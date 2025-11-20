Znaczenie regionów w krajowym PKB

Okazuje się, że coraz większą część polskiego PKB generuje podregion warszawski – jego udział wzrósł z 15,3 proc. w 2003 r. do ok. 18,3 proc. w 2023 r. W mniejszym stopniu, ale jednak zauważalnym, rośnie też znaczenie Dolnego Śląska, Wielkopolski, Małopolski i pozostałej części Mazowsza.

Łącznie te województwa wytwarzają już ok. 50 proc. krajowego PKB, podczas gdy dwie dekady temu było to 45 proc. Jeśli ktoś zyskuje, to ktoś musi tracić. Z naszej analizy wynika, że zjawisko to dotyczy przede wszystkim województwa śląskiego, którego znaczenie w polskiej gospodarce spadło w omawianym okresie z 13,4 proc. do 11,9 proc. Podobne tendencje – choć mniej wyraźne – obserwuje się w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim czy lubelskim.

Z czego to wynika? – Po pierwsze, trzeba podkreślić, że sukces Polski w postaci awansu do grona największych gospodarek świata to zasługa wszystkich regionów, wszędzie można mówić o cywilizacyjnym skoku – podkreśla Grzegorz Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. – Nie jest więc tak, że trzy czy cztery województwa pociągnęły wszystko, a reszta tylko stała i patrzyła – zaznacza.

Megapolis – nowe lokomotywy wzrostu

Jednocześnie Soroczyński przyznaje, że nasz model gospodarczy oparty jest na wzroście dużych ośrodków miejskich. – Zresztą to nie tylko polski model. Badania wielu międzynarodowych organizacji pokazują, że największe ośrodki rozwojowe usytuowane są właśnie w dużych miastach i wokół nich. I w takim ujęciu można postawić tezę, że to nie kraje się rozwijają, ale regiony, rejony i metropolie – zauważa też Marcin Mrowiec, ekspert ekonomiczny Grant Thornton.

To dosyć naturalne zjawisko, efekt rosnącej koncentracji kapitału, inwestycji i miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej właśnie w wielkich miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków. Przyciągają one korporacje, sektor finansowy, nowoczesne usługi biznesowe i technologie, które stają się lokomotywą wzrostu całego regionu. A im ich więcej, tym silniejszym stają się magnesem dla ambitnych ludzi i biznesu – i rozwijają się jeszcze szybciej.