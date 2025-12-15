Komitet Regionów zdecydowanie broni polityki spójności, chce też uproszczeń

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Komitet Regionów sprzeciwia się połączeniu finansowania polityki spójności z polityką rolną?

Jakie są obawy europejskich miast i regionów dotyczące centralizacji polityki spójności?

Jakie znaczenie ma rola regionów w realizacji polityki spójności?

Jakie stanowisko zajmują polscy członkowie Komitetu Regionów wobec nowych Wieloletnich Ram Finansowych UE?

Samorządowcy będący członkami Komitetu Regionów (KR) krytykują nie tylko ideę wrzucenia obu polityk do przysłowiowego jednego worka, ale i pomysł wydawania pieniędzy z polityki spójności tylko poprzez tzw. plany krajowe, a więc de facto centralnie, już bez udziału władz regionalnych, jak ma to miejsce aktualnie w okresie 2021-2027, i miało w poprzednich perspektywach finansowych UE. To poważne zagrożenie dla funkcjonowania polskich województw, gdyż w naszym kraju decentralizacja w polityce spójności jest daleko posunięta i regiony odpowiadają za inwestowanie ponad 40 proc. środków z tej polityki.

Dyskusja o nowym budżecie

Zagadnieniom dotyczącym nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034 poświęcono debatę plenarną podczas 169 posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów, które odbyło się 10-11 grudnia. O nowym budżecie UE i kwestiach z nim związanych dyskutowano podczas drugiego dnia posiedzenia z udziałem m.in. Siegfrieda Mureșana, posła do Parlamentu Europejskiego (PE), który jest współsprawozdawcą (wraz z Carlą Tavares) Parlamentu Europejskiego w sprawie kolejnego budżetu UE.

– Musimy działać razem, aby chronić ambitną politykę spójności i równie ważną wspólną politykę rolną. Musimy zabezpieczyć interes regionów. Projekt Komisji Europejskiej z 16 lipca jako priorytety nowego budżetu UE wskazuje bezpieczeństwo i konkurencyjność. To dobry kierunek, ale nie może to się odbyć kosztem polityki spójności i WPR. Współpracujemy w tym zakresie z Komitetem Regionów, który ma przygotować swoją opinię w sprawie kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych – mówił Siegfried Mureșan. Przywołaną przez niego opinię przygotowuje Sari Rautio, radna fińskiego miasta Hämeenlinna. 2 grudnia projekt tej opinii przyjęła Komisja Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Komitetu Regionów. Przyjęcie tekstu przez cały Komitet Regionów zaplanowano na marcową (4–5 marca 2026 r.) sesję plenarną. Komitet pracuje również nad 19 innymi opiniami, w których oceni konkretne aspekty i przepisy dotyczące przyszłego długoterminowego budżetu UE.

Jak wskazała podczas debaty Sari Rautio, polityka spójności musi pozostać sercem Wieloletnich Ram Finansowych, a rola regionów w jej realizacji musi być utrzymana. Budżet powinien też być większy. – Jako UE nie możemy zrobić więcej za mniej. Tymczasem im silniejsza Europa, tym lepiej – mówiła Rautio.