

Kolej na Śląsku, najbardziej zurbanizowanym regionie kraju, dostanie nowe pociągi. Regionalny przewoźnik Koleje Śląskie oraz władze województwa otrzymają w sumie ćwierć miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie zakupu dziesięciu czteroczłonowych składów Impuls 2, zamówionych w ubiegłym roku w nowosądeckim Newagu. Pierwsze składy już jeżdżą, kolejne znajdą się na torach do września 2026 r. 

Pociągi mogą rozpędzać się do 160 km/godz. i zabierać do 400 pasażerów, w tym połowę na miejscach siedzących. Są wyposażone w klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Zastąpią stare składy

Inwestycja w nowy tabor pozwoli usprawnić kursowanie pociągów, lepiej dostosować relacje do potrzeb podróżnych i poprawić komfort podróży. – Więcej nowoczesnych składów oznacza większą elastyczność w planowaniu siatki połączeń i stopniową wymianę najstarszych jednostek – zapowiada Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich. Wycofanie najbardziej wyeksploatowanego taboru spodziewane jest m.in. na liniach Częstochowa – Katowice – Gliwice, Katowice – Rybnik – Racibórz oraz na trasie pomiędzy Katowicami, Tarnowskimi Górami i Lublińcem.

Czytaj więcej

Linia kolejowa na Półwyspie Helskim była poprawiana już blisko dekadę temu
Inwestycje
Bliżej realizacji ważnej inwestycji na Pomorzu. Więcej pociągów pojedzie na Hel
Reklama
Reklama

Według Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które 4 listopada podpisało z władzami województwa śląskiego oraz Kolei Śląskich umowę na dofinansowanie zakupu Impulsów, nowe składy zachęcą więcej osób do podróżowania koleją w regionie, co powinno przyczyniać się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodów na drogach pomiędzy miastami Śląska. – W ten sposób przyczyniamy się do zmniejszania zatorów ulicznych i zanieczyszczeń powietrza, a przy okazji do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaznaczyła Sylwia Cieślak-Wilk, zastępczyni dyrektora CUPT.

Podróże bardziej wygodne

To kolejne przedsięwzięcie transportowe wspierane unijnymi środkami w województwie śląskim. Ze środków KPO na teren regionu trafiło już 14 mld zł. Inwestycje realizowane ze wsparciem programu, prócz zakupu nowego taboru, przeznaczane są m.in. na rozwój infrastruktury, wdrażanie inteligentnych rozwiązań usprawniających miejską komunikację czy poprawiających mobilność. – Dzięki temu wsparciu, po zsumowaniu z innymi projektami, województwo śląskie będzie posiadało docelowo ponad trzydzieści Impulsów 2. To skok jakościowy w komforcie i niezawodności podróży – komentuje Grzegorz Boski, śląski wicemarszałek. 

Ta poprawa jakości taboru dzięki unijnemu wsparciu dokonuje się także w innych regionach. Koleje Dolnośląskie kupią łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych od PESA Bydgoszcz. Mają kursować m.in. na trasach z Wrocławia do Legnicy, Strzelina, Brzegu, Rawicza czy Namysłowa oraz w relacji Legnica – Złotoryja. W trzech podpisanych umowach łączna wartość dofinansowania sięga 618 mln zł. W sumie z KPO dofinansowano już zakup 413 różnego rodzaju jednostek: zespołów trakcyjnych, lokomotyw i wagonów w sumie za ponad 5 mld zł.

Czytaj więcej

We Wrocławiu trwają przygotowania do realizacji jednego z największych projektów w historii miasta –
Fundusze Unijne
Miliardowe inwestycje. Miasta budują linie tramwajowe finansowane z funduszy UE

Przebudują tory w Katowicach

Tymczasem inwestycja w nowe pociągi na Śląsku zbiega się z gigantycznym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w regionie – w Katowicach przebudowana jest strategiczna dla ruchu pasażerskiego linia kolejowa przebiegająca przez miasto. Pozwoli to na oddzielenie ruchu lokalnego od dalekobieżnego. Dzięki temu zwiększy się prędkość pociągów i częstotliwość kursowania, skróci czas podróży, poprawi bezpieczeństwo. Wszystko to ma kosztować blisko 4 mld zł, z których 85 proc. dofinansuje UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Realizowana od ubiegłego roku przebudowa objęła odcinek linii od stacji Katowice Szopienice Południowe do stacji Katowice Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 22 km nowych torów (2 tory są dobudowywane), przebudowę kolejnych na długości 96 km oraz wymianę 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

śląskie Transport Kolej Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nowe pociągi mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów ulicznych i zanieczyszczeń powietrza na Śląsku?
  • W jaki sposób inwestycje z KPO wpływają na rozwój infrastruktury transportowej w regionie?
  • Jak przebudowa linii kolejowej w Katowicach wpłynie na lokalny ruch pasażerski?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Kolej na Śląsku, najbardziej zurbanizowanym regionie kraju, dostanie nowe pociągi. Regionalny przewoźnik Koleje Śląskie oraz władze województwa otrzymają w sumie ćwierć miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie zakupu dziesięciu czteroczłonowych składów Impuls 2, zamówionych w ubiegłym roku w nowosądeckim Newagu. Pierwsze składy już jeżdżą, kolejne znajdą się na torach do września 2026 r. 

Pociągi mogą rozpędzać się do 160 km/godz. i zabierać do 400 pasażerów, w tym połowę na miejscach siedzących. Są wyposażone w klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
We Wrocławiu trwają przygotowania do realizacji jednego z największych projektów w historii miasta –
Fundusze Unijne
Miliardowe inwestycje. Miasta budują linie tramwajowe finansowane z funduszy UE
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Poza samochodami osobowymi wsparcie z programu NaszEauto obejmie małe busy i auta dostawcze
Fundusze Unijne
Dotacje do aut elektrycznych. Samorządy chcą z nich skorzystać
W sierpniu tego roku działające od 13 lat lotnisko w Modlinie odprawiło 30-milionowego pasażera
Fundusze Unijne
Pociągiem na lotnisko w Modlinie za pieniądze UE
Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej
Fundusze Unijne
W Katowicach ruszy budowa nowego tramwaju. UE dołoży Tramwajom Śląskim 735 mln zł
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Władze Gdyni dzięki wsparciu UE rozwiną m.in. sieć buspasów i dróg rowerowych
Fundusze Unijne
Lepszy transport w pomorskich gminach dzięki funduszom unijnym
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie