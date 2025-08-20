Jak działa wodny recykling. „Krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym”

Także Białystok wykorzystuje taką wodę do czyszczenia i chłodzenia ulic. – To pilotażowy projekt, ale wszystko wskazuje na to, że ma szansę na kontynuację – zapowiada Anna Kowalska z białostockiego magistratu.

103 zmywarki z wodą z basenów

Stolica nie marnuje wody z basenów już od sześciu sezonów. – Od rozpoczęcia akcji w 2020 roku, udało się poddać recyklingowi już 12,5 mln litrów wody. Tylko w tym sezonie, pięć pływalni m.in. OSiR Wawer, CRS Bielany, Polonia, WUM na Ochocie oraz ośrodek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego – oddało wodę, którą napełniono 103 zamiatarki i zmywarki – wylicza stołeczny ratusz.

A to jeszcze nie koniec, kolejne baseny czekają na swoją kolej. Akcja Zarządu Oczyszczania Miasta potrwa do września. Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, proces pobierania wody został dopasowany do letnich przerw technicznych basenów oraz do harmonogramów i warunków pogodowych.

Dzięki wsparciu strażaków z OSP Wesoła, tankowanie pojazdu (o pojemności około 8 tys. litrów) trwa zaledwie 20 minut. Pobór wody odbywa się wieczorami i nocą, a akcja w jednym miejscu może trwać kilka dni, w zależności od pojemności danego basenu.