Pługosolarki w gotowości. Czekają tylko na sygnał do wyjazdu

Wspólne siły ZOM i dzielnic to 400 posypywarek i pługów. W najczęstszej, standardowej akcji na terenach za które odpowiada ZOM, uczestniczy 170 posypywarek. Na sezon 2024/25 ZOM zarezerwowane ma 78 mln zł. Rok wcześniej - 80 mln zł.

Na drogi - sól, chlorek sodu, chlorek wapnia

Ponad 28 milionów złotych zostało zabezpieczonych w budżecie miasta na łagodzenie negatywnych skutków zimy w Gdańsku. Od 15 października w gotowości pozostaje 130 specjalistycznych pojazdów, 7 tysięcy ton kruszywa i środków chemicznych, a także załogi pełniące całodobowe dyżury.

- W pełnej gotowości zimowej pozostajemy od 15 października do 15 maja, tak by zima w tym roku zaskoczyła naszych drogowców. W tym czasie 130 pojazdów przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu są gotowe by ruszyć w miasto i wspomóc udrażnianie głównych ciągów komunikacyjnych – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska.

Na ostatni kwartał 2024 roku w planie budżetowym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) na utrzymanie zimowe zarezerwowano niespełna 11 mln zł. Z kolei budżet na cały przyszły rok opiewa na kwotę ponad 28 mln zł.

A sezon zimowy we Wrocławiu rozpoczyna się 1 listopada. Potrwa do 31 marca 2025 roku. - Obecnie trwają wizje lokalne baz sprzętowo-transportowych będących w dyspozycji wykonawców, podczas których demonstrowane są pojazdy używane do zimowego oczyszczania miasta oraz wymagane środki do zapobiegania śliskości zimowej tj. sól drogowa, chlorek wapnia, chlorek magnezu oraz kruszywo - przekazała firma Ekosystem odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg.